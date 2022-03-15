С такими людьми мы точно победим 15 марта, 08:30 Цей матеріал також доступний українською

Эти люди уже стали символами своих областей, городов и сел

Мы все хорошо знаем поговорку о том, что рыба портится с головы. И не только знаем, а уже целых тридцать лет вдыхаем ту страшную вонь полной грудью. Но теперь все — ветер войны начал развеивать эту гниль, и у нас появился исторический шанс вдохнуть свежий воздух. Из некоторых уголков еще, конечно, воняет, но даже те, от кого воняло больше всего «русским духом» уже где-то попрятались или затаились, и хочется верить, что больше головы не поднимут. А если отважатся, то без головы и останутся.

Но речь сейчас не о "пятой колонне" путина в Украине, радостно торговавшей родиной за российскую идею, оплаченную твердой валютой, а о политиках более умеренных, даже проукраинских, тех, кто руководил страной, писал законы, произносил речи и без конца «рвал на себе вышиванку», разбрасывая налево и направо лозунги о счастливом будущем Родины. Где эти деятели сейчас и кому интересны? Не знаю… Ради справедливости нужно сказать, что иногда мы видим фотографии некоторых из них в социальных сетях — кто-то собственноручно разгружает гуманитарку, при этом почему-то одев бронежилет и каску, кто-то обнимается с военными, делая вид, что он один из них, а кто-то, для «картинки», перевесив автомат через дорогой модельный пуховик, раздает «героические» интервью иностранным медиа. Но интересует ли это сегодня украинцев? Боюсь, что не очень, и это просто здорово!

Украинцы с гораздо большим интересом слушают, что говорят новые герои Украины — главы окруженных городов, военных администраций, боевые генералы, бьющие врага — все те, кто не на словах, а на деле одерживает победу над врагом. Эти люди говорят правду, даже когда преувеличивают наши успехи, у них есть благородная цель, и делают они свое дело просто и надежно, без лишней рекламы. Они там — на месте, вместе со всеми, в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Чернигове, Киеве, Ахтырке, Сумах и других больших и маленьких городах Украины, страдают от неудач и радуются победам, излучая уверенность, очень нужную стране и ее гражданам. эти героические времена.

Эти люди говорят правду, даже когда преувеличивают наши успехи

Они все разные — кто мужественно чеканит каждое слово, как гвозди забивает, другой шутит и беззаботно улыбается, вселяя покой даже в ситуации, когда все висит на волоске, третий с красными от бессонницы глазами, оставив всякую театральность, четко, уверенно и понятным языком рассказывает жителям своего города или области, что и как делать. Форма разная, но суть у новых героев одна — они служат своему народу и ведут его к победе.

Эти люди уже стали символами своих областей, городов и сел, и я уверен, что после победы они должны возглавить всю страну и наконец не на словах, а на деле начать создание нового общества — единого, наученного побеждать и сплоченного вокруг мощной национальной идеи, рожденной кровью, горем и страданиями миллионов украинцев в этой ужасной войне.

Мы все, на востоке и западе, севере и юге, в окопе, на блокпосту и на работе, каждый день начинаем с новостей о фронте, искренне радуемся отбитым атакам, сбитым вражеским самолетам и танкам, каждой мелочи, которая делает победу хоть на день ближе. И на мой взгляд, новые герои, большинство из которых до сих пор были неизвестны широкой публике — это уже одна из наших величайших побед! Она уже есть, это победа. Потому что новые герои — это смена элит, а точнее — процесс создания новой, настоящей, элиты, которая является залогом будущих побед Украины на всех без исключения фронтах. Это те граждане, ценность которых мы будем мерить не миллиардами украденных долларов, длиной яхт, размером частных самолетов или победами футбольных клубов. Мы получим руководителей, миссия которых будет состоять в служении Родине и ее народу. Ни одна страна не станет большой без настоящих героев, потому что страна — это не квадратные километры, а живущие там люди. И сегодня мы уже можем праздновать тот факт, что люди у нас — как надо! С такими мы точно победим!

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