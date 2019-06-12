Как живут в украинских селах Сегодня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською

По состоянию дороги можно определить сколько ворует местный голова

Выходные летом мы часто проводим на нашей даче, которая расположена в глухом украинском селе в 100−120 км от Киева. И это невероятно красивое село — с зелёными полями и лугами, аккуратными стогами сена, таинственно-сказочными водоемами и пасторальными домиками на золотистых холмах.

Жители украинских сёл — простые люди, которые пашут всю свою жизнь. И всю свою жизнь, в основной своей массе, испытывают крайнюю нужду. Мы, живущие в городах, напрочь теряем связь с той реальностью, в которой находится огромное количество селян. Которые экономят на многом если не на всём, и давно уже перевели свою жизнь на собственное обеспечение с минимальным участием государства.

Почти везде дороги убиты настолько, что проехать по ним без последствий может только местный житель, знающий все ямы и выбоины. Такие села отрезаны от цивилизации полным отсутствием подъездной дороги. Последний раз они ремонтировались лет 30 назад и давно бы уже заросли бурьяном, если бы не изредка проезжающие жигули и москвичи, принадлежащие местным жителям.

Цивилизация — это не только культура, но и дороги. Наше государство за все 28 лет независимости так и не смогло создать условия для роста и развития цивилизации в большинстве украинских сел, предпочитая вместо этого заниматься воровством и распилом, что в итоге привело к их упадку. В принципе, по состоянию дороги можно определить сколько ворует местный голова. Который откатывает своему начальнику. А тот своему. И так по цепочке на самый верх — в Киев. Обычно, чем хуже дорога — тем лучше усадьба головы — здесь прямая параллель с тем, что творится в целом по стране.

Теперь есть 3G, но нет дорог — такое возможно только у нас

Зато в нашем селе недавно появился 3G. Раньше с трудом работала обычная связь — надо было становиться в определенное место во дворе, чтобы словить сигнал. Теперь есть 3G, но нет дорог — такое возможно только у нас. Жизнь на природе сразу приобрела новые смыслы. Теперь по вечерам можно смотреть фильмы в онлайн кинотеатрах, а Netflix, как и английский в кино, выглядят и звучат очень экзотично. Канье Уэст даёт интервью Дэвиду Леттерману в глухом украинском селе. Ведь это же прекрасно.

Мы заехали в местный магазин. Сельские магазины сильно отличаются от городских — в них гораздо меньше товаров и скуднее выбор. При входе в магазин собираются местные алкаши, пьют пиво и обсуждают последние новости. Добродушная продавщица сидит за прилавком, читает журнал и ждёт редких покупателей. Свежего хлеба нет, есть только позавчерашний круглый серый и батоны. По таким дорогам даже хлеб не хотят возить.

— А чого свіжого нема?

— А хіба це не свіжий?

— А ви що самі не бачите?

— Так у людей грошей навіть на хліб немає.

— А горілки чого тоді 25 сортів?

— Так якби ж купляли горілку, а так теж стоїть!

Текст опубликован с разрешения автора

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