Кто видел выдвижение премьера, как того требует Конституция?

Где вы видели предложение президенту от фракции «Слуга народа» о кандидатуре на должность премьера, как должно быть по ст. 114 Конституции? На вчерашней встрече фракции с Зеленским? Информации об этом нет. Зато Зеленский объяснял фракции, почему надо голосовать за Юлию Свириденко и других министров. То есть, он формирует правительство — это всем известно. Но для чего нарушать формальный момент, когда большинство голосов все равно есть? Разве не мог в парламенте глава фракции взять слово и предложить президенту кандидатуру госпожи Юлии. А президент внес бы ее в парламент и утвердили бы в соответствии с Конституцией!

Реклама

Но нет, продолжают действовать так, как это было с 2019 года. То есть время, в частности военное время, не научило руководство соблюдать процедуры. Я уже не говорю о реальном состоянии управления страной из офиса Ермака… ой пардон, Зеленского.

Интересно, что в конституционных полномочиях президента нет ничего, что позволило бы президенту отклонить эту кандидатуру. Вспомним 2006 год: «антикризисное» большинство предлагает Виктора Януковича на должность премьера. Как тогда билась Банковая над тем, чтобы отклонить это предложение. А не получилось. Потому что это никак не предусмотрено Конституцией. Поэтому, честно говоря, это вообще лишняя процедура: премьер может выдвигаться большинством и им же утверждаться. Об этом можно отдельно поговорить.

Возможно причина в том, что « слуги» уже не имеют большинства?

Возможно причина в том, что «слуги» уже не имеют большинства? Формально, у них 231 человек во фракции, но за Свириденко проголосовал только 201 слуга. Добавили голосов, как мы к этому уже привыкли, осколки бывшей ОПЗЖ и две депутатские группы «бизнесюков» — мы понимаем, как они контролируются из Офиса президента.

В принципе, возникает та же ситуация, когда Зеленский распустил Раду в 2019 году. Тогда оказалось, что нельзя доказать наличие 226 депутатов в большинстве или же его отсутствие. Теперь президент, очевидно, иначе смотрит на подобную ситуацию и считает, что монобольшинство продолжает существовать. Так попробуйте хотя бы пустить пыль в глаза, и пусть бы кандидатуру премьера предложили в парламенте.

На последнее. Только ленивый не говорит, что это «перестановка кроватей» и никаких лиц из вне правительства Дениса Шмыгаля вообще нет. Спасибо, что хотя бы Тараса Качку повысили и министром образования не назначили сообщника одиозного Шкарлета.

И, конечно, никакого правительства национального спасения/единства/согласия. Это очень трудно сделать. Но не хотят даже пробовать на Банковой, и точка. Конечно, проще сначала создать Министерство единства (название напоминает почему-то Оруэлла), а потом его ликвидировать.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал