Настало время настоящей деколонизации Одессы

Одесса годами жила в режиме отложенного признания будто еще не пришло время сказать, кем она является. Город научился шутить быстрее, чем думать. И молчать там, где надо называть вещи своими именами.

Эта стратегия казалась безопасной. Она позволяла не делать выбора. Это иллюзорная безопасность.

Украинская культура в Одессе никогда никуда не исчезала и так же не появилась вдруг. Она была здесь всегда в людях, в памяти, в языке, который вытесняли из публичного пространства, в попытках говорить иначе. Украинскую культуру годами держали на периферии, будто это что-то дополнительное, не обязательное, факультативное. Вместо этого нам предлагали миф об «особом городе», о культуре «вне политики», о нейтральности как добродетели.

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Я считаю этот миф формой колониальной инерции.

Одесса была создана как имперский проект, и это не оскорбление, а факт. Проблема в том, что мы до сих пор мыслим последствиями этого проекта. Империя исчезла, но ее оптика осталась в городском каноне, в символах, в языке, в представлении о том, что является «нормальной» культурой, а что «слишком идеологической». Украинское здесь долго маркировалось как нечто лишнее, а русское — как «естественный городской фон».

После 1991 года независимость не стала деколонизацией.

Мы получили государство, но не решились формировать собственную политику памяти, не задали направление движения и позволили имперской тени и дальше определять, что считается культурной нормой. Одесса продолжила жить по инерции с теми же героями, теми же репертуарами, той же языковой иерархией. Украинская культура существовала здесь не благодаря системе, а вопреки ей и ее держали/оберегали отдельные люди, а не институции.

Одесса продолжила жить по инерции

Долгое время это устраивало почти всех. Миф «одесскости» позволял избегать ответственности, не определяться, балансировать. Но балансирование — это тоже позиция. И сегодня мы видим, к чему приводит отложенный выбор.

Полномасштабная война разрушила последние иллюзии. Когда в город летят российские ракеты и дроны, говорить о культуре «вне политики» наивность и самообман.

Российское культурное влияние перестало быть абстракцией. Оно стало частью агрессии. Язык, память, символы — все оказалось в поле прямой ответственности. И тут стало очевидно: Одесса не готова. Не интеллектуально, а морально и институционально.

Многие культурные учреждения оказались застрявшими в старой парадигме. Страх конфликта, привычка ждать разрешения, аргумент «не ко времени» Все это повторяют, когда время не просто наступило — оно больше не оставляет выбора.

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Меня не интересует деколонизация как формальная процедура. Переименование улиц и демонтаж памятников важны, но это лишь внешний слой. Если мы не меняем представление о норме, если не меняем культурный канон, если не меняем языковую иерархию — мы просто переставляем декорации.

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Для меня деколонизация — это отказ от лжи. От идеи, что Одесса может существовать в каком-то «внеисторическом» режиме. Это возвращение права говорить о юге Украины как об украинском пространстве, а не как о нейтральной территории между империями. Это честный разговор о том, кого и почему вытесняли, чей голос не считали достаточно городским, достаточно современным, достаточно легитимным.

Языковой вопрос в Одессе — не о комфорте, а об ответственности. Русский здесь долго выполнял роль языка публичной власти и профессиональной нормы, тогда как украинский оставался языком, за который каждый раз приходилось бороться.

Эту иерархию не разрушит время. Ее разрушит практика. Ее разрушит культура, которая берет на себя лидерство, а не ждет, пока «все привыкнут». Я не верю в аргумент «давайте без давления». Культура всегда формирует норму. Вопрос лишь в том, какую.

Память Одессы — это еще одно поле битвы. Городское пространство переполнено имперскими и советскими смыслами, которые до сих пор подаются как «просто история». Но истории без позиции не существует. Есть лишь замаскированная позиция молчания.

Деколонизация памяти — это не стирание прошлого, а его ответственное прочтение. Это возвращение украинского присутствия с маргинеса в центр нарратива.

Я вижу, что самые живые процессы сегодня происходят не в официальных институциях. Они происходят в независимых инициативах, в работе художников, исследователей, военных и ветеранов. Они работают с травмой, с войной, с памятью без декоративности. Они создают новую норму и это часто происходит без ресурсов и поддержки. И именно здесь происходит главный конфликт. Потому что эти процессы до сих пор не стали основой городской культурной политики. Они существуют рядом с системой, а не внутри нее.

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Украинская культура в Одессе до сих пор выглядит как временный проект — как эксперимент, который еще надо «проверить».

Одесса — не исключение и не особый случай. Она часть Украины, со всей сложностью, травмами и ответственностью. Быть украинским городом не означает отказаться от многослойности. Это значит перестать прятаться за ней. Перестать путать иронию с позицией, а молчание с мудростью. Речь идет не об обвинениях, а о выборе; об ответственности наконец назвать вещи своими именами.

Украинская культура в Одессе не нуждается в разрешении — она нуждается в пространстве, голосе и системной поддержке. И главное — она нуждается в смелости не остановиться посреди пути. Потому что после этой войны мы уже не будем иметь права сказать, что «не знали» или «не ко времени».

После этой войны молчание больше не сможет прятаться за иронией. Выбор придется сделать и нести за него ответственность тоже придется. После этой войны оправдания закончатся. Останется лишь сделанный или не сделанный выбор.

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Текст опубликован с разрешения автора