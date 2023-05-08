Какое оружие США передали Украине за последние 7 месяцев: анализ и выводы 8 мая, 18:23

США взяли стратегию на качественное и комплексное перевооружение Украины, но военная промышленность и ограниченные запасы вооружения не позволят в ближайшее время создать превосходство в вооружении над РФ

Динамика поставок американского вооружения в Украину с 14 октября 2022 по 3 мая 2023: анализ и выводы.

Министерство обороны США 3 мая объявило список американского вооружения, которое получила Украина с начала войны, что позволяет сравнить с аналогичным отчетом МО США от 14 октября и отметить изменения и тенденции оборонного планирования США в войне.

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На тот момент американцы рассказали о поставках за 8 месяцев войны, с 14 октября прошло примерно 7 месяцев, примерно равный период. Для удобства анализа я решил разделить поставки за два периода, и отменял поставки за первые 8 месяцев, о которых уже писал, и оставил из общих цифр поставок только то количество и типы вооружения, которые добавились с 14 октября 2022-го по 3 мая 2023 года.

Вот что получила Украина по отчетам МО США с 14.10.2022 по 3.05.2023:

Артиллерийско-ракетное вооружение:

1.155 гаубиц — 18 (вероятно, речь идет о дивизионе из 18 единиц самоходных гаубиц М109А6 Паладин, о поставках которого был объявлял Пентагоном зимой 2022-го, поскольку тип пушек в сообщении не указывается);

3. 155 мм гаубических снарядов — 600 000;

4. 155 мм высокоточных гаубических снарядов М982 Экскалибур — 4000;

5. 155 мм гаубических снарядов с дистанционно установленными противотанковыми минами RAAM — 7000;

6. 105 мм гаубиц — 36;

7. 105 мм гаубических снарядов — 270 000;

8. 120 мм минометов — 27;

9. 81 мм минометы — 67;

10. 82 мм минометы — 10;

11. 60 мм минометы — 58;

12. Минометные мины разных калибров — 230 000;

13. 152 мм гаубические снаряды советского образца — 50 000;

14. 130 мм пушечные снаряды советского образца — 40 000;

15. 122 мм гаубические снаряды советского образца — 40 000;

16. 122 мм неуправляемые ракеты для реактивной системы БМ-21 Град — 60 000;

17. 70 мм Hydra-70, которые оборудуются модулем управления лазерным лучом для применения из наземных пусковых установок — 7000;

Авиация и противовоздушная оборона:

1. Зенитно-ракетная система Петриот — 1 батарея;

Американцы комплексно усиливают возможности противовоздушной обороны Украины

2. Мобильные зенитно-ракетные системы Авенджер — 12;

3. Переносных зенитно-ракетных систем Стингер — 200;

4. Системы управлением огнем зенитно-ракетной системы Хок — 2;

5. Зенитные ракеты RIM-7 для применения с ЗРК Бук — неопределенное количество;

6. Машин с зенитными пулеметами для борьбы с дронами — 9;

7. Машин с пусковыми установками ракет, управляемых лазерным лучом для борьбы с дронами — 10;

8. Авиационные неуправляемые ракеты Зуни — 4000;

9. Авиационные самонаводящиеся антирадарные ракеты HARM — неопределенное количество;

10. Запасные части для советских систем ПВО ВСУ;

11. Оборудование для интеграции западных систем ПВО в систему ПВО ВСУ;

12. Радары наблюдения за воздушным пространством — 11;

13. Оборудование для радиоэлектронной борьбы с дронами.

Разведывательное и специальное оборудование:

1. Разведывательные дроны средней дальности Scan Eagle — неопределенное количество;

2. Разведывательные дроны средней дальности Jump-20 — неопределенное количество;

3. Разведывательные квадрокоптеры CyberLux K8 — неопределенное количество;

4. Радары артиллерийской разведки дальнего и ближнего действия — более 16;

5. Системы радиоэлектронной борьбы — неопределенное количество и типы;

6. Сервисы спутниковых космических изображений — неопределенное количество и типы.

Бронетехника и военный транспорт:

1. Танки Абрамс М1 — 31;

2. Танки Т-72Б советского производства — 45;

3. Танковые боеприпасы 120 мм и 105 мм для орудий образца НАТО;

4. Танковые боеприпасы калибра 125 мм советского образца — 100 000;

5. Боевые машины пехоты Брэдли М2 — 109;

6. 25 мм снарядов для пушки Брэдли М2 — 1 800 000;

7. Боевая машина управления огневой поддержкой Брэдли М7 — 4;

8. Бронетранспортеров тяжелых колесных страйкеров — 90;

9. Бронетранспортеров гусеничных М113 — 100;

10. Бронетранспортеры легких колесных М1117 — 250;

11. Бронеавтомобили тяжелых колесных типа MRAP — 60;

12. Командно-штабных машин — 6;

13. Транспортно-заряжающие машины артиллерийской поддержки — 30 (вероятно типа М992);

14. Бронированные мостоукладчики — 14;

15. Тактических ремонтно-эвакуационных машин — 32;

16. Тактических машин для буксования прицепных пушек — 24;

17. Машины логистической поддержки — передвижные ремонтные мастерские — 8;

18. Тяжелых грузовых траков — 22;

19. Трейлеров для перевозки тяжелой техники — 26;

20. Бронированных грузовых автомобилей — 6;

21. Бронеавтомобили легких колесных типа HMMWVs — 1600;

22. Легких тактических машин — 100.

Флот:

1. Патрульные морские и речные катера — 44;

2. Беспилотные катера — неопределенное количество;

3. Оборудование для безопасности портов и гаваней — неопределенные типы и количество.

Пехотное вооружение, управляемое и неуправляемое:

1. Ударные дроны-камикадзе ближнего действия Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600 — неопределенное количество;

2. Ракет для переносных противотанковых систем Джавелин (без указания количества пусковых установок) — 1500;

3. Ракеты для переносных противотанковых систем TOW-2.

(без указания количества пусковых установок) — 1500;

4. Противотанковых гранатометов М136 АТ4 и М72 — 23 000;

5. 40 мм гранатометы и стрелковое оружие — 25 000;

6. Патроны и гранаты — 138 000 000;

7. Приборы ночного видения, оптические и тепловизионные прицелы, дальномеры — тысячи (точное количество не определено);

8. Бронежилеты и каски — 25 тысяч комплектов;

9. Мины противопехотные и взрывчатка — неопределенное количество;

10. Миноискатели и тралы — неопределенное количество;

11. Тактические радиостанции и средства космической связи — неопределенные типы и количество.

Источник — общие поставки с 24.02.2022 по 3.05.2023 .

Выводы:

1. Общая сумма поставок вооружения США с 24.02.2022: $35,7 млрд (в первые 8 месяцев сумма составила $18,2 млрд, то есть за следующие 7 месяцев американцы сохранили тот же очень высокий объем поставок — прибавили $17,5 млрд). То есть, масштабы помощи не сокращаются. Украина получила вооружение на сумму больше любой страны НАТО, кроме самих США. (Для осознания масштаба этой цифры — власти Украины накануне вторжения в 2021 году выделили на закупки вооружения всего $800 млн).

2. Поставки тяжелых вооружений становятся сбалансированными — кроме артиллерии американцы начали снабжение одних из самых дорогих своих наземных систем вооружения — зенитно-ракетных систем Петриот, танков Абрамс. США начали снабжение всех основных видов вооружения своих наземных сил в Украину, то есть начали комплексное перевооружение наших сил обороны.

3. У США нет запасов артиллерийских снарядов и только разворачивают мощности производства, поэтому снизили объемы поставок 155 мм снарядов. Но уменьшение поставок 155 снарядов компенсируется расширением номенклатуры других средств поражения и высокоточного оружия, закупок артиллерийских и танковых снарядов советского образца. Уменьшение поставок орудий объясняется увеличением поставок орудий из других стран НАТО.

4. Американцы комплексно усиливают возможности противовоздушной обороны Украины, начало поставок систем дальнобойных противоракетной и противовоздушной обороны Петриот. Не менее важны поставки тактических машин типа Авенджер для непосредственного прикрытия войск, потому что и Петриот и Авенджер на вооружении ВС США, поэтому к ним есть и запасы ракет, и ремонтное оборудование, и тренировочные центры.

5. Впервые осуществляются поставки полноценных комплектов современной техники для общевойскового наземного боя, танки, БМП, БТР, БА, инженерная техника всех типов, командно-разведывательные машины, логистическое обеспечение, транспортировка. За первые 8 месяцев войны США поставили в Украину как минимум 1574 боевых бронированных и небронированных военных машин разных типов. За последние 7 месяцев Украина получила как минимум 2567 боевых и небронированных военных машин всех типов.

6. Впервые американцы наращивают поставки дронов разных типов, в том числе разведывательных квадрокоптеров, развертывание производства дронов и масштабов поставок критически важно из-за высокой зависимости Украины от поставок из Китая. Для качественного преимущества Украина нуждается не только в средствах поражения и тяжелой боевой технике, но и в масштабных поставках дронов из стран НАТО.

7. США приняли стратегию на качественное и комплексное перевооружение Украины, но военная промышленность и ограниченные запасы вооружения не позволят в ближайшее время создать превосходство в вооружении над РФ. Развертывание военной промышленности позволит увеличить поставки критически важных средств поражения не ранее чем через 1−2 года. Поэтому Украина должна учиться применению оружия НАТО и применять тактику, которая способствует сохранению живой силы и боевой техники на период, пока НАТО не станет увеличивать поставки критически важных средств поражения и дронов.

Текст опубликован с разрешения автора

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