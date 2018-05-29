Павел Калениченко

Глобальное изменение климата – это не безделица и не выдумка, а очень серьезная проблема, которой обязательно надо заниматься. В том числе – и Украине
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по делу “крымских террористов”, неслучайно начал голодовку накануне чемпионата мира. Это обращение ко всем. Вы будете смотреть футбол? А я в это время буду умирать
Мир будет подвержен глобальной безработице и столкнётся с проблемой огромного количества бесполезных людей. Иметь работу в будущем станет привилегией
На текущей неделе в мире начался какой-то своеобразный чемпионат по глупости, который, кажется, призван предварить кубок мира по футболу, проводить который в России тоже было очень большой глупостью
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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