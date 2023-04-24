Украина выжила и побеждает. Какой развязки в войне хочет Запад 24 апреля, 12:38 NV Премиум

Украина знает, что она хочет, но что хочет Америка, что хочет Европа?

Путін є головною перепоною. Це означає, що він має піти. І лише за умови, що Путін піде зі своєї посади, щось зміниться в російській державі Якщо довго він залишиться при владі, то у принципі ніщо не можливо. Якщо його не буде при владі (з різних причин), тоді відкриваються можливості, принаймні відкривається вікно. І таким чином можна дійти до якоїсь можливої розв’язки ситуації в Україні.



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Американські політики, як і європейські, не можуть відкрито говорити про усунення Путіна від влади. Вони можуть говорити про те, що його треба привести на суд до Гааги, що він є воєнним злочинцем. Але відкрито говорити про те, що його треба прибрати, — це трохи занадто. Тим більше, що це від Америки чи Європи взагалі не залежить.

Якщо приберуть Путіна, це будуть російські еліти, а не ЦРУ чи щось у тому роді. Я особисто переконаний, як і багато українських і російських аналітиків — людей більш-менш ліберальних напрямків, хоча не лише, що розбіжності в російських елітах є такі великі і серйозні, а одночасно війна є такою неуспішною, що скоріше чи пізніше можна дуже легко собі уявити якийсь путч. Це, звичайно, не було би новиною для Росії.

До речі, сам Путін прийшов до влади у формі тихого путчу, коли замінили Єльцина ним.