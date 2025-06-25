Трамп, Китай и искусственный интеллект

Американские и зарубежные регулирующие органы подчиняются администрации США, в которой усиливается господство крупных технокомпаний. Кремниевая долина культивирует свое политическое влияние с помощью агрессивного лоббизма и стратегических президентских назначенцев. Несмотря на отторжение техноотраслью пошлин и политических приоритетов Трампа, ее усилия приносят плоды. Лидеры республиканцев работают над удушением попыток регулировать техносектор не только в Конгрессе (там законодательный прогресс всегда был маловероятен), но и на уровне штатов и во всем мире.

В рамках «большого, красивого» бюджетного билля Трампа законодатели рассматривают возможность введения десятилетнего запрета на регулирование искусственного интеллекта (ИИ) на уровне штатов. Предлагаемый запрет резко ослабит попытки потребовать прозрачности в системах ИИ, защитить потребителей от алгоритмического ценового сговора, ограничить слежку за работниками. Хотя эта идея вряд ли пробьется сквозь процедурные правила Сената, сенатор-республиканец Тед Круз пообещал включить подобный запрет в будущие законы.

Техноотрасль уже давно использует принцип приоритета федеральных законов в качестве надежной стратегии, позволяющей избежать проблемных местных законов. В этом же ключе республиканцы пытаются централизовать полномочия по регулированию ИИ в Белом доме. Именно этим можно объяснить, почему дебаты по поводу предлагаемого запрета сосредоточились не на полномочиях штатов, а на геополитических опасениях.

Республиканцы хотят превратить Белый дом в центр управления всей политики в сфере ИИ

Например, на слушаниях в Конгрессе по поводу этого предложения законодатели и свидетели-эксперты вместо требовавшегося обсуждения роли местных парламентов в Сакраменто и Денвере увлеклись пространными диатрибами против чрезмерного регулирования в Брюсселе и авторитаризма в Пекине. Согласно этой логике, если в США появится лоскутное полотно местных законов об искусственном интеллекте, компаниям страны будет трудно заниматься инновациями и конкурировать с Китаем.

Во время слушаний представители отрасли неоднократно упоминали ключевые законы Евросоюза, в том числе «Общий регламент по защите данных» (GDPR) и закон «Об искусственном интеллекте», утверждая, что чрезмерное регулирование лишило Европу способности рождать технокомпании мирового класса. Идея была ясной: чтобы победить Китай, Америка не должна превращаться в очередной Брюссель.

Но разве это еще тот самый Брюссель? Задолго до дискуссий о правовых полномочиях в сфере ИИ администрация Трампа начала давить на ЕС, требуя выхолостить его технологические законы, в том числе законы «О цифровых услугах» и «О цифровых рынках». В феврале, выступая перед лидерами стран ЕС и мира на саммите по искусственному интеллекту в Париже, вице-президент Джей Ди Вэнс осудил «обременительные международные правила», которые применяются к американскому бизнесу. На том же саммите президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем желании «упростить» технозаконы ЕС и «ресинхронизировать их с остальным миром».

Есть признаки, что эта стратегия работает. Новый план действий Евросоюза «ИИ-континент» предусматривает смягчение подходов к регулированию, а регулирующие органы уменьшают штрафы для технофирм США. Тем временем эти фирмы продолжают оказывать лоббистское давление, требуя, чтобы Еврокомиссия сохраняла правила для ИИ «максимально простыми». Технорегулирование остается предметом споров и в торговой политике Трампа. В мае он пригрозил ввести пошлины 50% на импорт из ЕС, когда переговоры о цифровых налогах и технорегулировании зашли в тупик.

Политики США часто говорят об «эффекте Брюсселя» как о предостережении. Но эти представления опираются на сильно дискредитированную идею, будто ЕС, одержимый желанием де-факто устанавливать мировые стандарты, перестарался и в итоге саботировал собственный техносектор. Между тем сейчас мы наблюдаем за возникновением «эффекта Вашингтона»: сокращение регулирования технологий на всех уровнях (местном, национальном и международном) с целью укрепить господство фирм США, при этом полномочия регулирования концентрирует в своих руках исполнительная ветвь федеральной власти.

Стремясь к мировому технологическому господству, бывший президент Джо Байден — убежденный сторонник либерального миропорядка под руководством США — работал с союзниками над координацией «сетей безопасного ИИ» и реконфигурацией ключевых линий производства технологического оборудования. Напротив, как отмечает историк Джейк Вернер, Трамп «концептуально представляет экономику как рынок, где тот, кто обладает переговорной силой, выжимает прибыль из тех, у кого ее нет, а не как производственно-сбытовую цепочку, где сила накапливается в стратегических узлах, связанных с дефицитными товарами или технологиями».

Своим решением отказаться от байденовских ограничений экспорта полупроводников администрация Трампа показала, что не видит необходимости в вепонизации (то есть в использовании в качества оружия) доступа к передовым графическим процессорам (GPU) ради привлечения других стран за стол переговоров; и она не проявляет особого интереса к многосторонней координации. Комментируя пошлины для ЕС, Трамп был характерно резок: «Я не пытаюсь достичь сделки. Мы установили, какой она должна быть».

Та же логика прослеживается и во внутренней политике в США. Прошли времена байденовских «конференций законодателей», где собирались представители штатов для обсуждения общенационально значимых вопросов. Республиканцы хотят превратить Белый дом в центр управления всей политикой в сфере ИИ, даже если для этого придется запретить руководству штатов принимать меры защиты от неправомерных действий.

Все эти действия дополняют друг друга: пока чиновники администрации прессуют иностранные правительства, чтобы те смягчили отношение к фирмам США, Конгресс старается полностью заблокировать надзор на уровне штатов. Иными словами, Вашингтон позиционирует себя как единственное место, где могут приниматься решения.

В этом есть некая ирония: в эпоху сокращения регулирования федеральные власти решили определять будущую траекторию развития техносектора США. «Победа в ИИ-гонке» (весьма туманная и в целом неопределяемая цель) будет зависеть не только от частных инвестиций, но и от государственной силы и политического принуждения в США. Как бы ни были малы перспективы многостороннего сотрудничества, «эффект Вашингтона» их быстро уменьшает.

Многое будет зависеть от того, как отреагирует Китай. И все же, если не считать тех, кто напрямую зарабатывает на технологической «гонке вооружений», перспективы мрачны: по мере усиления националистической риторики интересы господствующих технофирм вытесняют концепцию инновационной системы на службе общественному благу.

Америка любит представлять себя главным чемпионом демократии и инноваций в мире. Но ее стратегия достижения первенства в сфере ИИ опирается на чрезмерные имперские амбиции и бесконтрольную экспансию исполнительной власти. Администрация Трампа не делает разницы между республиканскими штатами и демократическими, и не сотрудничает с европейскими союзниками, чтобы выиграть у Китая. Она старается лишить полномочий и штаты, и иностранных партнеров, сделав приоритетом хищническую политику, а не эффективное управление.

