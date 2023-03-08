Какова должна быть окончательная победа Украины и при чем здесь ООН 8 марта, 16:38 Эксклюзив NV

Что даст Украине изгнание РФ из ООН? Какие инструменты в этом случае сможет применить ООН? И почему это так важно для нашей полноценной победы?

Ми часто розмірковуємо над тим, якою має бути наша остаточна перемога над Росією.

Звісно, головна та важлива умова цієї перемоги — повне звільнення українських територій від російських окупантів. Україна має відновити свої кордони 1991 року. Проте чи буде така перемога остаточною? Зрештою, факт повернення територій не захистить нас і не убезпечить від подальших загроз з боку Росії, поки вона володітиме тими інструментами і важелями впливу, які їй вдалося створити та збільшити за понад 30 років.

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Поплічник Путіна, який колись притримав для нього президентське крісло, Дмитро Медведєв заявив, що незалежно від того, як закінчиться війна, Росія все одно визначатиме долю світу, оскільки у неї є три незаперечні козирі: тисячолітня історія, найбільший у світі ядерний потенціал і місце постійного члена Ради Безпеки ООН.

Тому, перемігши Росію на полі бою, Україні разом з усім цивілізованим світом доведеться вирішити, як і чим бити ці козирі. Тому що залишити їх у руках Росії — означатиме дозволити нову військову агресію з боку РФ у майбутньому.

Проблема міфу про російську тисячолітню історію вирішується доволі просто. Достатньо змінити режим Путіна на демократичний уряд і, як це часто буває в Росії після диктатури, настане «відлига» з критикою попередників, відбудеться падіння міфів, переосмислення історії та почнеться пошук нового місця у ній.

Складніше з ядерною зброєю РФ та місцем у Раді Безпеки ООН. Але ці проблеми потрібно розв’язати. Тож ця необхідність породжує питання: чи можливо це зробити і що це нам дасть?

Так, це можливо — кажуть авторитетні міжнародні юристи. Зокрема, Томас Ґрант (професор Кембриджу, що спеціалізується на міжнародному праві, співробітник «Центру Міжнародного Права імені Лаутерпахта») та сер Джеффрі Найс (професор права Грешемського коледжа, прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії, головний обвинувач у суді над Слободаном Мілошевичем).

Без відповідного рішення ООН Україна не зможе отримати репарації від РФ

Ці провідні експерти міжнародного права минулого року стали учасниками ініціативної групи громадського руху #unrussiaua («Геть РФ із ООН!») якій ініціювало українське громадське об'єднання «Громадський Хаб».

Для вигнання Росії з ООН є щонайменше дві значущі причини.

Перша — Росія ніколи не була і не є членом ООН та постійним членом Ради Безпеки ООН.

Минулого року група ініціативи руху #unrussiaua («Геть РФ із ООН!») зареєструвала міжнародну петицію з вимогою до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша надати документи, які б підтверджували легітимність набуття Росією членства в ООН згідно зі статутною процедурою. У разі відсутності таких документів — петиція містить вимогу припинити фіктивне членство РФ в ООН та усіх її структурних підрозділах.

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Зараз українська та міжнародна громадськість активно збирають підписи до цієї петиції. Що більше підписів, то потужнішою є міжнародна позиція України у питанні вигнання Росії з ООН.

Секрет полягає у тому, що немає ніяких документів, що підтверджували б легітимність Російської Федерації в ООН. Росія — єдина країна в історії ООН, яка без згоди світової спільноти зайняла місце колишнього члена Ради Безпеки ООН, не проходячи жодних статутних процедур вступу.

Парламент РФ не ратифікував Статут ООН, що є однією з обов’язкових процедур для будь-якого нового члена цієї організації. Генеральна Асамблея ООН ніколи не голосувала за РФ як нового члена ООН, що також є обов’язковою процедурою вступу.

Російська Федерація прикрилася вигаданим російським керівництвом статусом «продовжувача» Радянського Союзу і сидить в ООН вже понад 30 років та, як паразит, робить цю міжнародну організацію неефективною, руйнуючи всі зусилля і цілі ООН, для яких була створена ця організація. Нагадаю, що цілі організації записані у першому абзаці першого розділу Статуту ООН: «Підтримувати міжнародний мир та безпеку і з цією метою вживати ефективних колективних заходів для запобігання та усунення загрози миру й придушення актів агресії, або інших порушень миру…».

І, нарешті, ще одна причина, через яку РФ не місце в ООН — вона розв’язала наймасштабнішу війну на європейському континенті після Другої світової війни, яка ось-ось загрожує перетворитися на Третю світову.

Щойно громадська думка набере сили і конвертується у достатню кількість голосів під згаданою петицією (йдеться про мільйони підписів), і ООН змушена буде визнати, що документів, що підтверджують членство РФ в у цій організації, немає, — отже, українська дипломатія може ініціювати процедуру, згідно з якою представництво Росії не допускатимуть до засідань усіх органів ООН.

Щоб знову потрапити до ООН, Росії доведеться проходити процедурне чистилище прийому як її нового члена. І вступ РФ до ООН буде неможливим, поки вона не припинить військові дії проти України і не звільнить усі тимчасово окуповані нею території. Адже за Статутом ООН, до Організації може бути прийнято лише миролюбну країну, яка не веде агресивних воєн.

Що дасть Україні вигнання РФ із ООН? Які інструменти у такому разі зможе застосувати ООН? І чому це так важливо для нашої повноцінної перемоги?

Без відповідного рішення ООН Україна не зможе отримати репарації від РФ та ефективно застосувати їх для відновлення нашої країни. Рішення Ради Безпеки ООН є обов’язковим до виконання. А це означає, що без участі РФ, Радбез цілком може зобов’язати світову спільноту арештовувати рахунки та активи росіян по всьому Світу і передавати їх Україні. І це рішення буде легітимним.

Сьогодні ж цей процес блокується Росією. І без повноцінного застосування інструментів ООН Україна навряд чи отримає репарації від держави-агресора.

Наступна вигода — суд та покарання військових злочинців, включаючи найвище військово-політичне керівництво Росії. Для цього потрібне створення міжнародного суду під егідою ООН.

Схожа ситуація і з ядерним потенціалом РФ. Очистившись від Росії, ООН зможе приймати дієві рішення щодо подальшої демілітаризації та денуклеаризації РФ — щоби Росія в майбутньому не мала можливості ініціювати воєнні конфлікти та загрожувати застосуванням ядерної зброї проти інших країн.

Вигнавши Росію з ООН, ми зможемо використовувати усі дієві інструменти, які були закладені ще при заснуванні цієї організації.

Сьогодні РФ — це велика територія з величезними природними ресурсами та дуже невеликим для такої території населенням, що визначає слабке та неефективне управління наявними ресурсами.

У разі краху путінського режиму, висока ймовірність того, що РФ почне розпадатися. Постане питання, кому і на яких умовах дістануться запаси природних ресурсів, куди подінеться її ядерне озброєння, що чекає населення РФ після її розпаду та в період післявоєнного хаосу.

Серед головних органів ООН (поряд із Генеральною Асамблеєю, Радою Безпеки, Економічною та Соціальною радами, Міжнародним судом та Секретаріатом) ще з дня створення організації значиться Рада з опіки ООН. Саме цей інструмент може бути застосований для контролю територій під час розпаду РФ, а також за ядерною зброєю та природними ресурсами. Зараз цей орган бездіяльний.

ООН також здатна мобілізувати своїх миротворців і розгорнути операцію з підтримки миру та безпеки з використанням військово-повітряних сил ООН на території РФ для того, щоб запобігти можливим громадянським війнам, суспільним заворушенням і політичним кризам.

Все це стане можливим одразу ж, щойно РФ буде вигнано з ООН.

Що ж перешкоджає тому, щоб нарешті вигнати самозванців, узурпаторів та терористів з ООН?

Передусім на заваді стоїть скепсис і зневіра представників української влади в тому, що ми здатні вигнати Росію з ООН, відсутність розуміння необхідності та значущості цієї дії з боку українського суспільства, і, як наслідок, відсутність виразного та потужного соціального запиту серед простих українців.

На другій рік війни, яку розв’язав фашистській режим Путіна, щоб ця мета стала реальністю важлива позиція і реальні дії кожного українця, які можуть поставити свій підпис під згаданою петицію. Позиція української влади, Міністерства закордонних справ, які повинні почати офіційну процедуру, що приведе до вигнання росіян в ООН. І особливо важлива позиція українського президента, для якого така ціль має стати особистою метою. Його історичнім шансом увійти в світову історію.

Щоб перемога України на полі бою була максимально ефективною, потрібно перемогти Росію не тільки на фронті, але й на міжнародному інституційному рівні, перш за все, вигнавши її з ООН, а також виключивши з усіх міжнародних організацій, куди РФ встигла увійти за понад 30 років і зуміла корумпувати їхні органи управління.

Кожен український громадянин має можливість зробити власний внесок у перемогу над ворогом. Воля кожного українця, виражена у простій дії — у підписі під міжнародною петицією, — це ще один голос у створення потужного соціального запиту, який здатний поставити міжнародний дискурс про те, що наявність узурпатора і терориста в ООН — це злочин, шахрайство та деструктив, які негайно мають бути виправлені.

Від цього залежить і остаточна перемога України, і майбутнє всього цивілізованого світу.

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