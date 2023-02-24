Им обоим это выгодно. Какой сценарий разыгрывают Путин с Лукашенко 24 февраля, 12:45 Эксклюзив NV REUTERS

Лукашенко понимает, что сейчас он единственный человек в Беларуси, который может гарантировать Путину контроль над Беларусью. Нет ни одного более пророссийского и лояльного политика

Гибридная оккупация Беларуси происходит уже достаточно давно — с 1996 года, когда пришел к власти Лукашенко и начал процессы интеграции Беларуси и России. Было создано Союзное государство, Беларусь присоединилась к ОДКБ. И под этими двумя союзами Беларусь вводила российские войска.

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Белорусскую экономику ставили под контроль российской, в зависимость от российской. Но в 2021—2022 годах эта зависимость Беларуси от России достигла своего пика.

Мы видим, что через Лукашенко России удалось практически поставить под контроль все сферы функционирования белорусского государства. Присутствует военный контингент до 12 тысяч человек; синхронизируются законы: каждый месяц происходят изменения в белорусском законодательстве, чтобы приблизить его к российскому. А на место уничтоженных бизнесов, общественных организаций, медиа приходят российские, продвигающие свои нарративы.

Поэтому, независимо от того, настоящий этот план или нет, процесс поглощения Беларуси руками Лукашенко уже происходит.