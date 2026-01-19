Вот жестокая правда о двух мирах, в которых исчезают ваши граждане

Январь 2026 года. Пора сорвать занасес молчания.

Вы смотрите на таблицы в Excel. Вы видите миллиарды евро помощи, плывущие из Берлина, и сравниваете их с «крикливой», порой суровой позицией Варшавы. В кулуарах Верховной Рады слышны нарекания на поляков: что они жестко ведут переговоры, что общество устало, что социальная помощь — это лишь символические 800 злотых. С завистью вы поглядываете за Одер, где «гражданская помощь» (Bürgergeld) позволяет достойно жить без работы.

Реклама

Вы слепы.

То, что вы считаете немецкой помощью, на самом деле является самой эффективной в истории операцией по откачке вашей крови. То, что вы считаете польской «неприязнью», является единственным шансом на то, чтобы у Украины через 10 лет вообще было кому отстраивать свои города.

Вот жестокая правда о двух мирах, в которых исчезают ваши граждане.

Немецкий Хоспис: Комфортная смерть идентичности

Взгляните на своих соотечественников в Германии. Январь 2026 года. Более миллиона человек. Профессиональная активность? Драматическая — только 25−30%. Почему? Потому что Берлин создал им «золотую клетку».

Немцы отнеслись к украинцам как к «беженцам премиум-класса»

Немцы, напуганные волнами миграции с Ближнего Востока, отнеслись к украинцам как к «беженцам премиум-класса». Дали им квартиры, оплатили отопление, вручили высокие выплаты. Создали систему, в которой работать невыгодно. Это не помощь — это наркотик.

Ваши граждане в Германии не работают, а значит, не строят компетенций. Взрослые подвергаются профессиональной деградации. Они сидят в теплых квартирах в Мюнхене или Гамбурге, теряя дееспособность.

Но ставка в этой игре — не взрослые. Ставка — их дети.

Германия играет в долгую игру. Они платят родителям за «сидение», чтобы выиграть время на переформатирование их детей. Украинский ребенок в немецкой школе должен забыть украинскую систему, чтобы выжить. Он должен стать немцем. Языковой барьер настолько велик, что возвращение становится невозможным.

Через десятилетия эти дети станут немецкими инженерами. Они не вернутся в руины, имея у ног самую богатую экономику Европы. Германия купила себе ваше будущее ценой помощи для вашего нынешнего поколения.

Реклама:

Полигон Польша: Суровая школа выживания

А теперь взгляните на Польшу. Здесь нет сантиментов. Здесь есть конкуренция. Польское государство говорит: «Хочешь жить? Работай». И что происходит? 70% ваших людей в Польше работают. Они работают. Платят налоги. Открывают фирмы. Они активные, злые, уставшие, но живые. Они финансово независимы.

Польша, не давая им ничего даром, заставила их держать форму. Более того — близость языка означает, что украинский ребенок в польской школе не теряет идентичности. Ему не надо «переставать быть украинцем», чтобы сдать экзамены.

Украинец в Польше живет на чемоданах — ментально и физически. Польша для него является «хабом», базой для вылазок, а не новой, окончательной родиной.

Бархатная ассимиляция: Страшнее ли «германизация», чем русификация?

В течение трехсот лет мы боролись с русификацией. Мы знаем ее лицо: это был кнут, запрет языка, вывоз в Сибирь и Голодомор. Враг был очевидным, поэтому в нас просыпалось сопротивление. Чем сильнее Москва нас била, тем больше мы чувствовали себя украинцами.

Сегодня в Германии происходит процесс гораздо опаснее, потому что он невидим. Это «Русификация с улыбкой».

Немцы не запрещают вам говорить на украинском — они просто делают так, что немецкий становится вашим единственным билетом к успеху. Вас не вывозят в лагеря — вам дают настолько комфортные условия, что вы сами не хотите из них выходить.

Конечный результат обоих процессов идентичен: Внук, который не знает языка деда. Внук, для которого Украина — это лишь абстрактная «земля предков», а не Родина.

Разница лишь одна: против российского террора вы бунтовали. В немецком комфорте вы растворяетесь с благодарностью. Это не жестокая ампутация — это безболезненная национальная эвтаназия, поданная в евро.

Реклама:

Самый черный сценарий: Польша как инкубатор Берлина

Однако есть угроза, которой вы не видите. Польша сейчас выполняет роль бесплатного инкубатора. Польские школы обучают ваших детей, польский рынок учит их работать.

Но если через 5−10 лет Польша не догонит Запад по зарплатам, а Украина не создаст условий для возвращения, произойдет трагедия: Молодое поколение украинцев, воспитанное и выученное в Польше, уедет в Германию.

Читайте также: Адам Вайрак Чем обернется для поляков травля украинцев

Берлин только этого и ждет. Он всосет готовых, культурно интегрированных европейцев, за образование которых заплатила Варшава. В Польше останутся только их стареющие родители. А Украина останется с пустыми степями.

Вывод для элит

Прекратите сетовать на «польскую ассертивность». Прекратите относиться к Польше как к худшей альтернативе Германии.

Именно Варшава своей жесткой политикой бессознательно сохраняет и консервирует ваш демографический потенциал. Именно в Польше находится ваша резервная армия для восстановления страны.

Германия предлагает вашим людям удобную жизнь, но в обмен требует их души и будущее их детей. Польша предлагает лишь пот и слезы, но позволяет сохранить паспорт и обратный билет.

Выбор союзника никогда не был таким очевидным и одновременно таким болезненным. Польша вернет вам людей. Германия не вернет никого.