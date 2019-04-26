Как Зеленскому стать легитимным Сегодня, 14:11 2180 Цей матеріал також доступний українською

Мы привыкли к последовательности – сначала довериться, затем инавгурировать. Но это так только в мирное время

Публичное доверие политику является одной из важнейших основ его легитимности. Само понятие легитимности означает, что у граждан существует достаточно аргументов в пользу законного признания такого политика для правовых процедур фиксации его власти.

В демократии легитимность политика – это формальное узаконивание доверия, его процедурно-правовое закрепление. В нашем ближайшем случае – это процедура инаугурации президента Украины, которому граждане, избиратели отдали предпочтение в доверии.

Это демократическое понимание легитимности.

Еще со времен советской системы в нашей политике и в повседневном обиходе легитимацию власти понимают в ограниченном, формализованном смысле. Для большинства это лишь акт процедурного придания законности ему/ей на государственной должности с соответствующими властными полномочиями.

Это должно было быть сделано для страны

Поэтому мы ждем инаугурации, чтобы увидеть осуществления ожидаемых большинством дельных действий власти, которые должны, наконец, изменить нашу жизнь и саму власть к лучшему. Мы привыкли к последовательности – сначала получено доверие, потом – процедура инаугурации и вступление в должность. И акт замены – если не нормальной передачи – президентской власти от менее к более доверенному.

Процедурно это так в мирное время. Во времена войны и агрессии такая разведенная во времени последовательность теряет право на существование. У нас нет дней или недель в отделение доверия от собственно узаконивания, процедуры легитимации. Простой и очень опасный пример – в том, как в щель между ними «с гуманитарной целью» влезает рука северного «брата» с российскими паспортами для помощи украинским гражданам.

Это не значит, что надо изменить закон и процедуру легитимации. Речь идет о сочетании действий двух фактически легитимных президентов, если мы имеем дело с враждебной страной и опасностью нации. Сочетание доверия и законной легитимности. Временное, ситуативное объединение для совместного действия в сфере внешней политики и безопасности.

Это должно было быть сделано для страны, если не для вашей прошлой или будущей легитимности. От этого доверие к вам только увеличится.

Если кто-то из вас считает, что другой получит от этого больше выгоды – это не так. Не время для отдыха. Время дальше объединить доверие и власть.

Майданы очень хорошо учат различать законную должность и утраченную законность, легитимность и доверие. Легитимацию и делегитимацию. До Ростова.

Текст опубликован с разрешения автора

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