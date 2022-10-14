От Бандеры и Шухевича — до Зеленского и Залужного 14 октября, 19:03

Украинское общество разрывает последние имперские узы и избавляется от иллюзий прошлого

Войны всегда были мощным стресс-тестом для человеческих сообществ. Победители всегда пытались приписать своим непрочным и ненадежным победам сакральный статус. А свое временное господствующее положение объясняли вмешательством сил сверхъестественного характера (богов, «законов» истории, расовых предпочтений). Поражения, если они не уничтожали и не ускоряли ассимиляцию проигравших победителями, тоже становились мощным фактором консолидации и обновления. Правда, это часто становилось прелюдией к новым столкновениям.

Видео дня

Но самым большим испытанием становились затяжные войны, которые истощали непосредственных участников и редко давали толчок для развития.

Именно затяжной характер войны с Россией вызывает озабоченность наших западных союзников. История вроде бы подсказывает им, что Украине будет трудно устоять, и после победы — найти в себе силы для восстановления, чтобы догнать стандарты жизни и безопасности своих европейских соседей.

Что ж, как говорят в Одессе, у нас таки есть новости для вас.

В августе, при поддержке Университета Бремена и МФ Возрождения, Фонд Демократические инициативы провел большое многоаспектное общенациональное исследование. В частности, мы третий год подряд поинтересовались мнением наших сограждан об отношении к советскому прошлому и национализму. Впервые задали вопрос об оценке роли Украинской православной церкви Московского патриархата после вторжения 24 февраля.

В 2020-2021 годах в нашем обществе не было консенсуса по поводу общей оценки советского наследия. Как теперь понятно, это могло быть одним из самых мощных факторов, подпитывавших агрессивные планы Кремля. Не зря Владимир Путин в своей статье Об историческом единстве россиян и украинцев, получившей особую огласку на Западе, так много внимания уделил советской эпохе, объясняя «естественное» право России захватить и контролировать Украину. Что там говорить, если в 2020 году только 49% граждан положительно оценивали распад СССР и только 34% положительно оценивали решение об осуждении СССР как тоталитарного коммунистического режима, осуществлявшего политику государственного террора. В то время как 31% опрошенных такое решение воспринимали отрицательно, 15% было безразлично, а 19% вообще не определились.

В августе 2022 года картина кардинально изменилась

В августе 2022 года картина кардинально изменилась. Теперь 67% одобрительно относятся к распаду СССР, а советский режим с политикой гостеррора осуждают почти 59%. Можно только пожалеть, что для переоценки ужасов прошлого пришлось пережить и стать очевидцами военных преступлений неосоветского российского режима. Впрочем, эти изменения зафиксировали необратимый проигрыш и разрушение важного кремлевского мифа о «благах», которые якобы были присущи СССР.

Идём дальше.

Опрос показал, что доля тех, кто считает здоровый национализм необходимым для страны, выросла до 67%. Это небольшой рост по сравнению с 61% в 2016-м, но существенно иная ситуация, чем в 2006-м, когда это мнение разделяли 48%. Интересно отметить, что такой позиции придерживается абсолютное большинство респондентов (69%) среди доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому и большинство из тех (72%), кто положительно оценивает главнокомандующего Валерия Залужного.

На мой взгляд, такие результаты говорят нам больше о будущем Украины, чем об оценке ее прошлого. Позволю сделать осторожное предположение: украинское общество становится более осознанным относительно своей идентичности и уже не сомневается, что его нужно защищать, в том числе силой оружия. Украинский национализм на наших глазах трансформируется во внепартийную инклюзивную гражданскую идеологию. На место исторических фигур прошлого приходят новые: это живые люди, современные лидеры со своими добродетелями и недостатками, которые ежедневно отдают все силы тяжелой и еще не завершенной борьбе за независимость Украины. Они являются примером для многих и одновременно сами равняются на героизм тысяч патриотов на фронте и в заполье.

В конце концов, борьба за новую Украину заставляет граждан давать надлежащую оценку явлениям и институтам, долгое время остававшимися неприкосновенными для критики по многим причинам. В частности, почти 52% опрошенных согласились с утверждением, что «деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии», 11% поддержали мнение, что «деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует обороне Украины», а 37% вообще не согласились с обоими предложенными вариантами.

Подобная картина в 2014-2019 гг. наблюдалась с отношением украинцев к Революции достоинства и к причинам войны на Востоке. Было достаточно много граждан, считавших Евромайдан переворотом или не спешивших называть войну на Донбассе российской агрессией. Эти месседжи активно использовала российская пропаганда, однако к 2022 году они потеряли поддержку в обществе. Похоже, своим нападением Россия разрушила последний форпост своего влияния на украинское общество через церковные институции.

Все эти наблюдения дают основания для сдержанного оптимизма: украинцы решительно порывают с колониальным прошлым, делают ставку на лидеров, преуспевших несмотря на трудности и непредсказуемость войны. Это повышает шансы на победу, является убедительным аргументом для сохранения и наращивания западной помощи, и лишает Кремль надежды на соглашение за счет интересов Украины.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ