Маленький шаг с большими последствиями. Как сделать еще больнее экономике России 27 июля, 13:31

Предложение очень простое — всем фондовым рынкам в странах-союзниках ввести для публичных корпораций «Mandatory Disclosure of russia Exposure» — обязательное декларирование интересов в России

Когда меня спрашивают: «Как сделать максимально больно экономике России?», я всегда отвечаю: перманентно отрезать ее от иностранного капитала.

Предложение очень простое — всем фондовым рынкам в странах-союзниках ввести для публичных корпораций «Mandatory Disclosure of russia Exposure» — обязательное декларирование интересов в России.

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Каждая корпорация, пользующаяся привилегией доступа к рынку капитала, должна ежеквартально отчитываться инвесторам о таком:

1. Какова стоимость активов, которыми они прямо или косвенно владеют в России;

2. Сколько они имеют там сотрудников;

3. Сколько налогов уплатили в бюджет страны-террориста в текущем году и в течение последних трех лет.

На самом деле, это крайне важная информация для инвесторов в эти корпорации, поэтому политики и регуляторы должны предоставить им возможность получить эти данные. И тогда инвесторы уже сами смогут решить, хотят ли они продолжать держать акции этих компаний или нет.

Я могу представить, как после введения этой нормы в популярном приложении для инвестиций Robinhood вокруг названий многих компаний внезапно появляется буква «Z» или российско-фашистский флаг. И тут условная Грета Тунберг делает твит с призывом не инвестировать в компании, которые спонсируют убийства детей в Украине. В это же время условный фонд а-ля Blackrock или PIMCO выходит и говорит, что за полгода они выйдут из всех компаний, которые продолжают спонсировать войну и будут «Russia free fund».

Это крайне важная информация для инвесторов

И все. Lights out, как говорили у нас на трейдинг деске. После выхода исследования в Financial Times о том, что акции компаний, которые продолжают иметь интересы в России, торгуются в среднем на 3.7% ниже их «раша фри» конкурентов, все внезапно запланируют выход из страны-агрессора и будут работать максимально над тем, чтобы избавиться от этой позорной буквы «Z» у своего логотипа.

Не говорю, что все это легко провернуть. Я уже давно продвигаю эту инициативу. Еще год назад разговаривал с Насимом Талебом, чтобы он поддержал идею и озвучил ее, но тогда, по его словам, было важнее отсечь закупку нефти и газа в России, тогда моя инициатива была не актуальна.

Но наши руководители занимающиеся санкциями знают об этом, и я особенно благодарен главе НАПК Александру Новикову, который обещал подхватить эту идею и донести до наших партнеров. Надеюсь, послу Украины в США Оксане Маркаровой тоже будет интересно об этом подумать.

Именно потому, что эту санкцию будет очень трудно откатить назад — даже через 10 лет после победы мне трудно представить, когда кто-то на Западе скажет: «Все, Россия больше не представляет угрозы миру, давайте больше не будем декларировать риски России и свободно инвестировать туда». Это может произойти только после полной компенсации убытков Украине, что займет не один год.

Западные политики и военные нам очень помогают, но мы воочию видим, как многие западные компании пытаются «пересидеть» войну и надеются как-то остаться в РФ. Сейчас настало отличное время дожать и заставить их декларировать своим инвесторам, что именно они там делают, и пусть уже те решают, хотят ли они быть к этому причастными.

Это очень маленький шаг по сравнению с теми санкциями что уже действуют, но шаг, который может иметь огромные последствия.

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