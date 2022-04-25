Как выиграть войну и жить дальше: советы мировых интеллектуалов 25 апреля, 15:11 Цей матеріал також доступний українською

Мы пообщались с Насимом Талебом, Полом Кругманом, Дэниелом Канеманом и другими мировыми лидерами мнений об Украине и войне. Вот что мы узнали

В соавторстве с Людмилой Росик, менеджером по коммуникациям KSE

Еще в первые недели этого ужасного вторжения украинцы убедились, как важно каждому из нас держать свой фронт. Военный, волонтерский, творческий, предпринимательский, академический и информационный.

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К сожалению, даже сегодня, когда русские бомбы падают на украинские города, западный мир смотрит на эту войну не глазами украинцев. Восприятие Украины еще зависит от того, что было написано русскими историками, культурологами, философами десятки лет назад. Восприятие санкций и россиян зависит от того, что говорят современные российские экономисты и политологи. Более того, сотни интеллектуалов, влияющих на правительства и общественное мнение, до сих пор зависят от российских нарративов.

Именно поэтому сейчас мы должны быть не просто «голосом» свидетеля, говорящего из Украины. Мы должны бороться за равную позицию на всех платформах. Важно, чтобы украинские организации становились площадками, где мировые интеллектуалы предлагают свое видение войны и восстановления Украины. Поэтому создан проект Ukrainian Global University, направленный на помощь украинским студентам и борьбу за украинский интеллектуальный суверенитет. В рамках которого прошел марафон лекций с мировыми интеллектуалами.

Мы пригласили мировых лидеров мнений — автора теории про «антихрупкость», писателя Насима Талеба, нобелевского лауреата Пола Кругмана, бывших послов США в РФ Майкла МакФола и Томаса Пикеринга, отца «поведенческой экономики» Дэниела Канемана, историка периода Холодной войны Мари Элиз Саротт и других тяжелоатлетов в своих направлениях, чтобы поговорить о российском вторжении в Украину. Прослушали более 15 часов их лекций и проанализировали тезисы. Чему мы научились? Далее — ключевые выводы.

Если ты хочешь выиграть войну, нужно:

Иметь план. Невозможно импровизировать так быстро, как действовала Украина. Мир недооценил нашу страну и план, который у нее был. Накануне в Украине уничтожались важные для врага мосты и железнодорожные сообщения в Украину. Это очень важно, поскольку российская военная структура построена на предположении, что она будет иметь доступ к железнодорожной сети. Сопротивление экспертно было направлено и на бензовозы оккупантов.

Мир недооценил нашу страну и план, который у нее был

Мощная армия. Здесь следует учитывать выносливость украинских военных и решительность украинских лидеров, ведь международные партнеры не сразу начали оказывать поддержку Украине в вооружении. «Я осознал нехватку у украинской армии оборудования, оружия, самолетов и прочего. Но правда в том, что они могут быть предоставлены. Однако вы не можете дать сердце, свободу, решительность, силу духа. Я понял, что если украинские военные смогут получить дополнительные Javelins, Stingers, это будет очень грозная армия», — говорит генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

Твой народ должен обладать сильной волей. Это тот ключевой элемент, в котором Украина намного сильнее России. «Война остается тем, чем была всегда — испытанием воли. Речь идет не только о свободе армий, но и о свободе народов. В этом ключевом элементе Украина намного сильнее России», — международный стратег, руководитель Центра стратегических и международных исследований Элиот А. Коэн.

Твоя страна должна иметь сильную демократию. Настоящая угроза Украины для России — это украинская демократия. Путин пытается подорвать украинскую демократию еще с 2004 года, но у него это не получается. Следует бороться за общечеловеческие демократические ценности, свободу слова, свободу религии, политическую открытость. Тогда ваш народ будет единым, а цивилизованный мир солидарным с вами партнером.

Нужно иметь сильнейшего лидера во главе государства. Зеленский оказался «неожиданностью» для всего мира, и даже внутри своей страны он был недооценен. Сейчас у него есть авторитет и поддержка народа в тех странах, которые оказывают наибольшую военную и гуманитарную поддержку Украине.

Надо быть более сильным технологическим игроком, чем твой враг. Россия пыталась хакнуть украинскую систему связи, однако Министр цифровой трансформации Украины в Twitter обратился за помощью к Илону Маску, и Украина получила станции Starlink и доступ к спутниковому Интернету, благодаря которым связь имеют не только украинские военные, но и удается восстановить мобильную связь на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Нужно быть антихрупким. «Ты должен любить волатильность и в определенной степени шоки. Если ты антихрупкий, то в прошлом ты уже подготовился к шоку. Это то, почему мы должны заниматься спортом. Наши мышцы — они не растут только от питания, они растут от стресса. Ты до предела нагружаешь свои мышцы и становишься сильнее», — американо-ливанский экономист, философ и литератор Нассим Николас Талеб.

Если ты хочешь возродить экономику, надо:

— Переосмыслить углевую экономику, которая не будет зависеть от крупной страны, добывающей нефть и газ.

— Создавать «умные цепи поставки данных», которые используют специальные технологии для оптимизации процесса поставки из и в страну.

— Децентрализовать финансы как форму расширения возможностей многих малых и средних предприятий Украины, которым нужно будет восстанавливать страну. Восстановление страны сейчас расширяет возможности миллионов украинцев независимо от того, где они собираются создавать новые предприятия. Страна будет работать благодаря широкому доступу к технологиям. Таким образом, децентрализованные реестры структур — действительно то, что будет определять движение вперед. Это значит, что мы перерастем физические пределы того, чем может быть страна.

— Использовать все возможности наладить дипломатические отношения, чтобы получить поддержку от партнеров, которая понадобится в послевоенный период. Вы должны смотреть в этом направлении, строить связи, развивать гражданское общество, искать инвестиции, чтобы помочь стране восстановиться. Необходимо выстроить свободное, справедливое, функционирующее общество и экономику. Это должно являться основным приоритетом.

Если хочешь жить в счастливом будущем, нужно:

Стремиться к сильным союзам. Украина сейчас на пути к членству в ЕС. Страна продемонстрировала, что она более европейская, чем некоторые другие европейские страны. Это может создать возможность для новых цепочек в производстве и логистике, учитывая тот факт, что Украина в любом случае была весомым торговым партнером.

Держаться за ценности цивилизованного мира.

«Несмотря на разочарование, украинцы должны держаться за ценности цивилизованного мира. Когда лидер единолично устанавливает правила и бросает своих врагов в тюрьму — это путь в тоталитарное государство, в Россию. Украинцы не хотят так жить», — бывший замдиректора ФБР (2016−2018) Эндрю МакКейб.

Кроме веры в государственного лидера, нужно не упускать из виду важность создания институтов, которые будут иметь силу и независимость для защиты тех ценностей, которые население хочет видеть от своего правительства, таких как свобода выражения взглядов, свобода ассоциаций, верховенство права и справедливый уголовный процесс.

Как не допустить войны?

Делать выводы из горьких уроков истории, чтобы действительно никогда снова. После саммита НАТО в 2008 году, где обсуждалось членство Украины и Грузии, Путин начал искать поводы для военных действий в этих странах. В 2008 году военные действия РФ начала в Грузии, в 2014 году — в Крыму, и сейчас мы имеем полномасштабное вторжение.

В ретроспективе война России против Украины выглядит неизбежной. «Я не отношусь к тем оптимистам, которые характеризовали ситуацию перед вторжением как нормальную. Решение о вторжении в Украину было принято очень давно», — Томас Пикеринг, экс-посол США в России.

Путин ожидал, что вторжение в 2014 году будет достаточно разрушительным, чтобы «посеять» нестабильность и сомнения среди вашего населения и руководства по поводу будущего Украины. Он достигал определенных целей, но Революция достоинства оказалась успешной для Украины. Она способствовала консолидации демократии в европейской стране Украина. И именно это сейчас пытается уничтожить Путин.

От себя можем добавить, что достижение всех этих целей (делать выводы из истории, строить разумную экономику, формировать сильные институты и сильных лидеров) невозможно без базы — мощных и независимых университетов. Образование, исследования и инновации являются фундаментом развития сильного и ответственного общества.

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