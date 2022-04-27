10 лет на восстановление экономики: цена войны для России 27 апреля, 17:13 Цей матеріал також доступний українською

Беспрецедентные санкции вызовут падение ВВП России на 11%, от которого страна будет приходить в себя еще 10 лет

Такие прогнозы сделало агентство S&P. Из-за санкций агрессору понадобится вдвое больше времени на восстановление, чем Украине с ощутимо большим показателем падения.

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В подтверждение этого прогноза работают ежедневные потери экономики агрессора. За 26 апреля две международные компании прекратили бизнес-деятельность в России: американский логист UPS полностью приостановил все сделки, а производитель продуктов Valio сообщил о продаже завода российской компании.

Еще две компании уменьшают свое присутствие на рынке РФ — это автоконцерны Volvo и Jaguar Land Rover. Оба сокращают штат на 80%, причем JLR оставляет только работников, которые смогут обеспечить юридическое сопровождение полного выхода компании из страны.

Такие бизнес-решения международных игроков ставят под угрозу более 2000 рабочих мест.

Кроме того, иностранцы отказываются от своих инвестиций даже в совместных с россиянами предприятиях, как это произошло с производителем яблок «Алма Холдинг», а некоторые российские компании решают последовать примеру иностранных и переводят производство за границу, как сделал производитель мотоциклов Urals.

Со страной-агрессором перестают работать и европейские финансовые учреждения. На этот раз бойкот устроили работающие в Эстонии банки. Coop, Luminor, а также Swedbank и SEB перестали или планируют перестать обслуживать в стране платежи, связанные с РФ и Беларусью.



Новая битва разворачивается в сфере энергетики.

Польша ввела отдельные санкции на компании и граждан РФ, в том числе Газпром. РФ в этот же день заявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию, обосновывая это требованием оплаты в рублях. Евросоюз уже анонсировал подготовку ответа на шантаж агрессора, а Польша хочет взыскать с Газпрома компенсацию за нарушение контрактов.

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