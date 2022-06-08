Выбирайте, кого слушать во время войны: четыре типа «экспертов» 8 июня, 17:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Недавно дочь спросила меня, каким образом я выбираю, с кем и как общаться. Немного подумав, ответил, что разделяю экспертов-собеседников на четыре типа и в зависимости от этого выбираю стратегию общения

По роду своей профессиональной деятельности часто общаюсь с разными людьми, многие из них считают себя экспертами. Донесение своих идей, выслушивание и обсуждение мыслей и мнений собеседников занимает большую часть моего рабочего и внерабочего времени. Так было во время преподавательской деятельности в университете, затем в общении с банковскими клиентами, более широкими кругами бизнеса и гражданского общества при работе в НБУ и МВФ.

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Время — очень редкий ресурс, а когда идет война — еще более ценный. Поэтому важно распределять свое время эффективно, в том числе выбирая, с кем общаться и кого слушать, как на конференциях и онлайн-вебинарах, так и в реальной жизни или на ТВ.

Недавно дочь спросила меня, каким образом я выбираю, с кем и как общаться. Немного подумав, ответил, что разделяю экспертов-собеседников на четыре типа и в зависимости от этого выбираю стратегию общения. Какие же это типы собеседников и как с ними общаться в период войны?

Невежды

Средневековье в образовании, магический образ мышления, сокрушительное поражение литературы гаджетам и социальным сетям привели к формированию в головах многих людей своеобразного треугольника безграмотности. У подавляющего количества таких людей низкая финансовая, экономическая и политическая грамотность комфортно сосуществуют наряду с высоким уровнем общей грамотности. В простонародье таких людей называют малообразованными, малосведущими или просто невеждами. Они любят фэнтези и конспирологические теории, астрологию и хиромантию, телесериалы и развлекательные шоу.

Как ни странно, но среди таких людей все еще есть те, кто называет себя экспертом. Однако, своим поведением такие «эксперты» фактически проповедуют мракобесие или обскурантизм. Но не употребляйте в их присутствии сложной терминологии — из-за необразованности невежды весьма ревнивы к умным фразам, усматривая в этом некое стремление других их унизить. Социальные сети — благодатная почва для совершенствования их невежества. В Фейсбуке они становятся профессионалами. Инвестиции во вражескую пропаганду окупаются в основном за счет них — они в нее верят и ретранслируют ее в своем окружении.

Окружайте себя профессионалами. И сами такими будьте. Особенно в условиях военного времени

Опираясь на свое незнание и неведение, они делают ошибочные выводы, принимают неверные решения. Они также слишком высокого мнения о своей компетенции и способностях даже в вопросах, услышанных впервые. У них всегда есть свое мнение, они очень часто не согласны с вашим, но при этом наотрез отказываются признавать ошибки своих доводов, даже, если вы приводите им убедительные доказательства. Спорить с ними бесполезно — они сразу переходят на ругань или прямые оскорбления.

Надеюсь, у вас есть возможность с такими экспертами не пересекаться и не общаться. Если все же вы не можете избежать такой дискуссии, не злитесь на них, не обижайтесь, не говорите невеждам, что они невежды — они все равно не поверят и обидятся. Быстро уходите под любым предлогом — не тратьте на них время. Я делаю именно так.

Всезнайки

В английском языке есть такая фраза: «a mile wide and an inch deep» (миля в ширину и дюйм вглубь). Так часто описывают современную молодежь, привыкшую схватывать информацию по заголовкам новостей, не углубляясь в детали. Однако я встречал на своем пути гораздо больше людей среднего возраста, которых можно отнести к этой группе «всезнаек». Скроллинг смартфона — важный навык, который эти люди совершенствуют до автоматизма.

Благодаря безграничной информации, кружащейся в воздухе, эксперты-всезнайки уверены, что лучше всех знают обо всем. Они росли параллельно с развитием многоканального телевидения (где можно быстро послушать какие-то новости), ростом популярности Google и Wikipedia (где можно найти всю информацию). Благодаря распространению широкополосного интернета всюду стал доступным YouTube, где можно быстро прослушать выступление любого другого эксперта. А появление смартфона в каждом кармане добавило возможность обсуждать любую тему в Facebook или Twitter со своими подписчиками.

Все эти новые технологии и источники информации очень обогащают всезнаек. Благодаря доступу к безграничным знаниям, они считают возможным обсуждать любые темы. Они не только все знают о футболе, разгадывают детективы и умеют управлять государством. Они же специалисты в эпидемиологии, банковском деле, пенсионной, образовательной и медицинской реформе, дорожном строительстве. Именно они сейчас стали специалистами в военной стратегии и разминировании портов. Думаю, вы могли заметить, что они очень словоохотливы и несносны.

Неудивительно, что таких людей приглашают на телеэфиры: они находка для любых телешоу (которые часто смотрят невежды). Среди таких всезнаек на эфирах можно выделить «важных птиц»: знания их распирают, их все будоражит, они не выносят критики и ставят себя выше других. И это часто выдает во всезнайках еще и болтунов. Во время дискуссии они периодически бестактно прерывают ход беседы, часто выходя за рамки ее темы. Они просто несносны.

Таких людей очень много, и вам вряд ли удастся избежать их на вашем профессиональном и жизненном пути. Единственный правильный подход в общении с экспертами-всезнайками — «прокалывание». Берете любую тему, в которой разбирается всезнайка, и начинайте идти вглубь этой темы.

Есть много методов, как это сделать, даже если вы сами не являетесь экспертом в теме. Спрашивайте об основных датах и событиях, ключевых действующих лицах. Интересуйтесь, как обсуждаемая тема связана с другими темами. Есть метод «пяти почему», когда вы задаете каждый последующий вопрос к ответам на предыдущий вопрос. Когда всезнайка будет отклоняться от темы, смело возвращайте его в русло дискуссии. Основная цель — показать вашему собеседнику, что он не такой уж и всезнайка. Молодежи это очень поможет. Более взрослых людей просто поставит на место.

Гении-заучки

Этот тип эксперта прямо противоположен всезнайкам. Очень часто такие люди знают все или очень много на одну тему, и их практически не интересует остальной мир за ее пределами — они его могут игнорировать. Очень часто именно из таких людей потом появляются Нобелевские лауреаты, и я бы очень рекомендовал как минимум раз в жизни встретить такого гения на своем пути, особенно в теме, которая вам интересна.

Качество общения с гениями сильно зависит от их темперамента и характера. Часть гениев интровертны — они больше ориентированы на свои собственные ощущения и эмоции, чем на тему дискуссии. Им больше свойственен мыслительный тип личности — они склонны анализировать информацию, при этом скрывая свои эмоции и чувства. В беседе гениальные эксперты стараются отгородиться от обилия информации, исходящей от собеседника — она им не очень интересна. Часто такие люди очень закрыты, и скорее всего у вас не получится их особо разговорить. При публичном выступлении они характеризуются недостаточной уверенностью в себе. Однако это не мешает считать их экспертами.

Другие же, напротив, экстравертны: легко вступают в общение, могут соотносить личностные суждения с мнениями других. Они открыты для мира. Обладая эмоциональным типом личности, способны воздействовать на собеседника своими эмоциями. Такие люди часто становятся известными профессорами. Вам повезло, если у вас был такой в вузе.

С гением-интровертом во время беседы стоит обходиться деликатно: важно заинтересовать его разговором, задавать ему ясные, конкретные вопросы, демонстрировать доброжелательность, заинтересованность по отношению к нему/ней. Гений-экстраверт сам вам все расскажет — научитесь только слушать и не забывайте записывать. Вас может разочаровать общение с ними на не основную тему, но в центральной теме интереса гения вы будете поражены глубиной его/ее познаний. Для государственных чиновников я бы очень рекомендовал иметь записную книжку с именами таких гениев в разных областях знаний, чтобы всегда можно было к ним обратиться. Во время войны такие люди с уникальной сфокусированной экспертизой — на вес золота, особенно когда время в дефиците.

Профессионалы

Ранее в одной колонке я уже писал о профессионалах, как одном из важных слоев любой организации. С точки зрения беседы настоящие профессионалы — самый приятный тип эксперта. Они знают 2−3 темы очень глубоко (конечно, не настолько, как гении), но при этом они также владеют материалом и в других вопросах.

Они интеллигентны, хорошо образованы, могут поддержать профессиональную дискуссию об урбанистике и инновациях в строительстве мостов, с готовностью обсудят влияние промежуточных выборов в Конгресс США на финансовую поддержку Украины и расскажут о новых технологиях в управлении армией. При этом они с удовольствием готовы слушать особенно, если вы тоже глубоко разбираетесь в других темах, в которых они знают меньше. Будьте уверены, что, придя домой после вашего разговора, они продолжат изучение вашей темы.

Эксперты часто добродушны и трудолюбивы, они не бросаются бездумно словами. Любят книги и много читают, в том числе профессиональную литературу. Они ваши союзники по части рациональности. Для многих из них важно в конце подводить итоги беседы с целью закрепления услышанного и узнанного. В мире хаоса войны это очень важный навык.

Но и среди экспертов есть разные личности. Многие из них очень пространно отвечают на вопросы — не потому, что они мало знают (как всезнайки), а наоборот — они знают много и будут хотеть вам все рассказать. Такие рассказчики стремятся сообщить все до мельчайших подробностей, даже то, что не имеет отношения к теме беседы. Они смогут дать десятки разных взглядов на одну и ту же проблему — настолько разных, что вы не сразу сможете понять, так это все-таки ответ «да» или «нет» на ваш вопрос. С такими собеседниками лучше встречаться несколько раз, чтобы между встречами проходило некоторое время. Тогда вы сможете получить более полную картинку по теме, которая вас интересует.

Часть экспертов является своеобразными разведчиками (а могут быть и вражескими шпионами) — общаясь с вами, они захотят также получить информацию и от вас — о вашей отрасли, компании, людях в организации, системе принятия решений. Им это нужно для большей экспертности. Если вы не видите в этом опасности, ничего предосудительного и не раскрываете промышленные или личные секреты, делитесь информацией. Однако помните о правилах военного времени — не будьте «находкой для шпиона».

Отдельно среди экспертов стоит выделить наставников — тех, кто готов рассказать не только сейчас, но и в будущем помочь с книгой, ссылкой, знакомством (только не идите на поводу у хвастунишек, которые просто сыплют известными именами). Если вам удастся распознать такого человека, вы можете извлечь большую пользу и для себя, и для страны.

Итак, эксперты-невежды не знают почти ничего, не понимают этого и это их не смущает. Всезнайки думают, что знают все и лучше всех, и об этом везде и постоянно говорят. Гении-заучки знают одну тему очень глубоко и особо не беспокоятся, что не понимают остальные законы Вселенной. Профессионалы же знают глубоко несколько тем, но интересуются и другими вопросами, в том числе теми, в которых экспертом являетесь вы.

Не тратьте время на первых, ставьте на своё место вторых. Хотя бы однажды в жизни послушайте гения. Уверен, это будет незабываемо, но не обязательно полезно. Окружайте себя профессионалами. И сами такими будьте. Особенно в условиях военного времени.

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