Как рушится надежда, держащая тыл

Россияне ночь за ночью атакуют города Украины. Пытаясь ударить не так по военным объектам, как по разуму украинцев. Вызвать уныние, которое должно толкать к капитуляции. Заставить людей бежать, не оглядываясь. Уезжать из Украины и не возвращаться. Они не в силах проломить фронт и поэтому атакую тыл.

Сама по себе такая тактика никогда не работала. Еще со времен варварских бомбардировок Лондона Гитлером.

И с украинцами не работает. Украинцы остаются в своей стране, даже когда враг пытается показать, что здесь нет безопасных мест. Большинство остается.

Но что держит людей? Многое, на самом деле. Но для многих, особенно тех, кто может себе позволить уехать, — это надежда. Надежда, что когда война закончится, они будут жить в богатой европейский стране. Стране возможностей. Эта надежда — большой фактор устойчивости страны.

Эта надежда питает украинскую экономику и общество. Удерживает от отчаяния молодых и не очень молодых представителей офисного пролетариата, удерживает в стране мальчиков 15−16 лет, чьи родители решают не вывозить своего ребенка, стимулирует украинских предпринимателей инвестировать. Эта надежда держит тыл.

И вдруг эту надежду атакуют изнутри. Когда в стране саботируются реформы и начинаются политические репрессии, то удар идет не только по реформаторам и борцам с коррупцией. Атакуется та самая надежда, которая держит тыл.

Разве может эта надежда выжить рядом с шагами, ведущими к авторитаризму? Риторический вопрос.

Зачем терпеть войну, если после нее мы станем маленькой Россией?

Зачем оставаться в стране, где не будет изменений и где все попытки выстроить верховенство права саботируются?

Станет ли страна членом ЕС, если государство движется к автократии? Будут ли выборы после войны открытыми и честными, когда сейчас мы видим позорные практики, как будто списанные с действий Путина?

И эти вопросы, эти проклятые вопросы. Вопросы, разрушающие надежду. Выдавливают ее даже из ярых оптимистов.

Все эти вопросы появляются в головах людей. И большая часть ответов может заставить людей отчаяться и уехать. Эффективнее, чем шахедные атаки.

Нет большего преступления во время войны, чем забирать у людей надежду. Ничто не ослабляет украинский тыл сильнее, чем потеря надежды на достойное будущее после войны. Там, где россияне не способны вызвать уныние, могут справиться наши чиновники. И очень не хочется, чтобы у них получилось. И надежда, что они опомнятся, еще не умерла. Надежда, что кто-то важный из ЕС позвонит и скажет «так нельзя» и скажет это таким тоном, что будет понятно, что нельзя. Эта надежда еще жива. Она же умирает последней.

