На продовольственном фронте. К чему приведет жестокая война России в Украине 17 марта, 16:42 Цей матеріал також доступний українською

Отчаянная борьба украинского народа против российских захватчиков ведется не только на полях сражений, но и на сельскохозяйственных полях

«Хлеб — источник жизни. В нем красота труда, в нем — сила духа, преодолевающая трудности». Эти слова, принадлежащие известному украинскому писателю Василию Сухомлинскому, сегодня приобретают особое звучание. Ведь отчаянная борьба украинского народа против российских захватчиков ведется не только на полях сражений, но и на сельскохозяйственных полях. Продовольственный фронт — сверхважный. От успехов на нем зависит продовольственная безопасность Украины и мира.

Исторически Украина была известна как «житница Европы» благодаря плодородным землям и огромным природным богатствам, крупнейшей инженерной силе в Центральной и Восточной Европе, развитой сельскохозяйственной инфраструктуре и недорогим ресурсам. Имея 41,3 млн га сельскохозяйственных угодий и 33% мировых черноземов, Украина стала ключевым поставщиком пищевых продуктов в мире, оставаясь основным источником импорта сельскохозяйственной продукции для Европы (32,4%), Азии (19,7%) и Ближнего Востока (15,9%). В целом мы экспортируем собственную агропродукцию в более 190 стран. В мировых экспортных чартах Украина занимает ключевые места по экспорту таких критически важных товаров, как подсолнечное масло, кукуруза, пшеница и мука.

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Жестокое вторжение России поставило под огромную угрозу предстоящую посевную кампанию, которая обещает быть самой сложной со времен Второй мировой войны, и частично остановило экспорт продуктов питания из нашей страны. Посев под обстрелами, особенно на оккупированных территориях, где действия российских войск невероятно разрушительны, является очень сложным и опасным для жизни людей. В связи с этим все громче раздаются голоса пророчащих Украине и миру продовольственный кризис.

Действительно, глобальная продовольственная безопасность станет большой мировой проблемой, если украинский экспорт и дальше будет нарушен. Основная причина заключается в том, что большая часть украинского зерна устремляется на Ближний Восток и африканские страны, очень зависящие от импорта. В последнее время более 40% годовых поставок кукурузы и пшеницы направляется на Ближний Восток и Африку.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экспорт кукурузы в 2021−22 годах ожидался на уровне 30,9 млн тонн, тогда как почти 17 млн осталось в стране на конец января для отгрузки до июня. Очевидно, что эти запасы вряд ли достигнут целевых рынков, если Россия не прекратит уничтожать украинские поля и мешать аграриям выполнять свою работу.

Мы экспортируем собственную агропродукцию в более чем 190 стран.

Кроме того, если фермеры не смогут подкормить миллионы крошечных весенних побегов, которые должны появиться из стеблей спящей озимой пшеницы в ближайшие недели, а затем не внесут удобрения, национальный урожай пшеницы в Украине будет критически малым, а это значит, что значительно меньше развивающихся стран будут иметь доступ к украинской сельскохозяйственной продукции.

Сегодня многие агропроизводители говорят, что им не хватает удобрений, пестицидов и гербицидов. Даже если у фермеров было бы достаточно средств защиты урожая, они просто не могут заправить свою технику, поскольку россияне уничтожают всю важную инфраструктуру, включая склады. Учитывая это, я считаю, что нарушение поставок неизбежно. К сожалению, это повысит цены на продукты питания. По данным ФАО ООН, война уже повлекла за собой резкий рост цен на пшеницу — за последний месяц они выросли на 50%. И это, к сожалению, только начало. Поэтому одно очевидно — если поставки будут прекращены, это будет иметь быстрое финансовое влияние на пищевую промышленность и другие товары, особенно в то время, когда экономические последствия пандемии уже повредили семейным бюджетам и мировой экономике.

Сегодня никто не может сказать, куда именно будут падать бомбы, как долго продлится кризис, вызванный российским вторжением, и насколько масштабными будут его последствия. Впрочем, я надеюсь, что Украина все-таки получит урожай, который обеспечит наши самые критические потребности, и, возможно, позволит постепенно возобновить экспорт. Важность этого понимают и в мире, поэтому, надеюсь, нам помогут.

Украинцы уже удивили мир своей жаждой жизни, трудолюбием и единением. Мы доказали, что для нас нет почти ничего невозможного. Я точно знаю: украинские аграрии на продовольственном фронте не сдадутся без боя. И это будет их огромный вклад в общую победу.

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