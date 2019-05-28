Сооми Ли
Сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и бодрым
Гарольд Джеймс
Игры престолов в Европе
Дмитрий Тузов
Имитация процесса как Ахиллесова пята политической элиты
Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду
Леонид Кравчук - фото

Леонид Кравчук

Первый президент Украины

Каким будет новый парламент

Сегодня, 20:17
Цей матеріал також доступний українською

Люди критически относятся к избранию депутатов

Нынешняя Верховная Рада носила переходный характер — от Януковича к Порошенко. То есть там были и остатки Януковича, и попытки новой власти навести порядок в стране. Но ничего не получилось, так как парламент начал исполнять карманную функцию. Этим он и запомнился — как парламент, никогда не выполнявший функцию парламента в парламентско-президентском государстве. Если бы ВР руководствовалась Конституцией и регламентом, что для парламента — вторая конституция, такого положения в Украине не было. По крайней мере такой коррупции и неупорядоченности в управлении государством. Рада выполняла директивы и указания, служа не Украине, а конкретным должностным лицам.

Трудно сказать, каким будет следующий парламент. Задекларированные задачи оптимистичны. Амбиции партии Слуга народа достаточно высокие, они хотят сделать коалицию.

Парламент избирается досрочно. Люди не хотят старой власти. Нынешняя Рада, согласно данным социологических опросов, имеет сверхнизкую поддержку, именно поэтому люди будут относиться более критично к кандидатам в депутаты. Они убедились, что подачки сделанные в рамках кампании, особенно в мажоритарных округах, к лучшей жизни не приводят.

Украинцы не хотят старой власти

Мы отстали от соседей на десятки лет. Есть официальная цифра Министерства финансов Украины: если мы будем развиваться такими темпами, то нам для того, чтобы догнать Польшу понадобится 50 лет. Это означает, что люди самокритично и критически относиться к избранию депутатов.

Для меня это является знаком, что парламент должен быть лучше. Но дальше все зависит от людей, от избирателей, от того, как они будут относиться к тому, кто претендует зайти в парламент. Если люди будут требовать конкретных ответов на конкретные вопросы — ошибок будет меньше. Хотя гарантировать, что их не будет совсем — невозможно.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   партия Слуга народа Коалиция Верховная Рада Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
47357
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Эпоха хаоса
17296
Дмитрий Бондар - фото
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
8094
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
47357
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
29917
Александр Пасховер - фото
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
21177
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
79267
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66559
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
47357

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

События

Сегодня, 11:09

img
Спасти «кукушку»: зачем Ровенской области узкоколейка
Политика

Сегодня, 13:32

img
Партия Голос, мистическая команда и планы на парламентские. Интервью НВ со Святославом Вакарчуком — видео
События

Сегодня, 17:07

img
В Украине появились первые полицейские офицеры громады: что изменится