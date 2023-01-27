Россияне готовились к этому 30 лет. Как закончить войну в Украине? 27 января, 07:13 Эксклюзив NV

Как показала российско-украинская война, не работает ни один инструмент предотвращения и противодействия войнам

Основной вопрос, который мы обсуждали на форуме в Давосе, — как закончить войну и как не допустить в дальнейшем войны в других странах, регионах. Как показала российско-украинская война, не работает ни один инструмент предотвращения и противодействия войнам. В своей речи остановилась только на одном из них — нормы международного уголовного права об ответственности за преступление агрессии. Если на простом языке, то в международном праве устанавливается ответственность за агрессию только для военно-политического руководства государства-агрессора. Собственно, так было еще до Второй Мировой. Кстати, с тех пор, со времени Нюрнбергского процесса ни один приговор за преступную агрессию международные судебные институты не вынесли, хотя войны постоянно. За военные преступления — да, а за агрессию — нет. И даже если вынесут Путину этот приговор, допустим, все равно это военно-политическое руководство. А все, кто этот преступный приказ выполняли, вот эти все сотни тысяч, которые пришли в Украину нас убивать, или те, которые нажимали кнопки и запускали сюда ракеты, — они не подпадают под международную ответственность, потому что обладают иммунитетом, считаясь комбатантами.

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Я задала вопрос международному сообществу, чтобы они просто подумали: правильно ли, когда есть преступление, когда отдавать приказ о войне — преступление, а выполнять преступный приказ — не преступление. Это ответ на их вопрос: как остановить войны в мире? Наверное, нужно, чтобы наступала ответственность не только военно-политического руководства, но и тех, кто выполняет этот преступный приказ.

Я много общаюсь с министрами обороны разных стран и скажу откровенно: ни разу не слышала об усталости. Напротив, если мы поняли, что такое война с Россией еще в 2014 году, а затем в феврале 2022 года, то у них это открытие происходит каждый раз. То есть они, будучи людьми цивилизованными и культурными, представить себе такое варварство и дикость не могли. И для них каждый раз это открытие. Потому что и так, оказывается, возможно: каждая ракетная атака, каждая трагедия, например, как в Днепре, или когда открывают захоронения на деоккупированных территориях.

В феврале 2022 года мир оказался не готов к такому масштабу войны по расходам вооружения.

И я, кстати, в Давосе тоже предложила подумать: может ли созданная ими западная культура и их западные ценности устоять перед таким варварством, как, например, российское? Я не уверена.