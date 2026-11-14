Обещает знания, но ведет к катастрофе. Что нам делать с ИИ

Профессор международной политической экономии в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. Автор книги"Откровенный разговор о торговле: идеи для разумной мировой экономики".

Ради блага человечества нам рано или поздно придется задуматься о том, как ограничить использование ИИ

Люди с диагнозом смертельной болезни, согласно знаменитой модели швейцарско-американского психиатра Элизабет Кюблер-Росс, переживают пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. То же самое можно сказать и о нашей реакции на стремительно расширяющиеся возможности искусственного интеллекта (ИИ).

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Сначала казалось, что ИИ будет не более, чем улучшенной поисковой системой или чат-ботом, который прилично имитирует человека. И поэтому было легко отрицать, что эта технология окажет серьезное влияние на нашу жизнь или профессию.

Затем ИИ начал всюду проникать и при этом крайне раздражать. Его влияние можно было заметить в документах адвокатов со ссылками на выдуманные судебные дела; в программных кодах с ошибками и низким уровнем безопасности; в ботах клиентской поддержки, отклонявшихся от сценария; и (это особенно раздражало преподавателей, включая меня) в работах студентов. Все это были веские причины для гнева.

Но потом ИИ улучшился. Выдумки, галлюцинации, ошибки стали реже. Когда стало очевидно, что использование ИИ студентами невозможно запретить,