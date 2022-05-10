Семь советов для прибыльных инвестиций 10 мая, 11:40 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Если заставите себя соблюдать эти простые и довольно скучные правила, то денег в итоге у вас будет гораздо больше, чем у многих самозванных «волков с Уолл-стрит»

(До дня народження легендарного Jack Bogle)

Всі хочуть стати багатими швидко та легко, і українці точно не виключення. Останні два роки в Україні тільки й розмов було, як швидко заробити на ринках цінних паперів. І так все добре йшло, аж доки в новорічну ніч 2022 року карета не почала перетворюватися на тикву. З початку року ринки вже зазнали в середньому двозначних втрат, а якщо врахувати, що більшість роздрібних інвесторів, послухавши історій брокерів та радників про те, що акції завжди ростуть, купували цінні папери під час ажіотажного попиту, коли ціна сягала максимуму, то втрати у багатьох суттєві. За оцінкою Morgan Stanley, роздрібні інвестори, які почали свій шлях на ринку на початку 2020-го, вже втратили всі зароблені прибутки і зазнають збитків. І якщо нинішнє падіння затягнеться надовго, що досить ймовірно, то воно може привести до серйозних душевних травм у середовищі роздрібних інвесторів.

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І як в такій ситуації не згадати легендарного інвестора Джека Богла, який народився 8 травня 1929 року, та помер три роки назад, у віці 89 років. Чим знаменитий пан Богл? Тим, що на початку 70-х створив перший у світі індексний фонд (фонд, динаміка вартості якого повністю співпадає зі змінами у значенні відповідного індексу), започаткувавши філософію інвестування в «індекс», і заснував компанію Vanguard, яка зараз є другою найбільшою інвестиційною компанією у світі, з активами понад сім трильйонів доларів США.

Цікаво, що поради Богла суттєво відрізняються від тих, які щедро роздавали та роздають численні українські фінансові радники, багато з яких ще й досі ніяк не можуть збагнути, що ситуація вже змінилася, і стратегія інвестування під гаслом «ринки зростають завжди», від якої всі були у захваті ще рік тому, зараз може привести лише до величезних втрат. Таких як, наприклад, у знаменитої Кеті Вуд, агресивна інвестиційна філософія якої стала надихаючим прикладом для багатьох українських інвесторів у 2020 році, а флагманський фонд якої, ARK Innovation, за останній рік і кілька місяців втратив майже 70% вартості. Не позаздриш її вкладникам. Звісно, якщо вам двадцять і у вас ще все життя попереду, то нема чого й перейматися — ще встигнете заробити. А ось, якщо вам за шістдесят… Хоча й у цьому випадку не варто засмучуватися — після таких нервових потрясінь, як втрата майже всіх пенсійних заощаджень, більшість людей довго не живе, тож і грошей на пенсію вам потрібно буде не багато.

Але, звісно, краще до таких випробувань не доводити, і цього можна досягнути, якщо взяти на озброєння філософію великого Джека Богла, яка за останні п’ятдесят років витримала багато злетів та падінь ринку та й досі лишається ефективною та прибутковою. І що не менш важливо — зрозумілою і дуже простою в застосуванні. Єдиний її недолік — на вечірці вам не вдасться похизуватися своєю обізнаністю, розповідаючи про опціони, фьючерси, спреди та інші досягнення фінансової інженерії. Але у підсумку грошей у вас точно стане більше. Отже, вирішуйте самі, що для вас краще, а якщо виберете гроші, то саме для вас…

Сім простих порад від Богла:

1. Все повертається до середнього значення. Незважаючи на масовану пропаганду інституту фінансових радників, ринки не можуть зростати постійно. І якщо за останні тринадцять років, з 2009 по 2021, включно, американський ринок акцій демонстрував середню дохідність на рівні 14.7% на рік, а за останні п’ять, з 2017 по 2021 — 19.7%, то не варто очікувати, що в наступній п’ятирічці це буде 25%. За минулі сто років середня річна дохідність ринку акцій США становила 10.5%, враховуючи дивіденди. І з цього випливає, що…

2. Очікування мають бути реалістичними, а якщо вони будуть трохи консервативними, то взагалі чудово, адже приємні сюрпризи — завжди краще прикрих несподіванок. Тому, якщо хтось пропонує вам інвестувати в довгострокові інструменти, з дохідністю більше, ніж 10.5% на рік, піддайте такі пропозиції сумніву та детальному аналізу. Висока дохідність передбачає високий ризик, і подібна комбінація вигідна лише вашому раднику, який отримує відсоток з заробленого вами прибутку. Заробите більше, ризикнувши, і радник отримає більше, а якщо втратите, то йому все одно — консультанти не компенсують чужі втрати. Так що, орієнтуйтеся на 10.5% - це дуже гарна дохідність, яка дозволить подвоювати капітал кожні сім років. Та й альтернатив небагато — досі світ ще не вигадав нічого більш прибуткового в довгостроковій перспективі, ніж ринок акцій США. У що ж інвестувати?

3. Купуйте якісне і тримайте. Гарне гасло — легко сказати, але важко здійснити, адже пошук та вибір «якісного» вимагає кваліфікацій та ресурсів. На жаль, статистика демонструє, що здатність роздрібних (і не тільки) інвесторів вибирати з тисяч компаній «саме ті», не така вже й висока. Тому, якщо аналіз фінансової звітності, читання річних звітів та вивчення ситуації на ринках вас не збуджує, не дає задоволення, або на все це немає часу, то краще…

4. «Купуйте копицю сіна, а не голку». «Якщо ви купуєте індекс (інвестуєте в індексний фонд) американського ринку акцій, ви зростатиме разом з Америкою», — колись сказав Богл. Не вірите в Америку, купуйте глобальний індексний фонд, більше подобається Європа або Китай — воля ваша. Сучасний фінансовий світ пропонує тисячі інвестиційних фондів, прив’язаних до самих різних індексів, на будь-який смак. Замість того, щоб робити ставку на одну чи декілька компаній, які ви, як правило, купуєте за чиєюсь порадою, часто навіть не знаючи, чим саме ці компанії займаються і в чому полягає їх стратегія та бізнес-модель, інвестуйте гроші в «кошик» компаній, знижуючи ризик завдяки диверсифікації.

5. Бездіяльність — король! Звучить трохи суперечливо, але це чистісінька правда. Чим менше активності — тим більше грошей у вас залишиться. Адже за кожну угоду треба платити, і чим частіше ви купуєте та продаєте, тим більше заробить ваш брокер, а не ви. Тож купіть і тримайте, пам’ятаючи, що…

6. Час на вашому боці. Починайте інвестувати, як тільки у вас з’являться перші вільні гроші. При середній очікуваній дохідності ринку в 10.5%, якщо ви почнете в 20 років, і у вас буде можливість раз на рік інвестувати 1200 доларів (відкладаючи, наприклад, по сто на місяць), то до 50-річного ювілею на вашому рахунку буде 239,849 доларів. А якщо продовжите так робити до шістдесяти п’яти, коли вже йдуть на пенсію, то матимете більше мільйону. І дивлячись на результат цього простого розрахунку ви можете легко пересвідчитися, що…

7. Альтернативи інвестуванню не існує. Навіть, якщо ваші долари тридцять років пролежать під матрацом цілі і неушкоджені, а інфляція буде на рівні цільового показника американського центрального банку у 2%, а не 8.5%, як зараз, то їх купівельна спроможність за тридцять років зменшиться майже вдвічі. При інфляції на рівні довгострокового середнього значення в 3.24%, купівельної спроможності лишиться трохи більше третини.

Ось такі рекомендації. Єдина проблема — це змусити себе дотримуватися цих простих і досить нудних правил. Але якщо вдасться, то грошей у підсумку у вас буде набагато більше, ніж у багатьох самозваних «вовків з Волл-стріт», які й досі вірять, що ринки лише зростають.

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