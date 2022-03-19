Международные компании уходят из России, а импортозамещение хромает 19 марта, 13:44 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Вторая половина рабочей недели отметилась не только выходом международных компаний с российского рынка, но и проблемами российских компаний на фоне санкций

Крім того, увага експертів та фінансистів була прикута до виплат Росії за облігаціями — прострочення платежу, відмова платити або оплата у рублях замість долара запустила б 30-денний відлік до оголошення технічного дефолту країни. Втім, хоч офіційних повідомлень з-за кордону немає, по заявам російського уряду та повідомленням у західних ЗМІ можна зробити висновок, що якимось чином Кремлю вдалося розрахуватися за боргами, а дефолт за цими зобов’язаннями поки відтерміновується.

Видео дня

Щодо міжнародних компаній, 17 компаній скоротили бізнес-діяльність на російському ринку з 16 по 18 березня. З них шість — спочатку взагалі не збиралися обмежувати роботу, але як раз на тижні змінили думку під публічним тиском.

Так, південнокорейський виробник техніки LG припиняє поставки, а виробник побутової хімії Unilever зупиняє експорт-імпорт, інвестиції та маркетинг. На фармацевтичному ринку

GSK додатково зупиняє клінічні дослідження, а Novartis зупиняє інвестиції, маркетинг та розробки. Втім, жодна з компаній не готова зупиняти виробництво в країні-агресорі. Крім того, на банківському ринку розглядають опції повного виходу з країни угорська OTP Group та австрійський Raiffeisen Bank.

Від купівлі російських цінних паперів та нового бізнесу відмовився також найстаріший банк США Bank of New York Mellon.

У фармацевтичній сфері Eli Lilly та Merck & Co. Inc — зупиняють інвестиції, маркетинг та розробки, Eli Lilly також відмовляється вид нових клінічних досліджень, а компанія AbbVie припиняє постачання ботоксу.

Дві промислові компанії призупиняють інвестиції в російський ринок, а також скорочують виробництво на російських заводах — італійський виробник шин Pirelli та найбільший виробник скла у світі AGC. Німецький виробник комплектуючих для вантажівок SAF-Holland теж зупиняє виробничі інвестиції.

Найбільша німецька енергетична компанія E.ON не укладатиме нових контрактів на закупівлю російського газу.

Ще чотири компанії зупинили продажі в Росії - це це Xerox, Qualcomm, Square Enix (комп’ютерні ігри Стражі галактики та Tomb Raider), Games Workshop (настільна гра Warhammer). Ще дві компанії згортають діяльність та припиняють продаж ліцензій на свої продукти — медіагрупа Paramount та IT-компанія Docker.

Не стоять осторонь і сфери спорту та мистецтва.

Так, футбольні клуби Мілан, Реал та ПСЖ зупинили контракти з російським букмекером Fonbet, а Parimatch зупиняє маркетингові та бренд-кампанії з пов’язаним з Абрамовичем клубом Челсі. Electronic Arts закрила доступ до турнірів Apex Legends та FIFA 22 для кіберспортсменів з РФ та БР.

Кремлю вдалося розрахуватися за боргами

Тим часом, аукціонні дома Sotheby’s та Christie’s скасували торги російським мистецтвом, а кінофестиваль Берлінале заборонив участь російським офіційним делегаціям та акторам, які підтримують Кремль.

Хроніки імпортозаміщення

На тлі масової відмови компаній від російського ринку Росії нічого не залишається, як заявляти про потужні можливості імпортозаміщення власним виробництвом та підприємствами. Перші результати вже видно, і вони, м’яко кажучи, не вражають.

В сфері цифрових технологій, VK Group реанімує месенджер ICQ, російські розробники працюють над додатком Россграм замість заблокованої Instagram, а Газпром запускає свій сервіс електронних розрахунків GazpromPay з підтримкою російських карток МИР замість втрачених ApplePay та GooglePay.

Країні скоро може знадобитися і свій власний аналог YouTube, бо сервіс компанії Google Роскомнагляд вже звинуватив у «тероризмі».

В сфері громадського харчування вже придумали заміну McDonald’s — в Росії на реєстрацію подали торгову марку мережі фастфуду «Дядя Ваня», схожу візуально на всесвітньовідому мережу.

В промисловості та логістиці теж успіхів небагато. Робота одразу трьох вантажних авіаперевізників в Росії - Волга-Дніпро, Атран та AirBridgeCargo — заблокована через санкції. Не надто краща ситуація і у автопрому: виробник «газелек» ГАЗ скорочує робочий тиждень до 4 днів, а АвтоВАЗ відправляє у квітні працівників у 20-денну відпустку.

Здобутки України

Ну а поки Росія втрачає міжнародні компанії, Україна їх залучає. Нарешті свою діяльність на українському ринку розширив PayPal — компанія дала можливість робити перекази з-за кордону на українські рахунки та навпаки між фізособами, скасувала комісію та дозволила українцям виводити кошти на банківські картки Visa та MasterCard. Це дуже спростить можливість допомагати цивільним та військовим в Україні, а також підтримувати волонтерський рух.

Крім того, Україна активно допомагає компаніям розпрощатися з країною-агресором. Тепер ініціативна група підприємців робитиме це не просто ввічливими листами, а реальними мітингами під хед-офісами компаній, які відмовляються згортати роботу в країні-агресорі.

Перший мітинг пройде вже у суботу, 19 березня, у Дюсельдорфі під офісом METRO. Кажуть, компанія не просто відмовилася йти з російського ринку, а ще й загрожує обмежити постачання на український ринок «через тиск». Тож у менеджменту буде шанс спробувати сказати це в обличчя всім, хто підтримує Україну.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.