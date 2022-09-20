Это важно. Кому Россия экспортирует нефть из портов Черного и Азовского морей 20 сентября, 13:47

Мы знаем, что это читать не так-то легко, но именно от этого зависит способность РФ финансировать войну

В августе 2022 года, как и в предыдущие месяцы, РФ не удалось компенсировать сокращение экспорта сырой нефти в страны ЕС за счет увеличения экспорта в другие страны. Соотношение между экспортом сырой нефти РФ из портов Черного и Азовского морей в страны ЕС и другие страны за прошедшие месяцы остается почти неизменным и составляет: 46,6% (ЕС) — 53,4% (другие страны).

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После того, как в июле 2022 года впервые за 4 месяца сократился почти на 1 млн тонн или 22,4% морской экспорт сырой нефти РФ из портов Черного и Азовского морей, в августе он увеличился на 8,93%, или 300 тыс. тонн, то есть не «отыграл» произошедшее в предыдущем месяце сокращение. Если в июле 2022 года сырую нефть РФ импортировали морским путем из Черного и Азовского морей 7 стран ЕС, то в августе — всего 4. Полностью прекратили импорт в августе Мальта, Испания, Бельгия и Словения. На 7,6% сократила импорт Италии. Рост показателей в августе обеспечила одна страна — Греция — традиционный лидер рейтинга в странах ЕС. В отличие от июля, когда Греция сократила импорт сырой нефти на 394 тыс. тонн (-42.1%), в августе она увеличила импорт почти вдвое — на 0,5 млн тонн. Доля Греции в импорте «черноморско-азовской» сырой нефти РФ в страны ЕС в августе увеличилась с 34 до 61%.

Никакой переориентации экспорта сырой нефти РФ из портов Черного и Азовского морей в Индию и Китай, о чем так много говорят в СМИ, до сих пор не наблюдается. Более того, Индия в августе впервые с начала большой войны 2022 сократила импорт на 30,27% или 266,875 тонн, а Китай в этом месяце не импортировал ни одной тонны «черноморской» нефти РФ.

В августе 2022 года среди постоянных лидеров «рейтинга» — Индии и Турции — произошли существенные изменения. Если в июле 2022 года доля Индии составила 50%, а доля Турции — 31%, то в августе Индия потеряла свое лидерство — ее доля составила 31%, а доля Турции выросла 38%.

Экспорт сырой нефти РФ из портов Черного и Азовского морей все еще зависит преимущественно от четырех стран — Греции, Турции, Индии и Италии — суммарно импортировавших в августе 2,8 (в июле 2,4) млн тонн нефти или 76% (в июле 71%) от общего объема «черноморско-азовской нефти».

Китай в этом месяце не импортировал ни одной тонны « черноморской» нефти РФ

По результатам апреля — августа 2022 года мы сохраняем наш предварительный вывод: экспорт «казахско-российской» нефти КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) все более играет роль психологического раздражителя для РФ на фоне сравнения тенденций черноморского экспорта сырой нефти РФ и сырой нефти КТК.

Уменьшение экспорта сырой нефти КТК в августе 2022 года (как и в июне 2022 г.) было искусственным: в июне оно было вызвано со стороны РФ искусственно созданными технологическими поводами (вроде бы наличие в акватории морских мин периода 2-й Мировой войны, судебные иски из-за якобы экологических проблем). В августе 2022 года КТК остановил отгрузку из двух выносных причальных устройств из трех после того как на них «были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести».

Мы рассматриваем это как «предупреждение» или «наказание» за самостоятельное поведение Казахстана по отношению к РФ в политических вопросах — нежелание признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», участвовать в схемах обхода западных санкций против РФ, намерения организовать альтернативный путь экспорта казахской нефти через Каспийское море.

Ожидается, что в ближайшее время РФ найдет новые искусственные причины, чтобы ограничить экспорт сырой нефти КТК через порт Новороссийск.

Мы знаем, что это читать не так легко, как хайп, но от этого зависит способность РФ финансировать войну. Так что, хотите прогнозировать свою жизнь — читайте полный текст здесь.

Текст опубликован из разрешения автора

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