Сразу два шока для экономики. Что будет дальше

Несмотря на вероятность предварительного перемирия, шансы скорого наступления глобальной рецессии резко возросли.

Уже одного шока было достаточно. Пошлины президента США Дональда Трампа, какими бы они в итоге ни оказались, создают риски снижения глобальных темпов роста экономики. Но потенциальный второй шок (война между Израилем и Ираном, в которую теперь втянулась и Америка) усугубляет проблемы в ослабшей мировой экономике. Все это согласуется с моей теорией циклического риска: не нужно многое, чтобы столкнуть в откровенную рецессию экономику, которая движется на минимальной скорости, позволяющей ей не упасть («скорость сваливания»).

Это простое правило отлично сработало при прогнозировании глобальных рецессий в течение последних 45 лет. В отличие от рецессий в отдельных странах, которые обычно выражаются в сокращении реального выпуска, при рецессии на глобальном уровне экономический спад наблюдается примерно в половине стран, в то время как остальные продолжают расти. Именно поэтому глобальной рецессией, как правило, называют замедление темпов роста мирового ВВП до вполне положительного уровня 2−2,5%, что на 0,8−1,3 процентных пунктов ниже усредненных темпов роста после 1980 года (3,3%). Исключением стали 2009 и 2020 годы, когда из-за мирового финансового кризиса и пандемии, соответственно, мировой выпуск действительно сократился.

Как всегда, дьявол кроется в деталях

Скорость сваливания — это ключ к оценке циклического риска. Ее можно считать зоной уязвимости, которая определяется значительными отклонением вниз от долгосрочного тренда роста экономики. Оглядываясь на минувшие 45 лет, я бы назвал скоростью сваливания мировой экономики диапазон 2,5−3%: в этой зоне мировой экономике не хватает устойчивости, чтобы выдержать шок. Именно это случалось во время каждой из четырех предыдущих глобальных рецессий.

Вернемся в наше время. Согласно последнему докладу Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики», в 2025 году ожидается замедление темпов роста мирового ВВП до 2,8%, а это как раз середина зоны скорости сваливания. Но последние глобальные рецессии были результатом одного шока, а сегодня по мировой экономике могут ударить сразу два шока: глобальная тарифная война и кинетическая война на Ближнем Востоке. Вероятность двойного шока повышает шансы глобальной рецессии: в кругах составителей прогнозов это максимально убедительный аргумент.

Как всегда, дьявол кроется в деталях, а в данном случае — в конкретных механизмах влияния двух шоков на глобальный рост. Торговая война уже не новость. Я полагаю, что пакет пошлин Трампа, который сформируется после завершения продолжающихся судебных споров, будет включать: нечто близкое к общей глобальной пошлине 10%; значительно более высокую пошлину для Китая; более высокие пошлины для конкретных товаров, вводимые с целью защитить традиционные отрасли Америки, в том числе автопром, а также производство запчастей, стали и алюминия.

Глобальная пошлина 10% примерно в пять раз выше эффективной ставки пошлин 1,9%, усреднённой за 30 лет, которые предшествовали апрельскому «Дню освобождения» Трампа. Это шок по любым меркам. Он создает понижающие риски для китайской экономики, которая до сих пор зависит от экспорта, и серьезную неопределенность в экономике США, что почти гарантированно приведет к сокращению капитальных затрат и найма персонала, поскольку и то, и другое зависит от стабильности ожиданий бизнеса от будущего. На долю экономики США и Китая в совокупности приходится чуть более 40% кумулятивного роста мирового ВВП с 2010 года, поэтому не стоит недооценивать потенциальный вред тарифной войны для мировой экономики.

Что касается Ближнего Востока, то макроэкономический эффект войн обычно измеряется с помощью цен на нефть. Когда 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, цены на нефть сначала подскочили, но с минимальных уровней за три года, поэтому они оставались значительно ниже среднего значения с 2022 года. А затем, сразу после заявления Трампа о перемирии 23 июня, цены на нефть почти вернулись к довоенному уровню. Если боевые действия продолжатся (такое всегда возможно на Ближнем Востоке), возникнут значительные риски повышения цен на энергоносители и другое сырье, поскольку рынки забеспокоятся о вариантах иранского возмездия. Оно может включать саботаж добычи и сбыта нефти, а также судоходства. В любом случае бомбардировка Америкой заводов по обогащению ядерного топлива в Иране 21 июня внесла новый элемент неопределенности в мир, которые уже и без того был сверхволатильным.

Пока еще слишком рано прогнозировать, как вступление США в войну Израиля с Ираном повлияет на мировые цены на энергоносители. Но в каком-то смысле ситуация напоминает вторжение Саддама Хусейна в Кувейт в августе 1990 года, что привело к удвоению цен на нефть в течение трех месяцев. Важно отметить, что в 1991 году мировая экономика уже замедлилась до скорости сваливания (2,5%), а вызванный той войной энергетический шок привел к умеренной глобальной рецессии в 1992—1993 годах.

Ключом к пониманию ближайших перспектив являются не пошлины США и не Иранская война, а их геополитическое взаимовлияние. Эти шоки потенциально могут усиливать друг друга, угрожая хрупкой мировой экономике, которая уже и так рискует свалиться в пике. Верность прогноза на основе циклических данных не гарантирована. Но в этом году из-за двойного шока глобальная рецессия начинает выглядеть все более вероятной.

