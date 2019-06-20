Как Зеленский в Париже гостевал Сегодня, 15:43 Цей матеріал також доступний українською

Несколько моих наблюдений — не политических, а личных

Сразу уточняю, что успела посетить только два мероприятия с участием президента — IT-хаб «Station F» и официальную церемонию встречи украинской делегации — поэтому не могу говорить обо всем визите.

В IT-хабе «Station F» президента встречали только сотрудники IT-инкубатора, среди которых и украинский айтишник. Французских политиков или журналистов не было. По пути к конференц-залу президент общался с принимающей стороной, перебрасываясь короткими репликами по-английски. На встрече говорил по-украински. Переводчица переводила его высказывания с украинского на французский. И вот этот разный языковой фон, мне кажется, еще не позволяет Зеленскому чувствовать себя абсолютно комфортно на международных встречах, учитывая то, что он совсем недавно перешел с русского на украинский, а здесь еще два языка вокруг. Поэтому он хоть и много шутил, но высказывался весьма путано. Например, эта его фраза о женщинах. Я уже потом увидела скандал у Facebook, а на встрече эту фразу с трудом можно было расслышать и понять.

Поскольку встречу снимали только украинские СМИ, главный месседж там был направлен на нашу аудиторию, а не французскую. Вкратце — мы хотим побороться за украинских айтишников, и чтобы им также было хорошо и комфортно работать дома, а не только за границей.

Я не увидела каких-то проблем с визитом

После встречи президенту провели экскурсию. В «Station F», конечно же, очень круто. Иностранные айтишники не узнавали украинского президента: никто не отвлекался от работы или обеда и не делал селфи. Хотя, возможно, и французский президент не привлек бы внимания IT-аудитории.

Затем у президента было свободных 1,5−2 часа без официальных встреч. А журналистам вскоре следовало сделать выбор: идти на официальную встречу украинской делегации на площадь возле Дома инвалидов и Музея армии, или в Елисейский дворец, где проходила встреча с Макроном. Времени на то, чтобы перебежать из одного места в другое, не было. Конечно же, все выбрали встречу с Макроном. Но я пошла на другую встречу, поскольку сразу после нее мне нужно было ехать в аэропорт.

Первая леди на официальную церемонию приехала раньше Зеленского. У них была разная программа. До этого супруга президента встречалась с Брижит Макрон. Елена Зеленская очень старается делать всё правильно, следовать этикету, нигде не допустить ошибку, волнуется. Если Зеленский не сильно контролирует свои эмоции, жесты и мимику, то Елена Зеленская, наоборот, следит за каждым своим жестом и шагом. Стать в нужном месте, с нужной стороны и т. д. Я сделала множество фото с этой официальной церемонии, и лишь на одной, в самом конце, Елена Зеленская наконец-то расслабилась и улыбнулась. И, кстати, ей очень идет улыбка.

Зеленский же наоборот. Видно, что ему очень нравятся все эти официальные почести, церемонии и ритуалы, площади, оркестры и памятник Наполеону напротив. У президента было отличное настроение. Видимо, для него это как большая сцена или съемки фильма.

Ну и французская сторона, конечно, старалась. Марш, форма, украинский гимн. Я приехала на 40 минут раньше этой короткой церемонии и всё это время продолжалась репетиция.

Поэтому в целом я не увидела каких-то проблем с визитом, кроме отдельных странных высказываний президента, которые привлекли внимание только украинской аудитории. Рядовых же французов этот визит особо не интересовал — у них своих проблем много. Официальную встречу украинской делегации на площади снимал один французский фотограф. А французские СМИ были только в Елисейском дворце, ожидая результатов встречи с Макроном.

Но еще раз повторю — французская сторона постаралась, чтобы этот визит прошел очень тепло. Жаль только, что интервью у Зеленского мне взять так и не удалось.

Прошу давно, но пока что безрезультатно.

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