Конец сладкой жизни в России: итоги экономической «спецоперации» 10−11 марта 13 марта, 00:28 Цей матеріал також доступний українською

Экономика РФ продолжает уверенно идти ко дну

Все больше международных игроков понимают токсичность бизнес-связей с путинской Россией, а западные страны продолжают накладывать санкции на агрессора.

За два последних рабочих дня недели из России ушла сразу 51 международная компания, остановив производства, бизнес-операции и/или предоставление услуг на территории РФ. Вместе с компаниями ушли более 80 брендов.

Еще 12 компаний остались, но ограничили деятельность, приостановили инвестиции и новые проекты.

Среди последних — сети гостиниц Hilton, Hyatt, InterContinental и Marriot, FMCG-гиганты Mondelez International (Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone), Nestle (прекратила поставки в россию брендов кофе Nespresso и минеральной воды S. Pellegrino) и JTI ((Winston, LD, Camel, Sobranie), каршеринговый сервис BlaBlaCar. Кроме того, поддержку франчайзи остановила американская сеть фастфудов Burger King, Domino’s Pizza приостановила инвестиции, а Turkish Airlines ограничила рейсы направлениями Россия-Турция и обратно.

В целом за два дня вследствие остановки бизнеса, граждане страны-агрессора рискуют потерять около 50 тысяч прямых рабочих мест. Это результат в первую очередь анонсированного выхода с рынка производителя пищевых добавок Herbalife, у которого на российском рынке больше 40 тысяч дистрибьюторов.

Уходы компаний коснулись абсолютно разных сфер — от перевозок и ІТ до медиа-бизнесов и фэшн-индустрии.

Авиаперевозки: Pegasus Airlines и Air Astana приостановили полеты с и в Россию, Priority Pass временно уходит вместе с доступом к бизнес-лаунжам.

Из ІТ-компаний доступ к сервисам и продажу продуктов закрыли:

— разработчики антивирусов Norton, Avast и Bitdefender;

— разработчик мобильной игры Pokémon Go Niantic;

— онлайн сервис для командной работы Miro;

Западные страны продолжают накладывать санкции на агрессора

— сервис решений ІТ-безопасности Fudo Security;

— сервис сертификации безопасности доменов DigiCert;

— LINX отключила Мегафон и Ростелеком от своих интернет-сетей;

— украинский провайдер облачного ПО GitLab;

— маркет мобильных приложений Google Play;

— разработчик мобильных игр Rovio (франшиза Angry Birds);

— онлайн площадка для маркетологов-фрилансеров Fiverr;

— провайдер спутниковой связи GlobalStar ;

— техноконгломерат Cisco .

Активно скатываться в глухое прошлое из прогрессивного 21-го века россиянам напрямую помогает и власть. По обвинению генпрокуратурой РФ компании Meta в экстремизме роскомнадзор принял решение закрыть соцсеть Instagram — по предварительной информации, она перестанет работать уже в понедельник 14 марта. Российских блогеров не смущали горящие дома обычных людей в украинских Мариуполе и Харькове, но теперь может война станет понятнее и на их уровне.

Так же на российском рынке станет невозможно найти привычную технику, продукты питания, одежду, украшения, косметику и машины.

— Motorola Solutions приостановила продажи, поставку продукции и сервисы.

— Производитель компьютерной техники Epson приостанавливает поставки в РФ и РБ.

— Nintendo приостанавливает поставки игровых приставок и ПО.

— Mars (Mars, Snickers, M&M's, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Pedigree, Whiskas) изменила позицию и решила сократить не только маркетинг, но и производство, а также остановить экспорт-импорт и инвестиции.

— Hugo Boss и Uniqlo остановил продажи одежды, а бренд обуви Crocs закрывает онлайн-продажи.

— Ювелирная компания Pandora приостанавливает работу в РФ и РБ.

— Бренды косметики Lush и Shiseido приостановят поставки, а последняя — еще и инвестиции.

— Поставки приостанавливают автоконцерны Mitsubishi, Stellantis (Peugeot, Chrysler, Opel, Citroën, Dodge, Maserati и др.), а Toyota сообщила о приостановке производства.

Пострадала и сфера промышленности:

— производитель стройтехники Caterpillar приостанавливает работу предприятий;

— производитель сельскохозяйственной техники Deere останавливает поставки в РФ и РБ;

— горнодобывающая компания Rio Tinto уходит с рынка;

— химкорпорация 3M Co. приостанавливает все бизнес-операции;

— British Аmerican Тobacco, чья фабрика работает в Санкт-Петербурге заявила о намерении завершить свое присутствие в России.

Изменения не обошли и сферу креативных индустрий.

— Две студии звукозаписи из «большой тройки» — Warner Music и Sony Music Group приостановили бизнес-деятельность.

— Компания Hearst отзывает лицензии у российских версий «глянца» Esquire, Men’s Health, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan.

— The Walt Disney Company приостанавливает весь бизнес. И даже производитель бразильских мелодрам — телекоммуникационный холдинг Globо — приостанавливает сотрудничество и продажу сериалов.

Произошли и изменения в сфере образования. Международные системы тестирования знаний английского IELTS и TOEFL сообщили об остановке экзаменов в РФ, а детская онлайн-школа английского All right закрыла доступ российским пользователям.

Важные решения были приняты и на финансовом рынке.

— прекращает работу компания международных денежных переводов Western Union.

— выводят бизнес сразу два банка с Уолл-стрит — Goldman Sachs и JPMorgan.

— под давлением инвесторов, клиентов и общественности сдался и сворачивает деятельность в России крупнейший немецкий Deutsche Bank.

Новый пакет санкций от США: без торговых преференций и кэшевого доллара. По финансовой системе РФ ударит и новый пакет санкций, анонсированный Белым домом в пятницу.

Во-первых, США, ЕС и G7 отменят торговые преференции. Страна станет участником клуба изгоев мировой торговли вместе с Кубой и КНДР. Этот шаг может привести к повышению пошлин на российскую нефть и нефтепродукты в 2−4 раза. На целый ряд товаров, которые сейчас ввозятся беспошлинно, могут быть установлены пошлины в размере 20%.

Во-вторых, всем гражданам США запретят осуществлять любые инвестиции в Россию. Это значит, что акции российских компаний скоро слетят со всех бирж. Иностранные компании тоже будут еще более мотивированы уходить с российского рынка, чтобы не нарваться на нарушение этого запрета.

В-третьих, США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Россия даже в спокойное время — самый большой потребитель наличного доллара в мире. Сейчас же из-за кризиса и паники среди населения спрос на доллар растет, но в наличии его уже нет, и в результате этой санкции и не будет. Это, в том числе, ударит и по собственникам валютных счетов в российских банках — даже если доллар лежит на карте, его нельзя будет ни снять, ни расплатиться заграницей из-за блокировки Visa и MasterCard.

Среди других санкций:

— запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России.

— запрет экспорта предметов роскоши — авто, люксовой одежды, ювелирки.

— запрет на получение кредитных средств в МВФ, World Bank и других международных финансовых институциях.

— блокирующие санкции против руководителей российских подсанкционных банков и депутатов госдумы.

В общем, не зря Путин на встрече (не)анонимных диктаторов с Лукашенко так ностальгировал и возвеличивал «совок» — сейчас он ведет страну именно назад в будущее.

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