Почему Запад изменил свой подход к Китаю 22 июня, 15:13 NV Премиум

Все согласны с тем, что разрыва следует избегать. Теперь задача состоит в том, чтобы снизить риск концепции «снижения рисков»

Практически все согласны с тем, что разрыв между Западом и Китаем обойдется очень дорого, и в связи с этим в западных столицах появился новый модный термин — «снижение рисков». Но если политики не разъяснят, что подразумевает этот термин, а что нет, он может принести больше вреда, чем пользы.

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Мы только что стали свидетелями рождения нового модного словечка. Политики в Соединенных Штатах и ​​по всей Европе хотят «снижения рисков» в отношениях с Китаем. Этот термин обязан своей новой популярностью столь же внезапному отказу от «разрыва», который какое-то время тоже был в обиходе, пока не выяснилось, что почти никто не выступает за окончательный разрыв между Китаем и Западом. Разорвать все связи со второй по величине экономикой мира нежелательно и даже невозможно, поэтому все остановились на гораздо более расплывчатой ​​концепции.

В то время как «разрыв» довольно понятен, «снижение рисков» открыто для многих интерпретаций.