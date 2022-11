Архитектура будущего 3 ноября, 15:55

Ключевая задача, которую мы ставим сегодня перед собой и миром, состоит в необходимости строить этическую инфраструктуру

Сегодня Украина является не только пространством глобальной солидарности, но и ее субъектностью. Борьба за свободу родной земли создала силовое поле солидарности, ощущаемое далеко за пределами наших границ.

В своей недавней статье The Truimph of the Ukrainian Idea колумнист NYT Дэвид Брукс пишет, что украинцы побеждают сегодня не только благодаря решимости и военному мастерству, но и прежде всего потому, что воюют за более высокую и благородную, чем у наших врагов, идею. Потому и мир идет за Украиной. Подхватывая мнение Брукса, добавлю, что в этой идее мир ощущает жизнь и дыхание будущего в противоположность российскому геноцидальному усилию обезлюдить мир и заточить его будущее в прошлом.

Ключевая задача, которую мы ставим сегодня перед собой и миром, заключается в необходимости строить нравственную инфраструктуру, в основе которой лежит этика солидарности, жертвы, отваги и достоинства. За «этикой в действии» стоят часы тяжелого психологического и духовного труда и борьбы, много пота и крови, жертв и служения до последнего вздоха. Мы это понимаем сегодня. Поэтому действительно свободное общество является моральным свершением, как в свое время сказал лорд Джонатан Сакс в своей благодарственной речи, получая награду Темплтона.

Поэтому будущее, которым «беременно» наше настоящее, является окончательно моральной категорией, а не просто тиканьем часовой стрелки. Будущее является прежде всего проекцией нашей нравственной визионности в сочетании с надеждой. То есть способности помыслить о себе как о добротолюбце и добродетеле, способности вообразить себя источником и творцом добра, способности представить себя в пространстве солидарного «мы».

Нравственная визионность — это о признании центральности межличностных отношений, в которых будет возникать будущее и которые будут становиться целебными, то есть возвращать целостность (исцелять) надломленному и сверхукоченному. Это способность думать категориями целостного человеческого развития. Нравственное визирование — это умение помыслить свою зрелость категориями роста в добре и увидеть будущее через призму заботы и служения.

Наше будущее действительно рождается не из вопроса о том — «что именно делать?» Искусственный интеллект ищет ответ на вопрос «что сделать?», взвешивая, сравнивая, оптимизируя и проектируя возможные модели поведения, прорабатывая при этом с молниеносной скоростью невероятные массивы данных. Человек выстраивает свое отношение к будущему, спрашивая себя прежде всего о «Почему?» и «Зачем?» А значит, для нас, людей, на первом плане стоят смыслы, миссия и призвание как в персональном, так и в солидарном измерениях. А потом уже каждый спрашивает себя о том, «Как?» прожить свое «Почему?» — служа или грабя, любя или убивая, освобождая или угнетая, даря жизнь или лишая ее? И когда мы внимательны к нашим «Почему?» и «Как?», то понимаем и «Что?» нам делать. А наши планы становятся дорожными картами для воплощения обретенных смыслов и исполнения наших призваний.

Если смотреть с точки зрения общественных категорий, то прошлое окончательно завершается в настоящем. А наше настоящее уже «беременно» будущим. В этом взаимодействии, думаю, раскрывается формула человеческой жизни. Мы это интуитивно ощущаем и понимаем.

Давайте подумаем о «благодарности». Благодарность, которую мы чувствуем и проживаем «здесь и сейчас», но также работает с нашим прошлым, оживляя и довершая его. И вместе с этим моделирует и раскрывает наше будущее. Неблагодарность также совершает свою работу с прошлым и будущим.

Жизнестойкость как раз и есть воодушевление и способность жить, довершая прошлое, «беременея» будущим и «рождая» его. Так наша жизнестойкость становится животворной. Поэтому мало, думаю, говорить только об «устойчивости», если мы говорим общественными категориями. Глубинный смысл человеческой стойкости — в ее способности оберегать и дарить жизнь.

Мысля визионными категориями, моделями, практиками общественной жизни, нам следует не упускать из виду жизнестойкость и животворность, которые разворачивают перед нами архитектуру пространства и времени нашей общественной действительности.

Действительно, наши размышления о будущем в безопасности касаются и пространства, и времени. Мы хотим не только жить в безопасном месте, но и в безопасном времени. Могу ошибаться, но мне кажется, что нам проще оперировать категориями пространства и места, когда речь идет о вопросах безопасности, чем когда входим в проблематику времени (с темами преемственности, продолжительности, постоянства, идентичности, вины, ответственности, признательности и т. п. ). В конце концов, в наших дискуссиях о безопасности возникает не только тема места и времени, но и прежде всего человеческих отношений (нашего «мы» против их «они»), наполняющих и пространство, и время. Проще говоря, безопасность или опасность прежде всего кроется в качестве наших отношений. Коррумпированные отношения приносят с собой чувство эскалации опасности, страха, недоверия, угрозы и взрыва насилия.

Обращение к германской нации Федерального президента Германии Вальтера Штанмайера (27 октября 2022 г.) является прекрасной иллюстрацией того, насколько глубинные пласты политической, общественной и ценностной действительности начинают переосмысливаться под влиянием украинской борьбы за свободу и демократию. Один из ключевых тезисов президента состоит в том, что «нам нужны активные, а точнее — устойчивые граждане». Почему? Потому что «Наша демократия тоже является частью нашей критической инфраструктуры», — подчеркивает Штанмайер.

Мы с вами в Украине хорошо понимаем, что новые обстоятельства и мировоззренческая переоценка будут требовать от всех нас — европейцев — новых общественных практик и воспитания соответствующих гражданских добродетелей. Одним из результатов этого процесса станет формирование новой этической инфраструктуры в силовом поле солидарности и достоинства.

