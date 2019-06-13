Как я проехалась в киевском метро Сегодня, 19:03 Цей матеріал також доступний українською

Мы хвастались самой глубокой станцией в мире, но у нас до сих пор нет элементарного — туалетов и питьевой воды

Уже несколько дней пользуюсь киевским метро. Последний раз я это делала в начале 90-х. Ну и прошлой зимой коллега потащила в подземку, надо было быстро доехать на встречу, а улицы начало заметать.

Короче, в метро мне понравилось. Но по одной причине — это быстро. И сейчас в метро мало людей. По крайней мере, на той ветке, которой я пользуюсь. Коллеги, правда, меня успокоили, объяснив, что так будет недолго. Просто лето, нет школьников и люди стали уходить в отпуска.

Но дело не об удобствах в метро. Я немного о другом.

До метро мне идти, если трусцой, 20 минут. Если по-нормальному, то это полчаса. Если утром в Киеве уже +31, то это ад. Потому что путь мой лежит по широкому бетонному тротуару, где нет ни одного дерева. Старые спилили, новые не высадили. Полчаса или 20 минут я почти бегу, чтобы покинуть этот ад и укрыться в прохладе метрополитена. И рядом со мной куча людей делает то же.

Метро. Здесь хорошо с точки зрения прохлады. Но вот что интересно. Метро было открыто в 1960 году и только сейчас в голову пришла мысль, что там, где много людей, может возникнуть потребность ходить в туалет. Мы хвастались самой глубокой станцией в мире, тем, что у нас есть станция — мировая рекордсменка перегона с крупнейшими перепадами глубин, несколько станций имеют статус архитектурных памятников и так далее.

Это и есть мерило того, насколько человек важен в системе координат государства

Но у нас до сих пор нет элементарного — туалетов. С 1 сентября 2019 вступят в силу новые государственные строительные нормы, которые обязывают проектировать туалеты для пассажиров в вестибюлях станций метрополитена. Новые нормы обязывают обустраивать общественные туалеты во время реконструкции старых станций и строительства новых. Первые туалеты должны появиться на станциях будущей ветки метро на Виноградарь.

Во многих странах мира, и я это видела сама, туалеты есть при входе в метро. При входе в метро есть туалеты и на некоторых станциях Харькова.

А для работников метрополитена есть туалеты? Или как они справляются с естественными потребностями?

Я уже молчу о питьевой воде. В мире практикуются фонтанчики с питьевой водой расположенные в людных местах — метро, торговые центры, детские площадки и так далее. Более того, если в кафе или ресторане вы попросите питьевую воду, вам ее обязательно дадут. Со льдом или без. Бесплатно. Представили просьбу о питьевой воде в наших заведениях? Вам Бонакву или Перье? — услышите в ответ вопрос. Ну конечно, не воду же из крана предлагать!

Подавляющее большинство государственных и административных учреждений, оказывающих услуги населению, не могут обеспечить посетителям доступ к туалетам. О «ключ от туалета у начальника/начальницы, который тот/та не дает кому попало», уже мы все знаем и даже многие почувствовали это на собственном опыте. Ну, в учреждениях стульев не хватает, или они вовсе отсутствуют, а здесь туалеты.

Хорошо, что европейцы помогают Центры предоставления административных услуг строить. С туалетами.

О дефибрилляторах даже не будем. Ждем следующего года, тогда в киевском метрополитене должны появиться аптечки и автоматические дефибрилляторы на 19 станциях.

Две базовые и ежедневные потребности человека — питьевая вода, туалет, — это и есть мерило того, насколько человек важен в системе координат государства.

Текст опубликован с разрешения автора

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