Каким президентом был Порошенко? Сегодня, 21:03 607 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас, когда сторонники Зеленского нежатся в лучах победы, они очевидно отрицают положительную роль предшественника. Но история работает иначе

Большинство украинских избирателей и обозревателей невзлюбили президента Петра Порошенко, который потерял свой шанс на второй срок 21 апреля. Впрочем, история покажет, что они ошиблись и рассудит его как наиболее успешного лидера Украины.

На самом деле, Порошенко войдет в историю как тот, кто консолидировал украинское государство, нацию, демократию и рынок. Как тот, кто направил Украину на Запад и подальше от России. Как тот, кто спас Украину от донбасских хулиганов, российских торговцев, и российских регулярных войск под командованием российского диктатора Владимира Путина.

Историки отметят, что Порошенко построил армию и противостоял русским и их прокси, заведя эту борьбу в тупик. Что он реформировал полицию. Что он расчистил глубоко коррумпированный банковский сектор, стабилизировал курс, и рационализировал цены в энергетическом секторе. Что он пересмотрел реформы образования и медицины, а также возродил украинский язык и культуру. Что он получил независимость для Православной церкви Украины. Что он начал ремонтировать разрушенную украинскую инфраструктуру, продвигал идею энергетической независимости страны, и сместил торговлю от России к Западу. Что он передал полномочия и ресурсы местному правлению, и позволил гражданскому обществу и независимым медиа развиваться. И что он также сократил институциональные и структурные источники коррупции.

Не удивляйтесь, если Порошенко вернется в 2024-м

В конце концов, историки будут помнить, что он победил на честных и свободных выборах 2014 года, а затем, проиграв на честных и свободных выборах 2019-го, вежливо уступил, таким образом продемонстрировав, что украинская демократия больше не временная, а закреплена.

Слабые места Порошенко – провал в противостоянии коррупционной элите, ограничение власти олигархов, и донесение до людей правды – будут казаться просто его личными погрешностями после нескольких лет правления Владимира Зеленского. Если Зеленский состоится как реформатор – а вероятность этого крайне невелика – Порошенко будут рассматривать как того, кто сделал реформы Зеленского политически и институционально возможными. Если Зеленский окажется – как многие критики подозревают – марионеткой Игоря Коломойского или нескольких других даже более подлых олигархов, тогда пять лет пребывания Порошенко в должности положительно заблистают в сравнении. Его будут рассматривать как президента, который пытался обуздать коррупцию, но уступил комику, который отмотал все назад, и позволил невзгодам процветать. Иронично, но это будет win-win ситуация для Порошенко.

То же самое касается и склонности Порошенко – как ему приписывают – избегать говорить правду. Даже если это так вопиюще, как отмечают критики, то вскоре украинцы заучат то, что должны были заучить еще с лет 30 назад: все политические деятели врут, ведь ложь лежит в сердце политики, особенно если она демократическая. Историки также будут сравнивать лживость Порошенко с его предшественниками и преемником. Любое промежуточное объективное оценивание бы показало, что у Порошенко с этим не все так плохо, а может и намного лучше, чем у Виктора Януковича, Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. Неудивительно, что нежелание Зеленского говорить правду красноречиво возросло после его победы в первом туре 31 марта. Значение этой его черты будет только расти, так как медиа атакуют его, а бывшие сторонники будут выражать недовольство отсутствием реформ и реалиями управления, с которыми он столкнется на полную, так как поймет, что страна – это не телевизионная программа.

Понятное дело, что сторонники Зеленского будут отрицать положительную роль Порошенко в истории. Сейчас, когда они нежатся в лучах своей впечатляющей победы, их скептицизм выглядит оправданным. Но история и историки работают забавным способом, и будущие оценки изредка совпадают с современными. И как знать? Януковича в 2004 году прогнали из Киева, а затем он с триумфом вернулся в 2010-м. Не удивляйтесь, если Порошенко вернется в 2024-м, после того, как Зеленский окажется провалом.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александра Мотыля. Републикация полной версии текста запрещена

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