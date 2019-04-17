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Павел Казарин

Ведущий телеканала ICTV, обозреватель Крым.Реалии

Как же я хочу ошибиться в отношении Зеленского

Сегодня, 12:03
7352
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Мне никогда так не хотелось ошибиться в прогнозах, как сейчас. И я с радостью публично стану говорить о том, что вы были прозорливее меня

Знаете, я искренне хочу проиграть все свои пари.

Хочу ошибиться в прогнозах. Оказаться неправым в опасениях. Я буду чертовски рад, если через год вы будете мне снисходительно рассказывать о том, в чем именно я просчитался. А я стану сокрушенно кивать и думать о том, что прогнозист из меня никудышный.

Хочу обнаружить, что Владимир Зеленский компетентнее и эффективнее Петра Порошенко. Что ему удастся освободить пленных моряков. Вытащить из тюрем политзаключенных и пленных. Хочу обнаружить, что новичку украинской политики удастся все то, что не удавалось его предшественнику, – пишет Павел Казарин для Крым. реалии.

Я буду чертовски рад, если Зеленский сохранит независимость Нацбанка. Не станет играть с печатным станком. Не будет превращать страну в Венесуэлу. Защитит ПриватБанк от прежних владельцев, а госбюджет – от их претензий на компенсации.

Я буду аплодировать, если при нем в Украину не пустят на гастроли всех тех, кто отметился выступлениями в Крыму. Если армию продолжат перевооружать, а суверенитет – защищать. Если страна все так же будет дрейфовать в Европу и сотрудничать с МВФ, НАТО и Брюсселем.

Я буду самым счастливым проигравшим

Я не стану придумывать претензии, если коррупцию удастся снизить. Если судебную реформу получится реанимировать. Если прокуратура перестанет быть избирательной и неэффективной.

Я хочу убедиться в беспочвенности своих подозрений. Хочу обнаружить, что за молодым политиком не прячутся старые олигархи. Хочу узнать, что его команда профессиональна, креатуры – компетентны, а указы работают на страну. Я хочу, чтобы все, в чем убеждают меня его сторонники, оказалось правдой.

Чтобы при нем украинская экономика стала инновационной. Налоговое администрирование – простым. Правила игры – прозрачными и одинаковыми для всех.

Я стану посыпать голову пеплом и извиняться перед читателями. В тот самый момент, когда он начнет деолигархизацию экономики. Когда будет добиваться сохранения санкций против Кремля. Когда выведет экономику страны из тени.

Я обо всем этом читал в соцсетях. В неотвратимости этого сценария меня убеждают избиратели Владимира Зеленского. Те самые, которые упрекают в излишнем скептизме и попытках дуть на воду. Те самые, которые уверены, что им никогда не жилось так плохо, как при действующем президенте.

Я не стану настаивать на всяких глупостях. Мне не нужно, чтобы президент моей страны ездил на велосипеде. Чтобы он не пользовался охраной. Чтобы он покупал продукты на рынке и катался на общественном транспорте.

Напротив, мне нужен президент, который знает цену деньгам. Который верит в рыночные механизмы. Который знает, как сводить дебет с кредитом и умеет держать слово.

В общем, мне нужен тот самый президент, в существовании которого штаб Владимира Зеленского убеждает всех последние три месяца. Президент, перед которым мне будет стыдно. За свое неверие, за свои сомнения, за свой скепсис. Тот самый президент, которого лет через пятьдесят мы будем печатать на деньгах. Тот самый, в честь которого внуки станут называть улицы.

И я готов к тому, что через пять лет буду рассказывать детям о том, как ошибался поначалу на его счет. Как подозревал его в некомпетентности и неискренности. Буду говорить, что его манера общения была обманчивой – и что за ней крылся недюжинный административный талант и потрясающая политическая воля. Я буду извиняться перед его сторонниками. Заброшу публицистику и начну писать тест-драйвы.

Я публично признаюсь, что недооценивал потенциал страны. Буду ликовать, когда президент разрушит коррупционный клубок. Когда мы удвоим экономический рост – распишусь в собственной профнепригодности.

Я буду самым счастливым проигравшим. Мне никогда так не хотелось ошибиться в прогнозах, как сейчас. И я с радостью публично стану говорить о том, что вы были прозорливее меня. Сумев разглядеть в Зеленском все то, что сегодня я никак не могу обнаружить.

Это будет мое триумфальное фиаско. Поверьте, я жду этого не меньше вас. Вы получите право на снисходительность, высокомерие и нравоучительные нотки. Но какая разница – если в этот момент мы будем жить в стране нашей общей мечты.

Только давайте условимся об одном. Если внезапно что-то пойдет не так – мы поменяемся ролями. Договорились?

Печатается с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США

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Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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