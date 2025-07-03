Как убедить Трампа стать на сторону Украины

Пожалуй, большинство мировых лидеров озабочены, как влиять на Трампа. Пока наиболее популярным и успешным является налаживание хороших личных отношений, благодаря которым можно получить желаемое для своей страны

Однако, если этот метод не дает желаемого эффекта (как в случае с Украиной), то можно попробовать косвенный способ влияния на Трампа, о котором я и хочу рассказать.

Начну с того, что людям очень важно, чтобы их жизнь имела смысл и цель. Для того, чтобы найти их, мы можем, взглянув на события своей жизни, связать их таким образом, чтобы создать когерентную историю, которая и даст ответ на вопросы «Кто я?» и «Какова цель моей жизни?».

Например, сталкиваясь с постоянными трудностями и неудачами, человек может увидеть в них историю закалки собственного характера. Другой человек в этих же неудачах может увидеть историю о покаянии, которое он вынужден нести за свои или чужие грехи, и которое, в конце концов, позволит ему получить вознаграждение в другой жизни.

Изменить этот нарратив на историю о борьбе за свободу

Человеческий разум запрограммирован на осмысление мира через такие истории, поэтому, создавая их, мы помогаем себе и другим найти цель жизни и сделать ее более осмысленной и счастливой.

Такие истории (нарративы) бывают как индивидуальными, так и коллективными. То есть не только отдельные люди могут создавать их и получать описанную выгоду, но и группы людей, такие как команды, рабочие коллективы, нации и т. д.

Соответственно, для того чтобы убедить Трампа поддержать Украину, можно попробовать рассказать американцам историю, которая подтолкнула бы их к тому, чтобы заставить Трампа встать на нашу сторону. Американский президент, безусловно, зависим от общественного мнения (особенно республиканской части населения) и вынужден на него реагировать. Поэтому, если оно изменится в сторону безусловной поддержки Украины, то ему, скорее всего, придется принять его и действовать соответствующим образом.

Тем нарративом, который способен это сделать, является история Соединенных Штатов как страны, миссия которой заключается в том, чтобы бороться за свободу во всем мире. Война в Украине является очередным эпизодом в этой битве, в котором Америке суждено принять участие. Поскольку идея свободы занимает особое место в сознании американцев, то построив историю вокруг нее, есть все основания надеяться, что она будет успешной.

Критически важно, чтобы в этой истории Соединенным Штатам было отведено центральное место. Мы, украинцы, в последние годы привыкли видеть себя центром мира и трактовать свои проблемы как такие, которыми все должны беспокоится. Однако в сознании американцев все выглядит по-другому. Для них в центре мира — Америка, и именно ее проблемы являются самыми главными. Поэтому история, о которой я пишу, должна быть американоцентричной, а Украине в ней должна быть отведена хотя и важная, но эпизодическая роль.

Дональд Трамп рассказывает своей стране другую историю. В ней российско-украинская война является конфликтом двух сторон (России и Украины), в котором США отведена роль третейского судьи, который может помочь сторонам договориться. Его нарратив напоминает историю о бизнес-конфликте, который приносит всем сторонам убытки и который можно уладить, заключив соглашение. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы изменить этот нарратив на историю о борьбе за свободу, которую веками ведет Америка и важный эпизод которой сегодня происходит в Украине.

В конце концов, этот нарратив может понравиться и самому Трампу. Для этого в него можно вплести его личную историю, в которой он будет героем, совершающим долгое и опасное путешествие, чтобы уничтожить злое чудовище и спасти королеву Свободу и ее подданных. Таким образом, Трамп будет не большим дельцом, каким он предстает в собственном нарративе, а подобным античным героем, включенным во вселенскую борьбу Добра и Зла. Победа над Путиным будет для него одним из подвигов Геракла, который ему суждено совершить и о котором люди будут рассказывать до конца веков.

Будет ли такой нарратив обманом? Нет, поскольку, во-первых, мы не выдумываем никаких событий, а просто объединяем их в историю, которая имеет смысл. Во-вторых, история о свободе не является выдумкой, поскольку Соединенные Штаты в течение долгого времени представляли себя на мировой арене как главного защитника свободы и демократии. Просто эту историю начали забывать, и нам нужно ее напомнить, а главное, вписать себя в нее.

Таким образом, создав америкоцентричный нарратив отстаивания свободы, мы можем помочь антагонизированному американскому обществу осознать смысл и цель своего существования. Они же, на пути к этой цели, могут помочь Украине в ее борьбе.

Вопрос о том, как распространять этот нарратив в Соединенных Штатах, носит технический характер и является темой отдельного разговора.