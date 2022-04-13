История одного кума: как задержали Медведчука 13 апреля, 22:05 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 13 апреля 2022 года

● Как задержали Медведчука. Глава СБУ Иван Баканов раскрыл детали вчерашнего задержания Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене депутата ОПЗЖ и кума Путина, который полтора месяца скрывался от правоохранителей. «Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег-правоохранителей хотели довезти до украинской границы, там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецпредставителей ФСБ. Они прибыли на точку, чтобы после этого доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ им не удалось реализовать этот план», — уточнил шеф украинской спецслужбы.

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● По словам главы СБУ, контрразведка установила место прибытия эвакуационной группы в так называемое Приднестровье, что позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на выезде из Киевской области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые, по словам Баканова, тоже будут отвечать за свои действия.

● История побега. А задержанный СБУ охранник Медведчука рассказал, что ночью 23 февраля сделал два выезда вокруг дома своего шефа на Медвинской в Киеве, чтобы усыпить бдительность полицейских. А в третий раз он выехал уже с Медведчуком, после чего они пересели в другую машину.

● По словам охранника, Медведчук со своим поваром и охраной все это время скрывался в частном доме на территории Киева, который по легенде якобы арендует семья из Италии.

● «Медведчук общался с женой. В их разговоре я слышал слова „ФСБ“, „они все сделают, они помогут“. Слышал в их разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса [Яслинская, 11], я предположил, что скоро… Слышал, что побег готовит ФСБ, так как Беларусь и Россия уже закрыты, скорее всего, это будет через Приднестровье по воде, через зеленку», — рассказал охранник на записи, обнародованной СБУ.

● Кум Кремлю не нужен. Комментируя возможность обмена задержанного вчера СБУ депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных, пресс-секретарь Кремля Песков заявил: «Что касается обмена, о котором заговорили в Киеве, то Медведчук не является гражданином РФ и не имеет отношения к операции. Мы не знаем, хочет ли он сам участия РФ в решении этой ситуации».

● Кремль, по словам Пескова, будет «следить за ситуацией» и задержание Медведчука «ясная иллюстрация, что на деле представляет из себя киевский режим». Еще кремлевский спикер поблагодарил Медведчука «за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение вопросов гуманитарного характера, чем он занимался по прямой просьбе киевских властей».

● Неудачник. Задержанный вчера СБУ депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался подготовкой полномасштабного вторжения РФ и должен был обеспечить диктатору Путину легкое покорение Украины. Так считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский. «Мое впечатление, что [Медведчук] вместе с теми замечательными людьми, которые сейчас в Москве, по-моему, даже в СИЗО отправились, брался за то, чтобы обеспечить Путину цветы при его входе в Украину», — отметил он в эфире Радио НВ.

● Великобритания ввела санкции против Медведчука, — его активы заморожены. По словам британского министра иностранных дел Лиз Трасс, страна будет продолжать преследовать всех, кто помогает Путину.

● Марченко заговорила. Оксана Марченко, жена Медведчука и кума Путина, публично обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Стоя в платке, она попросила Эрдогана принять меры для «освобождения» ее супруга. Марченко, сбежавшая перед войной из Украины, также заявила, что Медведчук «не нарушал никаких законов», а его задержание она назвала «проявлением терроризма».

● Кремль готов ударить по Банковой. Армия агрессора может нанести удары по Киеву, заявили в Минобороны РФ. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любым сценариям.

● Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что причиной таких угроз стали якобы диверсии и ракетные удары по территории РФ.

● Оборона Мариуполя: морпехи объединились с Азовом. В результате успешной спецоперации одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты сумело вырваться с занимаемого ими Азовмаша (севернее центра города) и соединиться с силами полка Азов. «Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», — рассказала один из офицеров бригады.

● Блогер Роман Пономаренко рассказал, что часть морпехов решила все же остаться на Азовмаше, а еще одна группа предприняла попытку прорыва, чтобы соединиться с основными силами ВСУ, находящимися в 90 км от Мариуполя, однако их колона была разбита.

● Кремль сжигает следы своих преступлений. Руководство РФ приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии на территории Украины, сообщило наше ГУР Минобороны.

● После широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области, оккупанты начали использовать в Украине мобильные крематории. «В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей, — пояснили в ГУР. — Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить».

● Россияне хотят «парад Победы». Российские оккупанты планируют организовать «парад» 9 мая в Мариуполе, заявил советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, планируется провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для проведения «парада». «Из хорошего — ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет», — уточнил Андрющенко.

● ОБСЕ: РФ совершала военные преступления. Миссия ОБСЕ нашла в Украине свидетельства военных преступлений, в том числе в Мариуполе. Львиная доля вины — на России. Отчет был собран решением 45 из 57 стран ОБСЕ вопреки возражениям Москвы. В нем говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

● ОБСЕ отмечает нарушения как с украинской, так и с российской стороны. «Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу», — сказано в документе.

С ОБСЕ всегда все сложно:

● Беларусь — в стороне. По состоянию на 1 апреля 2022 года Беларусь не являлась стороной международного вооруженного конфликта России и Украины. Соответствующий доклад сегодня будет представлен Постоянному совету ОБСЕ.

● Хотя Беларусь и позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, но миссия считает: она не сторона вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямым участием в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь.

● Партизаны уже работают. Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе на Запорожье неизвестные ликвидировали 70 российских военных, среди которых были и «кадыровцы». Об этом рассказали в ГУР Минобороны Украины. «Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя», — добавили там.

● Жители покидают Херсон. Жители захваченного россиянами еще 2 марта Херсона выезжают из города в оккупированный Крым, а также в украинские Николаев и Мелитополь. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев: «На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым».

● За время оккупации херсонцы неоднократно проводили мирные массовые митинги под антироссийскими лозунгами. А также провалили попытки оккупантов организовать голосование за «создание Херсонской народной республики».

● Москва ставит на окружение. РФ попробует окружить и разбить украинские силы на востоке Украины, прогнозируют США. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, также армия РФ продолжит наносить воздушные и ракетные удары по остальной части Украине, чтобы максимально ослабить ее.

● «Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что Россия скорректирует свою жестокую тактику», — отметила Псаки.

● Украина может праздновать победу в битве за Киев, но нужно готовиться к масштабной атаке россиян на Донбассе в неблагоприятной для украинских войск степной местности. Об этом заявил Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и Афганистане.

● Байден называет вещи своими именами. Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор совершает геноцид в Украине. Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда», сообщил CNN.

● «Чтобы помочь справиться с этим путинским повышением цен, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического запаса нефти», — отметил Байден.

● Заявление Джо Байдена о геноциде в Украине является шагом к суду над Россией, считает Михаил Подоляк. советник главы ОП.

● Наверное, Макрон на почве выборов сошел с ума. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. «Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели», — сказал он.

● «Мы живем в условиях военных преступлений, которые являются беспрецедентными на нашей земле — на нашей европейской земле, — добавил Макрон. — Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти тех, кто несет ответственность».

● 10 апреля прошел первый тур президентских выборов во Франции: Макрон получил 27,8% голосов, его соперница Марин Ле Пен (праворадикалка с пророссийскими взглядами) — 23,1%. Теперь обоих ждет второй тур, который запланирован на 24 апреля.

● России нужна дерашизация. Единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия. Так считает Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии.

● «После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится понятно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация», — написал Ринкевичс в Twitter.

● Визит дружбы. Эстонский президент Алар Карис вместе с коллегами-президентами Польши Анджеем Дудой, Литвы Гитанасом Науседой и Латвии Эгилсом Левитсом прибыли в Киев. У них запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами Украины.

● Президент Латвии подчеркнул, что цель визита — показать «абсолютную солидарность с героическим народом Украины и президентом Владимиром Зеленским».

● Зеленский попросил у Запада тяжелые вооружения. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, — чтобы страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

● В новом обращении, записанном на английском, глава государства напомнил: РФ рассчитывала захватить Украину максимум за пять дней, однако украинские бойцы и народ защищаются уже в несколько раз дольше и уничтожили такое количество вражеской техники, которого нет у большинства армий в Европе.

● Президент перечислил технику и вооружение, в которых нуждается Украина: артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы; артиллерийские снаряды (калибр 152 мм); реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS; БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и так далее); танки (Т-72, американские или немецкие аналоги); системы ПВО (С-300, Бук или подобные современные западные системы ПВО); боевая авиация.

● Германия сдалась. Парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники, сообщил в ФБ депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер.

● Он подчеркнул, что логистика и скорость поставок могут стать непростой задачей. «Но мы наконец-то начинаем. Украинцам нужна наша материальная помощь для защиты своей республики от диктатуры по соседству. Как и многие демократии по всему миру, мы даем им ее», — добавил депутат.

● Чтобы бить по территории России. США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории РФ. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции», — отметила она.

● «Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни», — добавила Хикс.

● Дроны уже прибыли в Украину. CША доставили в Украину своих дронов-камикадзе Switchblade, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он напомнил, что США решили отправить 100 таких дронов, из них в Украину уже доставлено «значительное количество».

● США вместе с союзниками работают над поставками Украине артиллерии, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

● Вертолеты и гаубицы. Администрация президента США готова резко расширить спектр вооружений для военной помощи Украине, сообщила The Washington Post. По словам источников издания, новый пакет помощи Украине оценивается в $750 млн. Он включает внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты. Представитель Пентагона Джон Кирби отказался от комментариев по этому вопросу.

● Британия решила запретить импорт из России железа и стали, а также экспорт квантовых технологий, — 14 апреля соответствующее предложение поступит в национальный парламент.

● Еще на 500 млн. Совет Евросоюза утвердил выделение третьего транша военной помощи Украине на сумму 500 млн. евро.

● «Учитывая новые дополнительные 500 млн евро, ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд евро на поддержку поставок военной техники для ВСУ государствами — членами ЕС, — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. — Следующие недели будут решающими. В то время как Россия готовится к наступлению на востоке Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и увеличивали военную поддержку Украины, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания».

● Условие полной победы. Россияне стремятся окружить украинских военных на Донбассе, рассказал министр обороны Алексей Резников. Однако Украина сможет выгнать оккупантов в случае предоставления партнерами оружия дальнего радиуса действия.

● Война разрушает Россию. Влияние санкций, которые ввел и продолжит вводить Запад из-за войны против Украины, будет разрушительным для РФ. Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и Афганистане. «Мы понимаем, что влияние это будет разгромным, оно будет разрушительным. Но Россия может выдержать очень серьезные экономические и финансовые удары, потому что она готовилась к такой войне», — уточнил он.

● В Космическом командовании США (U.S. Space Force) заявили, что войска РФ нарушают работу глобальной спутниковой системы позиционирования GPS в Украине.

● Почти 20 тыс. россиян девоенизированы. С начала войны РФ потеряла в Украине около 19,8 тыс. своих солдат. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 739 ед., боевых бронированных машин — 1964 ед., артсистем — 358 ед., РСЗО — 115 ед., средств ПВО — 64 ед., самолетов — 158 ед., вертолетов — 143 ед. и многое другое.

● У русских — проблемы. Назначение генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине указывает на проблемы с управлением в армии оккупантов, отметили в британском оборонном ведомстве. И доказательство эффективности сопротивления украинских сил, которые вынудили Москву пересмотреть планы. «Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению», — подчеркнули в Минобороны Великобритании.

И для финала:

● Возвращаться пока рано. Возвращаться в освобожденные от российских оккупантов регионы Украины и в Киев пока рано, заявила замминистра обороны Анна Маляр. «Надо не забывать, что на сегодня высокий риск в целом по государству возможности применения химического оружия со стороны РФ — они рассматривают такие сценарии — и, несмотря на то, что они уже выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому на сегодня есть все риски. Пока продолжается война, риски есть», — пояснила она.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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