Брюссель ждет Зеленского, а Байден едет почти в Украину 7 февраля, 20:45 Эксклюзив NV

Чем жила страна 07 февраля 2023 года

● Внимание к востоку. Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил подразделения на востоке, где украинские военные держат оборону в самых тяжелых направлениях. Россияне пытаются наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях и хотят продавить оборону Украины, но несут большие потери.

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Сырский поговорил с командирами подразделений, ознакомился с оперативной ситуацией, особенностями действий войск РФ на определенных направлениях и дал рекомендации, как улучшить оперативную ситуацию так, чтобы враг понес наибольшие потери. Также он наградил бойцов.

● Попытки большого наступления. По данным британской разведки, РФ пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января, однако вряд ли она сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на исход войны. В возведении ведомства в Twitter говорится, что оперативная цель РФ почти наверняка состоит в том, чтобы захватить подконтрольные Украине части Донецкой области. Но оккупантам удалось отвоевать всего несколько сотен метров в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что врагу сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

Оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На отдельных направлениях проводят перегруппировку. Об этом рассказал Генштаб ВСУ утром 7 февраля.

● Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются окружить Бахмут. Он отметил, что ВСУ противодействуют российским атакам.

● Вражеской злой кровью. За минувшие сутки в Украине ликвидировали сразу 1030 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 133 тыс. своих военнослужащих. Такие данные привел Генштаб ВСУ по состоянию на утро 7 февраля.

Кроме того, враг остался без: танков — 3245 (+14 в сутки ), боевых бронированных машин — 6443 (+28), артсистем — 2232 (+1), РСЗО — 461 (+0), средств ПВО — 227 (+0), самолетов — 294 (+0), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0) и без многого другого.

● ЧВК Газпром. По данным украинской разведки, российский энергетический гигант Газпром нефть создает собственную частную военную компанию для «безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» страны. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. По данным обнародованного разведкой документа, учредителями организации станет Газпром с размером уставного капитала 70% и частная охранная организация «Стаф-центр» с долей 30%.

● Путин напуган ядерной войной? Кремль издал приказ о проверке и модернизации бомбоубежищ РФ, сообщила The Moscow Times, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, ремонт укрытий начался после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и продолжается сейчас. Расконсервация бомбоубежищ происходит даже в 7 тыс. км от фронта в дальневосточных регионах России.

● Хлопок на подходе к Москве. Беспилотник, который накануне взорвался и упал вблизи российского города Калуга, вероятнее всего, переработан советским Ту-141 Стриж, сообщило издание Defense Express. Фото с места падения показали, что это был именно Стриж, на борту которого находилась авиабомба ОФАБ-100−120. «Этот эпизод рашистов заставил занервничать особо. Потому что беспилотник с „хлопком“ упал всего в 150 км от Москвы, и его пролет российская ПВО в очередной раз упустила. Наконец, вблизи самой Калуги много военных объектов, железнодорожный узел и аэропорт, и попадание БПЛА с бомбой могло бы существенно повредить логистике войск оккупантов», — говорится в публикации.

● ВСУ в сутки используют по 5−6 тыс. артиллерийских боеприпасов, что равняется годовому заказу небольшой европейской страны до полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом написала Financial Times со ссылкой на оценку Мортена Брандтзега, исполнительного директора норвежской компании Nammo, производящей стрелковое оружие.

Некоторые эксперты в Украине уверяют, что в начале войны на ключевых направлениях россияне выстреливали до 50 тыс. снарядов в сутки, а сейчас — только по 20 тыс. снарядов.

● Брюссель ждет Зеленского. Президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите Евросовета в Брюсселе (пройдет 10−11 февраля). Из соображений безопасности дальнейшей информации о возможном визите Зеленского на саммит не предоставляется.

● Байден окажется рядом с Украиной. Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу в конце февраля, сообщил NBC News со ссылкой на источники. По данным трех собеседников, знакомых с планами Байдена, визит американского лидера состоится на фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее были сообщения, что во время визита Байдена в Польшу туда же приедет Владимир Зеленский, чтобы встретиться с американским коллегой.

● Пока ничто не указывает на то, что в Польше состоится встреча президентов Владимира Зеленского, Джо Байдена и Анджея Дуды. Об этом заявил глава комитета иностранных дел польского Сейма Радослав Фогель.

● Правительство Германии объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1, пишет издание Business Insider со ссылкой на источник. При этом первые танки Украина получит не раньше середины этого года, их точное количество не уточняется: по информации журналистов, многие Leopard 1 требуют ремонта и неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя или часть техники уйдет на запчасти.

● Дыра в госбюджете врага. Санкции за вторжение в Украину и падение нефтегазовых доходов РФ повлекли за собой гигантский дефицит бюджета России в $25 млрд, — самый большой за первый месяц года как минимум с 1998-го. Об этом со ссылкой на Bloomberg Links написал британский экономист Тимоти Эш.

В частности, налоговые поступления от нефти и газа в январе 2023 года упали на 46% год к году. В то же время расходы выросли на 59% из-за вторжения РФ в Украину. Сочетание этих факторов дало России государственный дефицит в размере 1,76 трлн рублей ($25 млрд).

Неэнергетические доходы бюджета РФ также упали на 28% в январе (в российском правительстве отчасти это объяснили изменением правил налога на добавленную стоимость). Как отмечают эксперты Bloomberg Economics, сокращение нефтяных доходов бюджета было ожидаемым, но 30% падения налогов, связанных с внутренним потреблением, стало «зловещим».

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● Белый дом может ввести 200% пошлину на российский алюминий, что фактически обрушит поставки металла в США. Об этом пишет Bloomberg. По словам собеседников агентства, президент США Джо Байден еще не дал официальный толчок инициативе, и в Белом доме были опасения по поводу сопутствующих убытков для промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Ранее на РФ приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, сейчас — чуть более 3%.

● Жена Медведчука как спонсор Росгвардии. Компании, конечной бенефициаркой которых является Оксана Марченко, супруга подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, переводили миллионы гривен на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму. По данным СБУ, ее фирмы платили россиянами якобы за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова (и это продолжалось и после начала полномасштабного вторжения). Также бизнес-структура Марченко регулярно пополняла бюджет РФ посредством уплаты «налогов и сборов». Общая сумма платежей в пользу России — более 50 млн в гривневом эквиваленте.

● Резников будет держать строй. Министр обороны Алексей Резников на фоне слухов о своей отставке поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. «Держим строй. Благодарю всех за поддержку и конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону, работаем на победу», — написал он в ФБ.

● Игорь Клименко официально сменил погибшего Дениса Монастырского в должности министра внутренних дел, а Василия Малюка назначили руководителем СБУ.

● Правительство поддержало назначение новых руководителей Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областных государственных администраций: соответственно, Юрия Малашко, Сергея Лысака и Александра Прокудина.

● Верховная Рада продлила (в очередной раз) действие военного положения в Украине и общую мобилизацию на 90 дней. Новые соответствующие президентские указы вступят в силу с 19 февраля.

И в завершение:

● Украина предоставит Турции гуманитарную помощь в целях преодоления последствий землетрясений на юге страны. Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

По последним данным, природная катастрофа привела к гибели более 5 тысяч человек в Турции и Сирии.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.