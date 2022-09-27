Какова вероятность ядерного удара и какими будут последствия? 27 сентября, 12:45

Угроза применения ядерного оружия — попытка остановить активность Украины в очистке захваченных территорий и давление на цивилизованный мир

Несколько дней изучал различные аналитические материалы и сделал следующие выводы:

1. Вероятность удара не нулевая. Это может быть жестом отчаяния Путина после ликвидации львиной доли новых мобилизованных.

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2. Такой акт отчаяния, разумеется, станет самым ужасным поворотом в истории человечества со времен Хиросимы и Нагасаки.

3. Если и будет ядерный удар — это будет удар тактическим зарядом.

4. Основанием для удара Путин может использовать освобождение украинских территорий, которые после псевдореферендумов (которые никто не признал) он будет считать территорией России. По сути это шантаж, чтобы Украина прекратила контрнаступление.

5. Справочно:

— Мощность наименьшей тактической ядерной боеголовки составляет до одной килотонны в тротиловом эквиваленте. Самые большие могут быть мощностью до 100 килотонн. Стратегическое ядерное оружие более мощное — до 1000 килотонн. Его применяют на дальних дистанциях, на расстоянии тысяч километров. Оно может сравнять с землей весь город.

6. По данным американской разведки, у России около двух тысяч тактических ядерных зарядов. Это очень много.

7. Тактические ядерные боезаряды можно размещать на различных ракетах, которые также используются с обычными боеголовками, например крылатых или оперативно-тактических ракетах, а также в артиллерийских снарядах.

Россия имеет около двух тысяч тактических ядерных зарядов

8. Местом нанесения удара, если Путин на это решится, могут быть военные объекты, больше чем города, включая Киев. Здесь можно смоделировать последствия ядерного взрыва в зависимости от мощности заряда.

9. Тактическое ядерное оружие не нанесет огромных разрушений — это не будет Хиросима или Нагасаки. Скорее всего, это будет 0,4 или 0,8 килотонны.

10. Зона заражения будет иметь эллиптическую форму в зависимости от розы ветров на момент взрыва. Плюс радиоактивное облако, которое снесет ветром, выпадет в виде радиоактивных осадков.

11. Инструкцию, что делать при ядерном взрыве, можно посмотреть здесь.

12. Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в реальном военном конфликте. Ядерные страны, такие как США или Россия, считают, что для достижения тактических целей достаточно и обычных современных вооружений. Кроме того, ни одно ядерное государство до сих пор не хотело рисковать развязыванием ядерной войны после применения ТЯО.

13. Неся поражение на театре боевых действий Россия пытается посредством шантажа Украины и всего мира прекратить войну, оставив себе захваченные территории.

Вероятность проигрыша России в этой военной кампании растет ежедневно вследствие усиления украинской армии и роста потерь российской.

Объявленная мобилизация 1,2 млн человек уже показывает неспособность России обеспечить мобилизованных надлежащими условиями проживания, обмундированием и вооружением.

Угроза применения ядерного оружия — это попытка остановить активность Украины в очистке захваченных территорий и давление на цивилизованный мир, чтобы «поработали с Украиной» и сократили помощь ей.

14. Почему применение ТЯО Россией бессмысленно:

— удар по Киеву не заставит украинцев сдаться, при этом еще больше сплотит мир вокруг Украины;

— удар на линии фронта по скоплению украинских вооруженных сил — создаст риски и для российской армии.

При этом также ослабления давления украинцев ждать не стоит, но мир так же сплотится против России.

15. Реакция на шантаж:

— президент США Джо Байден призвал Россию не использовать ядерное оружие в войне в Украине.

— генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику Путина опасной и безрассудной. В интервью Reuters он заявил, что Альянс сделает все возможное, чтобы донести до Москвы серьезность подобных заявлений.

17. Реакция мира на возможный ядерный удар:

— Китай, применяющий доктрину «Не применяй ядерное оружие первым», в случае использования его ж отвернется от России

— применение Россией ядерного оружия изменит доктрину безопасности в мире и создаст главную цель — денуклеаризацию России и изменение ее режима.

— это же изменит отношение к России и «нейтральным странам» Италии, Индии, Бразилии и другим.

— Вашингтон уберет всякие ограничения относительно поставок вооружений Украине и санкций против России.

— это заставит страны, отказавшиеся от ядерного оружия ради нераспространения или разоружения, как это сделала Украина в 1990-х годах, создать свои собственные арсеналы.

— лучшим военным вариантом развития событий может стать удар США по российским войскам. Целью может быть именно та база, которая нанесла ядерный удар. Могут ли это быть российские войска в Украине.

— Это создает условия для прямого противостояния НАТО и России, в котором России никогда не победить. Все увидели как 2-я армия мира отгребает в 21-й.

18. Количество ядерных боеголовок по странам мира можно увидеть здесь.

19. Роль Путина. Насколько я понимаю, из ближайшего окружения Путина практически никто не поддерживает проигрышную военную компанию, потому что никто не хочет нести ответственность. Путин, по словам разведки, взял командование войной лично на себя. Или не доверяет или сталкивается с саботажем. Важно помнить, что с детства он имеет массу комплексов. При этом он патологический трус и параноик. Он, правда, уже не выглядит и не действует как нормальный человек, и многие его действия не предсказуемы.

Вместо выводов.

— Вероятность ядерного удара, конечно, есть, но это будет (если будет) гвоздем в крышке гроба современной России.

— Последствия этого шага будут значительно тяжелее и весомее, чем преимущества, которые он мог бы получить.

— Да он параноик и может действовать непредсказуемо, но решение о «красной кнопке» это не только его решение.

— Я субъективно оценивал бы вероятность применения ядерного оружия с вероятностью 10−15%. Не более.

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