Каминг-аут «Газпрома» Сегодня, 16:01 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Там наконец признали, что для них поставки газа в Украину намного важнее транзита через Украину

ТАСС пише: «Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину».

Пояснюється це дуже просто. Росія роками, поки ми це не змінили, отримувала від України за газ в середньому на 5 мільярдів доларів більше, ніж сплачувала нам за транзит сама. А це 5% ВВП України!

Гроші йшли з України в Росію. Росія ставала сильнішою, Україна — слабшою. Ми це змінили — через Стокгольмський арбітраж і поставки з Європи тощо. Тепер Росія платить за транзит майже на мільярд доларів більше, ніж «Нафтогаз» витрачає на весь імпортований газ.

Тобто зараз гроші йдуть з Росії в Україну. Це і не влаштовує Росію.

Ніякий « дешевий газ» з Росії вони не привезуть

Вони хочуть, щоб Україна набагато менше отримувала за транзит, ніж платила Росії за газ. По-простому — щоб у кінцевому рахунку Росія гроші отримувала, а Україна — втрачала.

І хороводи з Бойком і Медведчуком до виборів у Кремлі, а зараз у Санкт-Петербурзі - все це спроби знайти собі можновладців в Україні, які би через власну корумпованість та некомпетентність зробили те, чого хоче Росія всупереч інтересам України.

Для електорату Бойка і Медведчука можу прямо сказати: нам це теж пропонували, і ми відмовилися, бо це невигідно Україні. Мені особисто, як голові делегації Нафтогазу на двосторонніх переговорах з «Газпромом», це пропонував сам «Газпром».

Так що нічого унікального у пропозиціях Бойку та Медведчуку немає: ніякий «дешевий газ» з Росії вони не привезуть. Можу тільки порадити прочитати інтерв'ю Ігоря Діденка, або подивитися документальний фільм про Стокгольмський арбітраж, де він каже як «Газпром» «дурив» Україну.

Ну і щодо «знижки», яку вони пропонують. Спочатку ціна підвищується на 100% від справедливої ринкової, а потім дають «знижку» у 24%. То це на кого розраховано?



«Нафтогаз» зараз купує газ дешевше у Європі, ніж «Газпром» пропонує «зі знижкою».



Наостанок, нагадаю пану Міллеру, що «Газпром» з квітня 2018 року не виконує свої зобов’язання по контракту з поставки газу в Україну. І тому через новий арбітраж у Стокгольмі ми змусимо «Газпром» заплатити за це сотні мільйонів доларів.



Так що не потрібні навіть ваші химерні «знижки», просто виконуйте контракт і рішення міжнародних судів.

Текст опубліковано з дозволу автора

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