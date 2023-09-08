Удержится ли гривна? 8 сентября, 17:11

Чем жила страна 8 сентября 2023 года

● Чи втримається гривня? Українська економіка та валютний ринок продовжують демонструвати стійкість до шоків, пов’язаних із війною. Про це йдеться у прогнозі Dragon Capital (володіє журналом NV, сайтом NV і Радіо NV).

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Підрив російськими військами Каховської дамби у червні та вихід Росії із зернової угоди в середині липня майже не вплинули на економічні та фінансові показники. І хоча через зниження експорту зерна в липні зовнішньоторговельний дефіцит розширився до $2,8 млрд (найбільшого значення з початку війни, — порівняно з $2,1 млрд у червні), інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку залишились помірними. У липні НБУ продав з резервів $1,9 млрд — такий самий обсяг, як і в попередні місяці. У серпні обсяг продажу валюти Нацбанком зріс до $2,5 млрд на фоні збільшення попиту на готівкову іноземну валюту, який, однак, швидко вщухнув, в тому числі завдяки послабленню обмежень на купівлю безготівкової валюти.

Критично важливу підтримку економіці та фінансовій системі продовжує надавати міжнародне фінансування, відзначають у Dragon Capital. За 8 місяців 2023-го міжнародні партнери перерахували Україні майже $30 млрд для фінансування дефіциту бюджету (в тому числі $8,7 млрд, або 29%, у формі грантів), що дозволило повністю профінансувати дефіцит бюджету за цей період. В результаті резерви НБУ зросли до нового історичного максимуму — $41,7 млрд в липні. Хоча в серпні резерви скоротились до $40,4 млрд через затримку грантового траншу від США, їх рівень залишається високим відносно критеріїв достатності. Так, обсяг резервів відповідає 5,4 місяця майбутнього імпорту та (оціночно) 126% агрегованого показника достатності резервів.

Dragon Capital очікує офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023-го на рівні 36,6−37,5 грн/дол., порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/дол., і прогнозуємо помірне послаблення до 41 грн/дол. до кінця 2024-го.

● Чого чекати від наступу на півдні. Сили оборони України продовжують наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області, досягаючи нових успіхів на обох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на геолокаційні знімки, опубліковані 7 вересня, експерти ISW зауважили, що українські військові просунулися далі на північний захід від села Вербове Запорізької області, що за 18 км на південний захід від Оріхова. Інші кадри свідчать про «незначні успіхи» ЗСУ на північний захід від Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Коментуючи вчорашній прогноз директора з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трента Мола про те, що ймовірність українського прориву до кінця 2023-го становить 40−50%, експерти ISW заявили, що контрнаступ України цьогоріч може досягти оперативних успіхів. Зараз бійці мають тактичні успіхи й вдало атакують сили РФ, які в обороні.

ISW не виключає, що наступна лінія оборони окупантів може бути слабшою, менш замінованою і менш укомплектованою, ніж той оборонний рубіж, який прорвали ЗСУ. «Наступна низка російських оборонних позицій все ще є значним викликом для українських сил і на окремих ділянках їх можуть міцно утримувати», — сказано у звіті.

● Сили оборони в результаті штурмових дій мають частковий успіх на південь від Бахмуту, повідомив Генштаб ЗСУ. Крім того, українські сили продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. Також мають успіх у районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

На південь від Бахмута. Сили оборони України станом на 8 вересня взяли під контроль більш ніж половину села Кліщіївка, що на півдні від Бахмута. Про це Максим Жорін, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади, заявив Радіо Свобода. За його словами, по всій лінії населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка російські окупанти щодня зазнають втрат в особовому складі та вимушені відступати. Вони створюють нові позиції, на яких намагаються закріпитися, а три села за останні місяці боїв стали суцільними руїнами.

● ЗСУ ефективно застосовують касетні боєприпаси та Storm Shadows, заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

● Мінус 23 танки. В Україні за минулу добу ліквідували 640 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 267 540 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Також українці знищили: танків — 4529 (+23 за добу), бойових броньованих машин — 8726 (+23), артсистем — 5753 (+31), РСЗВ — 754 (+1), засобів ППО — 507 (+1), літаків — 315 (+0), вертольотів — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4570 (+29) та багато іншого.

● Терориста вбив диктатор. У Києва є інформація про причетність Путіна до загибелі ватажка ПВК Вагнера Пригожина. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. «Путін здувся — як людина, як політик. Він убив Пригожина — принаймні, така інформація у нас є», — зазначив він.

Зеленський додав, що в Україні «траурних днів не було», коли сталася авіакатастрофа з літаком Пригожина. «Для нас це на одного терориста менше», — зазначив очільник держави.

● Путін залишив Лукашенка без сил. РФ в серпні вивела з Білорусі всю свою авіацію, крім одного штурмовика Су-25. Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн у TГ.

Моніторингова група також зазначила, що в липні-серпні з Білорусі вивели майже весь російський військовий контингент, польові табори окупантів на полігонах Обуз-Лесновський, Лепельський і Осиповицький згорнули. Станом на 1 вересня, вважають аналітики, на території Білорусі залишалися 2100 російських військових.

● Продовжуються повітряні атака на півдні. Росіяни вп’яте поспіль запустили по півдню України 20 іранських дронів-камікадзе Shahed у ніч проти 8 вересня. Сили протиповітряної оборони знищили 16 в Одеській та Миколаївській областях. «Влучань ми не зафіксували. На жаль, є наслідки бойової роботи — уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю і сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав», — розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

● Ворог влучив по поліції. Зранку Росія завдала ракетного удару по центру Кривого Рогу, поціливши в одну з адмінбудівель поліції. Спочатку керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 32 постраждалих. Згодом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що їхня кількість зросла до 41. Після завершення пошуково-рятувальні роботи виявилось, що постраждало 54 особи, одна людина загинула.

Унаслідок атаки пошкоджені три адмінбудівлі, побиті сім житлових будинків, зокрема багатоповерхівка.

● Ще два удари. Уранці війська РФ завдали ударів по Сумах і Запоріжжю.

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали понад 20 будинків і вісім авто. Двох постраждалих діставали з-під завалів.

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю в 30-ти багатоповерхівках вибиті квартирні та під'їзні вікна. Також вікна вилетіли у трьох навчальних закладах. Відомо про одного постраждалого.

● ППО та інше на $600 млн. Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить до $600 млн. Допомога включає обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО, боєприпаси для HIMARS та для 105-мм гармат, а також засоби радіоелектронної та протирадіоелектронної боротьби; боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод; обладнання для розмінування; підтримка та обладнання для тренувань і технічного обслуговування.

● Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться тільки тих жінок, яких мобілізують, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку, пояснив Федір Веніславський, представник президента у ВР.

● Нікчемні «вибори». Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України, які проводить країна-агресор, є нікчемними, вони не матимуть жодних правових наслідків. Таку заяву зробило МЗС України. В документі йдеться про те, що «зазначені дії РФ грубо порушують суверенітет і територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН».

До речі, щодо ООН:

● ООН благає режим Путіна повернутись до «зернової угоди»? Генсек ООН Антоніу Гутерріш написав листа керівнику МЗС РФ Сергію Лаврову, у якому заявив про готовність скасувати деякі санкції проти країни-агресора в обмін на її повернення до Чорноморської ініціативи. Про це повідомили німецька Bild.

Як пише видання, Гутерріш пропонує РФ такі пункти угоди: скасувати санкції ЄС проти Російського аграрного банку, а натомість для обходу використовувати створену дочірню компанію підсанкційного російського банку RSHB Capital S.A, підключивши її до SWIFT; застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях; розморозити активи компаній РФ із виробництва добрив; надати доступ суднам РФ, які перевозять харчі та добрива, до портів ЄС «через швидкі портові дозволи».

За даними Bild, Кремль зараз вивчає пропозиції ООН і поки не погодився на них. Там їх вважають «занадто гарними, щоб бути правдою» і сумніваються в «технічній здійсненності» послаблень.

В уряді України, як пише видання, пропозиції генсека назвали «неймовірною образою» і «винагородою за агресивну поведінку Росії» з боку ООН.

● Маск зірвав операцію України. Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що не вимикав супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, але й відмовив Україні її там активувати.

Напередодні CNN, посилаючись на уривок із нової біографії Маска, повідомив, що бізнесмен таємно наказав своїм інженерам відключити Starlink біля півострова, щоб зірвати атаку Сил оборони України на військово-морський флот Росії.

Маск стверджує, що там Starlink не була активована і SpaceX «нічого не деактивувала». За його словами, екстрений запит про підключення на всьому шляху до Севастополя надійшов від органів української влади. І Маск відмовив. «Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту», — написав він.

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Маск просував свій «мирний план» щодо України на конференціях і в розмовах з учасниками аналітичних центрів, а також «натякав на контакти з Кремлем».

І насамкінець:

● Депутати і авто на $3 млн. Кілька народних депутатів після повномасштабного вторгнення Росії, ймовірно, придбали нові автомобілі загальною вартістю близько $3 млн. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Так депутат групи За майбутнє Ігор Молоток приїхав до Ради на Toyota Land Cruiser 300, який придбали наприкінці 2022 року. Його приблизна ціна — від $96 тис., а оформили позашляховик на ТОВ Вант ЛТД, де засновниками значаться сам нардеп і його експомічник у парламенті.

Як з’ясував Bihus.Info, на ТОВ Епіцентр К, співзасновником якого є ще один представник цієї групи Олександр Герега, з літа 2022-го по квітень 2023-го оформили такі автомобілі: Mercedes-Benz G63 AMG (від $220 тис.); Mercedes-Benz Maybach GLS 600 (від $187 тис); преміальний седан Mercedes-Maybach S680 (від $260 тис.); мікроавтобус Mercedes-Benz V300d (від $120 тис.); електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 (від $128 тис).

У квітні 2023 року на балансі кондитерського дому Вацак, засновником якого є нардеп групи Довіра Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge, ціною від $700 тис. Його соратник Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на VW Touareg за близько $76 тис, який оформили на компанію його дружину. Також протягом 2022−2023 років на фірмі дружини з’явилися й інші нові автомобілі: Skoda Kodiaq (від $38 тис.); Mercedes-Benz V300d (від $120 тис.); Mercedes-Benz G63 AMG (від $221 тис.); BMW X5 (від $75 тис.).

Ще один нардеп Довіри Андрій Кіт приїхав під ВР на Mercedes-Benz GLE 400d (від $84 тис.), оформлений на фірму його батька у лютому 2023-го. Депутатка від цієї ж групи Лариса Білозір, за даними Bihus.Info, приїхала на засідання на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor. Його ціна — близько $63 тис.

Також відмітились у розслідуванні і представники Слуги народу. Руслан Горбенко приїхав до Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d (від $90 тис.), який оформили на його матір. У квітні 2023-го на неї зареєстрували й новий Range Rover Sport, ціна якого — від $118 тис.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться і про ще декількох народних обранців.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.