Залужный, Сырский и роль Главнокомандующего ВСУ

Нынешние протесты заставляют вернуться к еще одной интересной теме, а именно — к роли и месту Главнокомандующего ВСУ в системе управления той войной, которую мы ведем

Речь идет не о фамилиях, а именно о роли и добавленной стоимости.

Закон о национальной безопасности (июнь 2018 года, статья 16, пункт 3) гласит следующее:

«Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отвечает за готовность к выполнению возложенных задач и за непосредственное военное руководство и управление применением Вооруженных Сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны.

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Функционал и задачи Главнокомандующего ВСУ косвенно раскрываются через функционал Генерального штаба (Начальника ГШ), который подчиняется Главнокомандующему. Это статья 16, пункт 4.

«Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины является главным органом военного управления по планированию обороны государства, стратегическому планированию применения Вооруженных Сил Украины и определенных сил и средств других составляющих сил обороны, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны …

Всё это — теория, определённая законом

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с учетом предложений Командующего объединенными силами осуществляет планирование, координацию и контроль подготовки всех составляющих сил обороны с целью приобретения ими необходимых объединенных возможностей.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины подчиняется Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины и отвечает за выполнение задач и функций, возложенных на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в частности, касающихся определения требований к возможностям сил обороны, потребностей в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач Вооруженными Силами Украины и другими составляющими сил обороны, стратегического планирования применения и развития Вооруженных Сил Украины, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения.

Всё это — теория, определённая законом.

Как это происходило на практике во время войны? Валерий Залужный и Александр Сырский выбрали две разные модели выполнения роли Главнокомандующего.

Валерий Залужный стремился (или был вынужден) заниматься преимущественно стратегическим управлением — то есть обеспечением формирования группировок сил и участием в разработке и утверждении планов их применения в рамках кампаний на различных направлениях. Непосредственным командованием войсками в 2023 году занимались командующие двух оперативно-стратегических группировок войск (ОСУВ): «Хортица» (Сырский) — на востоке Украины, и «Таврия» (Тарнавский) — на участке от Авдеевки до окрестностей Запорожья.

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Конечно, и здесь были свои нюансы. Поскольку Сырский, будучи командующим ОСУВ «Хортица», напрямую взаимодействовал с президентом и действовал достаточно автономно, летом 2023 года Украина фактически вела два наступления — наступление Сырского (в окрестностях Бахмута) и наступление Залужного (Таврийская наступательная операция), о чем открыто писали СМИ. Кроме того, одной из претензий к Залужному была чрезмерная отстраненность от фронта: он нечасто посещал передовую и редко пытался лично разобраться в ситуации на местах.

Когда должность занял Александр Сырский, ситуация изменилась на 180 градусов. Стратегическим управлением у нас теперь занимается начальник Генерального штаба. А вот Главнокомандующий осуществляет «непосредственное военное руководство и управление применением Вооруженных Сил Украины» так, как сам это понимает, — то есть путем постоянного присутствия на фронте (на командных пунктах различных уровней, вплоть до отдельных бригад). Формально всё вроде бы соответствует Закону о национальной безопасности, но по факту получается тот самый микроменеджмент, когда Главнокомандующий опускается не только на оперативный уровень (что он может делать время от времени), но и на тактический, который совершенно не входит в его компетенцию. Почему так происходит — это отдельная тема, связанная с проблемами управления на других уровнях и, в частности, с нехваткой кадров.

Прежде чем делать выводы, стоит также взглянуть на опыт других стран.

Возьмем, к примеру, США. Там всё действительно четко: председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) и командующие видами вооруженных сил отвечают за подготовку и стратегическое управление. А вот непосредственное управление войсками на театре военных действий (ТВД) в случае необходимости осуществляет командующий региональным командованием. Так, в 1990—1991 или 2003 годах действиями против Ирака руководил командующий Центральным командованием, и председатель ОКНШ не оказывал никакого влияния на непосредственное управление войсками. Вопрос о том, сколько органов оперативного управления при этом создавалось соразмерно масштабам ТВД, — это уже другая тема. Здесь важно зафиксировать главное: в США нет должности главнокомандующего как таковой, а функции председателя ОКНШ не касаются непосредственного применения войск.

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К слову, в СССР — отношение к которому может быть разным — к 1943−1944 годам сложилась более четкая система стратегического управления. Она включала высшее политическое руководство, Генштаб как рабочий орган Ставки (оказывавшей содействие в стратегическом управлении: мобилизация ресурсов, участие в разработке планов кампаний и операций) и фронты, которые планировали и проводили операции по согласованию с вышестоящим командованием — для чего существовал институт представителя Ставки ВГК. Главнокомандующего как такового не было, но система функционировала.

В конечном счете, на пятый год большой войны Украине следует определиться с тем, какова же функция Главнокомандующего: стратегическое управление (обеспечение ресурсами, а также участие в разработке и утверждении планов кампаний и операций) или же непосредственное командование войсками. Но тогда возникает вопрос о роли звеньев управления более низких уровней и о том, способен ли один человек эффективно руководить фронтом протяженностью более тысячи километров. Спойлер: не способен. Однако, чтобы не возникало соблазна и стимула к ручному управлению, необходимо решить проблему организации управления на оперативно-стратегическом уровне, в том числе обеспечить наличие там квалифицированных управленческих кадров. С чем у нас тоже наблюдается дефицит.

Поэтому стоит наконец навести порядок в системе стратегического управления и четко определить функции Главнокомандующего. А уже затем говорить о конкретных кандидатурах и о том, способен ли тот или иной человек, с учетом его опыта, выполнять соответствующие функции.

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Текст опубликован с разрешения автора

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