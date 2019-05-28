Каким будет новый парламент Сегодня, 20:17 Цей матеріал також доступний українською

Люди критически относятся к избранию депутатов

Нынешняя Верховная Рада носила переходный характер — от Януковича к Порошенко. То есть там были и остатки Януковича, и попытки новой власти навести порядок в стране. Но ничего не получилось, так как парламент начал исполнять карманную функцию. Этим он и запомнился — как парламент, никогда не выполнявший функцию парламента в парламентско-президентском государстве. Если бы ВР руководствовалась Конституцией и регламентом, что для парламента — вторая конституция, такого положения в Украине не было. По крайней мере такой коррупции и неупорядоченности в управлении государством. Рада выполняла директивы и указания, служа не Украине, а конкретным должностным лицам.

Трудно сказать, каким будет следующий парламент. Задекларированные задачи оптимистичны. Амбиции партии Слуга народа достаточно высокие, они хотят сделать коалицию.

Парламент избирается досрочно. Люди не хотят старой власти. Нынешняя Рада, согласно данным социологических опросов, имеет сверхнизкую поддержку, именно поэтому люди будут относиться более критично к кандидатам в депутаты. Они убедились, что подачки сделанные в рамках кампании, особенно в мажоритарных округах, к лучшей жизни не приводят.

Украинцы не хотят старой власти

Мы отстали от соседей на десятки лет. Есть официальная цифра Министерства финансов Украины: если мы будем развиваться такими темпами, то нам для того, чтобы догнать Польшу понадобится 50 лет. Это означает, что люди самокритично и критически относиться к избранию депутатов.

Для меня это является знаком, что парламент должен быть лучше. Но дальше все зависит от людей, от избирателей, от того, как они будут относиться к тому, кто претендует зайти в парламент. Если люди будут требовать конкретных ответов на конкретные вопросы — ошибок будет меньше. Хотя гарантировать, что их не будет совсем — невозможно.

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