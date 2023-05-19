Единственный сценарий, который я вижу. Как закончить войну в Украине до конца года 19 мая, 07:32 NV Премиум

В связи с началом контрнаступления Украины с целью отвоевать свою территорию у России, возникла большая неопределенность в отношении сценариев того, как может закончиться эта война

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

В альянсе НАТО есть консенсус по поводу того, что мирные переговоры и прекращение огня в нынешних условиях будут очень невыгодными для Украины. Они оставят России контроль над Донбассом, Крымом и южным побережьем страны. Более глубокая проблема заключается в том, что пока Владимир Путин остается у власти, любое «урегулирование» на таких условиях просто даст России передышку для перевооружения и переоснащения своих сил в ожидании последующего возобновления войны. Это принесет не мир, а лишь короткий перерыв, весьма выгодный для России.

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Это означает, что любое прочное урегулирование должно включать гораздо более сильные гарантии безопасности для Украины. Одних лишь словесных обязательств западных держав будет недостаточно. Они взяли на себя такие обязательства, подписав Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия в обмен на обещание уважать территориальную целостность страны. Но эти договоренности не были выполнены ни Россией, ни западными сторонниками Украины. Сегодня ничто, кроме членства в НАТО с его гарантиями безопасности согласно Пятой статье, не может быть достаточным для сдерживания будущего возобновления Россией нынешней войны.

Ни Россия, ни союзники по НАТО не готовы к тому, что Украина станет членом НАТО в настоящее время, когда на ее территории все еще идет крупнейшая война в Европе с 1945 года. Но есть условия, при которых такой исход может стать возможным к концу 2023 года.