Какой будет Украина в 2030 году 5 июня, 15:48 Цей матеріал також доступний українською

Представьте, что вам рассказали о том, как изменилась Украина, ее роль в мире и как вам самим живётся в этой новой реальности

Что вы сделаете, если узнаете будущее?

Представьте, что вам из будущего по секрету рассказали о том, как изменилась Украина, ее роль в мире, как технологии изменили ее экономику, рынок труда, как и чему учатся ваши дети и как вам самим живётся в такой новой реальности.

Итак, какой Украина стала в 2030-м:

1. Украина — влиятельный региональный субъект

2. Население Украины 37 млн человек. Да, демография не идеальна, зато вернулась часть трудовых мигрантов.

3. Украина — парламентская республика, где главными выгодоприобретателями от успехов страны являются граждане, они же являются активными участниками принятия стратегических решений через электронные референдумы и опросы.

Вызовом для Украины останется экология

4. В парламенте оппозиция имеет ряд полномочий, которые позволяют ей контролировать действия власти. В частности, оппозиция контролирует деятельность прокуратуры, Счетной палаты, Казначейства, Национального агентства по противодействию коррупции.

5. В стране действует система электронного правительства (e-government). Каждый гражданин с 2023 года имеет электронное гражданство и личный электронный кабинет.

6. Функции государства минимизированы. К 2022-му году была завершена ревизия всех государственных органов власти, их функций, целей, пользы для граждан и страны. Ликвидировано старые министерства и ведомства. Их заменили новые институты, созданные в соответствии с потребностями и запросом на выполнение функционала, с новыми автоматизированными бизнес-процессами и мотивированным персоналом, которого стало в разы меньше. Но при этом, это самые квалифицированные сотрудники в стране с высоким уровнем вознаграждения.

7. Электронный кабинет гражданина существенно упростил коммуникации с государственными органами и исключил работу «face to face» с чиновником. Все коммуникации, опросы, референдумы проводятся через электронный кабинет. Электронный кабинет — это также инструмент для ведения бизнеса, предоставления отчетности, сведения финансовой информации о пользователе, получения справок и выписок от органов государственной власти.

8. В 2025 году Украина полностью отказалась от бумажного документооборота.

9. Главные принципы архитектуры власти:

— все граждане Украины — выгодоприобретатели от эффективности государства с равными правами;

— персональная ответственность каждого чиновника, министра, премьер-министра;

— постоянно обновляемые KPI для всех обновленных министерств и ведомств;

— оппозиция контролирует власть в интересах всех граждан.

Функции государства сведены к минимуму

1. Эффективное участие и отстаивания интересов Украины в мире, международное партнерство, долгосрочное планирование и обеспечение высокого качества жизни граждан.

2. Обеспечение национальной безопасности, в которую входят: армия, морская оборона, ПВО и космические войска, киберзащита, национальная гвардия.

3. Фискальная политика как инструмент финансирования необходимых функций государства и стимулирования экономики.

4. Регулирование стратегических сфер, в том числе антимонопольное регулирование.

5. Медицина (стандарты, неотложная медицина, помощь при дорогостоящего лечения).

6. Образование (стандарты, обязательно школьное образование, госзаказ на специалистов специфических специальностей).

7. Социальное обеспечение.

8. Регулирование стратегических сфер, например, банковской системы (мегарегулятор), конкурентного законодательства (антимонопольное регулирование), внешней торговли (экспортно-импортные операции, защитная функция).

9. Суды. Судей избирают на конкурсной основе, минимальный возраст для избрания на должность арбитражного судьи — 45 лет. В случае коррупционных или иных махинаций на судей возлагается высокая материальная ответственность с полной конфискацией его имущества и имущества всех связанных лиц (в случае, если доказано отсутствие у них легального источника, соответствующего имеющимся активам).

10. Медицина. Введена система страховой медицины, государство предоставляет только скорую неотложную помощь. Источниками медицинского страхования является собственно гражданин, частично государство или местные органы власти. Также государство создает специальный страховой фонд для финансирования дорогостоящего лечения граждан.

11. Образование. Государство гарантирует базовое школьное образование. Школьное образование длится 10 лет: 5 лет — базовая школьная программа; 5 лет — обучение профессиональным навыкам (спрос на навыки формирует бизнес).

12. Высшее образование платное, но предоставляются кредиты на 7 лет, наиболее талантливые выпускники могут получить грант от государства на обучение.

— Ускорение экономики, начавшееся с 2020-го года, сначала позволило заполнить имеющиеся вакансии, а с появлением дефицита рабочей силы, развитием по всей стране цифровой инфраструктуры, изменения фискальной политики и цифровизации государства, украинская экономика стала трансформироваться в инновационную, с использованием автоматизированных производств и искусственного интеллекта.

— Производительность труда значительно выросла, а потребность в человеческом труде начала снижаться. Тем не менее появились новые специальности, растет количество вакансий и в Украину вернулась большая часть трудовых мигрантов, привлекая с собой коллег из других стран.

— Украина дает вид на жительство людям с высшим образованием и необходимыми для украинской экономики профессиональными навыками. Также возможно получить гражданство благодаря инвестициям, осуществляемым иностранным инвестором, который создал здесь предприятия с новыми рабочими местами.

Главные индикаторы качества жизни среднестатистического украинца в 2030 году

1. Качество питания

Экологически чистые продукты с минимальным использования химии как во время выращивания, так и приготовления. Растет доля комбинированных продуктов, созданных на базе персональных особенностей каждого потребителя (жиры, белки, углеводы, калорийность, витамины, усвояемость продуктов).

2. Образование

Украинцы — образованная нация, все имеют высокое качество базового образования, которая дает не только знания, но и навыки, необходимые для жизни в быстроменяющемся мире, в том числе рабочую специальность. Украина предоставляет много возможностей для саморазвития. Качество высшего образования остается высоким и востребованным в мире. Сочетание науки, образования, бизнеса не только создало инновационную экономику, но и помогает развивать креативное мышление и мотивирует не останавливаться на пути персонального развития.

3. Медицина

Украинцы — здоровая нация, с одними из самых высоких в Европе показателей продолжительности жизни и сохранением высокой социальной активности, в среднем до 80−90 лет.

4. Возможность самореализации

Учет персональных особенностей гражданина, интересов, способностей, мотивации дает возможность выстроить каждому свой личный путь развития. Украина дает возможность учиться, создавать креативный бизнес, иметь поддержку за границей и вводит новые стандарты отношений между государством и человеком.

5. Экология

За последние 10 лет климатические изменения сделали проживание в Украине комфортным. Средняя температура повысилась на несколько градусов — зимой перестали быть такими холодными, но лето остается жарким.

Государство тратит немалые средства на мелиорацию сельскохозяйственных земель, частный бизнес инвестирует в развитие рекреационных зон, в том числе в экологический туризм, по которому Украина лидирует в Европе.

Украина приблизила экологические стандарты к среднеевропейским, украинские производители обязаны им соответствовать.

В городах общественный транспорт исключительно на электрической тяге, доля частного электротранспорта превысила 25%.

6. Отрасли и технологии

— В Украине выросла доля инновационной экономики, нового машиностроение (производство беспилотников, роботов, роботизированных систем, автопилотов). Украина вышла в мировые лидеры по созданию таких продуктов.

— Решения на основе искусственного интеллекта, нейронных сетей в сфере финансов, логистики, обучения, консалтинга и других услуг активно продвигаются из Украины по всему миру.

— Активно развивается 3D-печать, но не в индивидуальном использовании, а на «фермах"/мануфактурах, которые выполняют частные заказы по подписке. Печатают одежду, технику, продукты питания.

— Однако 3D-печать не покрывает всех потребностей, поэтому сохраняются классические мануфактуры.

— Развивается электронная коммерция. Торговые центры утратили свою роль.

— В медицине украинские ученые так же достигли значительных успехов. 3D- печать фрагментов костей, суставов, выращивание сосудов, органов сделали Украину центром недорогой качественной трансплантологии; страховая медицина стала стимулом развития в Украине современных диагностических и профилактических центров. Повсеместно применяется система считывания жизненных показателей цифровыми девайсами и предоставление рекомендаций от электронной системы страхования по проведению профилактики.

— Появились первые правила беспилотного транспорта, а также беспилотники — как на дорогах, так и в воздухе.

— Развивается система предоставления услуг от человека к человеку — Р2Р. Консалтинг перешел от корпоративного до персонализированного формата. Платформа Р2Р возникает гарантом.

7. Региональная структура

Роль крупных городов возросла. Они кластеризуются, выбирают специализацию. Муниципалитеты тратят значительные средства на развитие комфортной и эффективной инфраструктуры, которая является основным конкурентным преимуществом для привлечения жителей, бизнесменов и инвесторов.

Города конкурируют друг с другом за капитал (инвесторов), трудовые ресурсы. Одним из инструментов конкуренции является гибкая фискальная политика.

8. Транспорт

В крупных городах запрещены двигатели внутреннего сгорания, разрешены только гибридные и электроавтомобили.

Местные органы власти делают ставку на развитие электрифицированного общественного транспорта.

Главной ценностью для муниципалитетов является гражданин. Качество его передвижения находится на первом месте, второе — велоинфраструктура, третье — общественные электрокары и дроны, которые выполняют функции такси, остальное — частные автомобили. Владеть автомобилем невыгодно. Парковка стоит дорого, требования к двигателю и технических характеристик усилены.

Все районные центры связаны путями сообщения. Между городами (даже средними) летают «лоукосты». Появились новые операторы железнодорожного транспорта. «Укрзалізниця» потеряла монополию: после 2020 года она была приватизирована, что создало возможность для развития конкуренции на рынке.

В Украине активно развивается скоростной железнодорожный транспорт, соединяющий областные и крупные районные центры. Большие города связаны еще и авиационными маршрутами.

9. Энергетика

— Среди источников энергии доминирует атомная генерация, как дешевая и безопасная для экономики и граждан. Зеленая энергетика не приблизилась по цене к атомной, но государство поддерживает частный развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) путем кредитования (долгосрочный дешевый кредит). Доля ВИЭ в общем балансе превысила 20%.

— Большие субъекты хозяйствования используют атомную генерацию. Атомная энергетика стала более привлекательной для развития энергетического бизнеса, чем зеленая.

— Развитие сектора не только позволил Украине снизить риски дефицита энергии и техногенных аварий, но и сделал ее влиятельным европейским поставщиком энергии.

— Развитие сектора газодобычи стал причиной того, что в 2023 году Украина отказалась от импорта природного газа, а от 2024-го стала его экспортером в Европу, заняв к 2027 году 10% европейского газового рынка.

— Развитие нефтедобычи и сектора переработки привел к полному самообеспечению Украины нефтепродуктами в 2025 году.

Главные вызовы в 2030 году

Вызовом для Украины останется экология. Высокие стандарты жизни, к которым стремится Украина, требовали повышения экологических стандартов, с которым государство эффективно справилось. Долю грязных производств сокращено до «0». Все они либо реализовали проекты, чтобы соответствовать экологическим стандартам, либо были закрыты.

Вторым важным вызовом остается безопасность нашей планеты. Распространение ядерного оружия, экстремистские режимы заставляют развивать новую систему коллективной безопасности, основанную, в том числе, на использовании космических технологий разведки и уничтожении опасных объектов.

Неравное распределение богатств создает в отдельных регионах социальное напряжение. Украина выступила инициатором создания фонда поддержки граждан таких регионов и инвестирует в новое качество образования в этих регионах, учит предпринимательству, ответственному отношению к миру, своей стране, согражданам.

Важным шагом является создание Всемирного совета правительств, в рамках которого крупнейшие и самые влиятельные в своих регионах страны обсуждают проблемы планеты и вместе участвуют в проектах, нацеленных на ее сохранение (экологических, гуманитарных, демилитаризационных).

Текст опубликован с разрешения автора

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