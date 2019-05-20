Какая задача стоит перед Зеленским Сегодня, 13:03 727 Цей матеріал також доступний українською

Под патронатом президента необходимо принять план инновационной политики

В этот раз совпало так, что инаугурация новоизбранного президента Украины состоялась сразу после Дня науки. Если последний отмечали только те, кто имеет непосредственное отношение к нему и уже бывший президент Петр Порошенко своим указом о награждении, то сегодняшний день может стать днем З (змін), или Б (будьмо) — все как-то сложится.В начале каденции нового президента будет много предложений по поводу того, как необходимо развивать экономику. Несомненно увидим пропаганду методов либертарианский, кейнсианской, неоклассической школ. Начнут противопоставлять дирижизм и либерализацию. Будут дискуссии о роли банковского сектора и фондового рынка.Все это крайне важно. И в этой колонке я хочу предложить сосредоточиться на проблеме качественного развития экономики под другим углом зрения — какой путь ближе новому президенту, исходя из его философии и практической деятельности?Один из самых известных в мире бизнес-консультантов Клейтон Кристенсен в работе «Дилемма инноватора» утверждал, что предприниматель, который конкурирует на рынке, всегда находится перед дилеммой, что будет правильнее — улучшать тот продукт, который он производит сейчас, или создать принципиально новый, с новыми технологическими характеристиками, которых не было до этого. Чиновники высшего уровня должны поменять свою ментальностьЯ обратился к этой мысли потому, что, на мой взгляд, одним из важнейших факторов успеха Владимира Зеленского на выборах президента стал его инновационный подход к методам ведения избирательной кампании. В сериале «Слуга народа» он создал образ президента, который реально заботится о народе. Создал и донес его до сознания избирателей с помощью инновационных средств и благодаря этому получил беспрецедентную доверие граждан.Логично будет, если президент Украины как успешный политик-инноватор будет активно способствовать развитию экономики страны именно по инновационному пути. Это тот путь, который позволит Украине выйти в мировые экономические лидеры и существенно повысить уровень благосостояния граждан.Сырье не позволяет обеспечить траекторию для устойчивого роста экономики. Добыча железной руды или янтаря, производство удобрений или товарного чугуна не требуют высококвалифицированной рабочей силы, а работники с низкой квалификацией, как правило, не претендуют на большие зарплаты. Но самое главное — не испытывают потребности в инновациях и технологическом совершенствовании.Практика нескольких столетий однозначно показала: стабильный рост реальных доходов граждан происходит не в тех странах, которые добывают или производят сырье, а в тех, которые производят продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Максимальную финансовую выгоду дает создание сложной высокотехнологичной продукции.В таком обществе, как украинское, где есть привилегированная прослойка правящей элиты и которому присуще большое неравенство доходов, сложно провести изменения. Людям с хорошим образованием, идеями и талантом сложно себя проявить, потому что нынешняя система не способствует тому, чтобы они могли капитализировать свои навыки и умения. Сросшиеся политические и экономические элиты в таких странах не нуждаются в высококвалифицированных работниках, не требуют инженеров, предпринимателей и промышленников-инноваторов — эти индивидуумы, особенно если им удастся объединить свои усилия, угрожают политическим и экономическим позициям властных элит.Бедность и социальное неравенство царят в тех странах, в которых высокотехнологичная промышленность не развита, а инновации отсутствуют. Богатыми в таких странах считаются те, кто имеет доступ к добыче и продажи на экспорт сырья, кто монополизировал те или иные отрасли экономики (а также чиновники, обеспечивщие им эту возможность), те, у кого есть возможность пользоваться землей, не приобретая ее в собственность, при этом блокируя введения рынка земли.Украина задекларировала проевропейский курс. Что является источником роста экономики в богатейших странах Европы? Конечно, инновации — в технологиях, организации производства, логистике и торговой деятельности.Правящие элиты и консервативно настроенная часть общества почти всегда противостоят нововведениям. Ведь изменения, особенно технологические, угрожают их политическому и экономическому благополучию. А что касается консервативно настроенной части общества, то значительная часть этих людей инертна, не готова совершенствоваться, работать над собой, и просто опасается любых изменений.Европейский тип экономического роста нуждался в представителях социального класса, с мотивами и стимулами внедрять инновации. Класса, обладающего идеями и способностями противостоять мощным социальным силам, враждебно настроенным к изменениям, прогрессу и инновациям. Поскольку инновации работают против статус-кво, инноваторы должны действовать коллективно — это объединяет их усилия и повышает шансы на успех.Экономист и философ Шумпетер излагал, что предприниматели всегда преодолевают сопротивление, которое оказывает социальная среда их попыткам сделать что-то новое. Преодоление этого противодействия социальных групп, интересам которых такое нововведение грозит, для инноваторов является деятельностью особого рода, которая не встречается в повседневной жизни. Очевидно, как политику-инноватору новому президенту Украины приходилось сталкиваться с жестким сопротивлением политиков консервативного направления. Он преодолел это сопротивление с помощью инновационных методов. Думаю, инноваторы в экономике ментально близки Зеленскому, электоральный успех которого в значительной степени произошел благодаря аналогичному подходу к избирательной кампании. Надеюсь, инноваторы в экономике получат поддержку от президента. Это даст Украине серьезный шанс на то, чтобы оставить в прошлом экспортно-сырьевую модель экономики и перейти к развитию инновационно-высокотехнологичного типа.Если вкратце изложить суть украинских проблем, то ни одно звено нашей национальной инновационной системы — образование, фундаментальная наука, сектор исследований и разработок, бизнес, госполитика — сейчас не является ни генератором, ни потребителем инноваций. Национальная инновационная система характеризуется недостаточной степенью взаимодействия ее звеньев и «разомкнутым» характером: конкурентоспособные научные разработки коммерциализируются в основном за рубежом, а украинские предприятия импортируют уже «готовые» технологии и решения.Поэтому под патронатом президента необходимо принять план инновационной политики. А наши чиновники самого высокого уровня должны изменить свою ментальность — перестать быть руководителями страны с ресурсной экономикой, превратившись в политиков страны с высокотехнологичной экономикой. Если не хотят меняться — президент сможет найти им замену.Представление об экономическом росте как об одной из форм изменений показывает: изменения никогда не бывают ограничены только хозяйственными отношениями, но также затрагивают общественную и политическую жизнь страны. Перед новым президентом страны поставлена задача — посредством политических изменений продвигать трансформацию экономическую, акцентировав особое внимание на ведущей роли инновационных предпринимателей.Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени