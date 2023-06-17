Будем реалистами — давайте требовать невозможного 17 июня, 09:35 NV Премиум

В этой войне не будет решающей битвы и не будет парада украинской армии на Красной площади. Не потому, что не будет украинской победы, а потому что не будет победы образца Второй мировой

Вперше надруковано у журналі NV за травень 2023 року. Републікацію заборонено

Минулої осені до нас звернулися друзі з фронту з проханням: сформулюйте чітко, за що ми воюємо — умови, які можна вважати перемогою України. Відповіддю став «Маніфест сталого миру: світ після нашої перемоги» — документ, який підготували близько двадцяти українських експертів з різних галузей права, політики та економіки.

Видео дня

«Маніфест» був представлений на Мюнхенській безпековій конференції. І реакції на нього різні: від дуже позитивних до радше критичних. Останні переважно йдуть із Заходу. Якщо звести до кількох слів: документ малореалістичний або нереалістичний. Один із коментаторів навіть порадив припинити говорити про Маніфест, мовляв, той компрометує Україну та доводить, що з українцями не можна мати справу, бо витають у хмарах.

З реаліями треба рахуватися — хто би про це сперечався? Та старі реалії перестали існувати 24 лютого, а нових ще немає - вони змінюються кожного дня. Тому як рахуватися з тим, чого немає?