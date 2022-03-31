Как выглядит Тростянец, освобожденный после оккупации российскими войсками 31 марта, 11:55 Цей матеріал також доступний українською

Четыре дня назад после почти месячной оккупации российскими войсками город был освобожден

Сегодня были в Тростянце Сумской области.

Четыре дня назад после почти месячной оккупации российскими войсками город был освобожден.

В городе разрушены сотни домов, железнодорожный и автовокзал, больница и частично — градообразующее предприятие, местная кондитерская фабрика.

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Треугольная крыша на железнодорожном вокзале уцелела, это был один из символов города. Но здания вокруг и находившиеся на станции поезда разгромлены.

Больше всего разрушений и сожженной техники — в районе вокзала. Площадь перед вокзалом разрыта: по словам украинских военных, русские военные раскопали ее для того, чтобы хранить боеприпасы.

На улицах Тростянца разбросаны остатки САУ, вражеской техники и коробки с сухпайками оккупационных войск.

Фото: Фото автора

Жители говорят, что российские военные расстреливали людей на улицах, отбирали жилье и еду. После освобождения города в одном из гаражей нашли тело замученного мужчины. Говорят, что такой случай был не один, правоохранители продолжают находить тела других.

Сейчас многие места в Тростянце остаются заминированными. В городе работают сторудники ГСЧС, помогая коммунальным службам восстановить жизнь после разминирования территории общины. Между тем, в городе уже восстановлена мобильная связь.

В ближайшее время «Укрзалізниця» планирует запустить дизель-поезд Харьков-Тростянец.

Рано или поздно мы отстроим страну, вернем своих людей из эмиграции и будем вдохновенно ждать, когда развалится эта псевдоимперия, каждый день которой уносит чью-то жизнь и крадет нашу весну.

Фото: Фото автора

Фото: Фото автора

Фото: Фото автора

Текст публикуется с разрешения автора

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