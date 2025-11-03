Как занять место в европейских цепочках военных поставок

В последнее время, общаясь с дипломатами и военными в ЕС, наблюдаю довольно странную тенденцию, которая удивила бы многих наших военных.

В Брюсселе все чаще говорят о «возвращении к военной классике». Сразу несколько дипломатов, военных и экспертов в контексте войны в Украине начали обсуждать, что дроны важны, но сами по себе не заменят традиционную огневую мощь — артиллерию, боеприпасы, ПВО, дальнобойные системы.

Реклама

Простыми словами это означает, что в НАТО есть группа людей, которые смотрят на угрозу сквозь призму конвенциональной войны — сложные войны выигрываются запасами, логистикой и устойчивыми цепочками поставок. Страны Альянса имеют свою историю, промышленную базу и политическую ответственность перед своими обществами — они считают длинные сроки: запасы, мобилизацию промышленности, защиту территории. В их реальности это рациональный подход, когда институты отвечают за стабильность и предсказуемость.

Они имеют право делать такой выбор. Но это не значит, что наши подходы ошибочны.

Нас пока не видят как системного игрока

Для нас конвенциональное оружие — не альтернатива, а часть картины. Наши военные уже убедились на собственном опыте, что нужно не соревнование подходов, а сочетание двух эпох. Индустриальная надежность плюс сетевые инновации дают лучший результат, чем каждое по отдельности. Дроны и цифровые решения не заменяют крупные калибры полностью — но они умножают их эффективность и уже стали решающим фактором в этой войне.

Однако, именно эта осторожность создает для нас стратегическое окно. Мы можем занять место в европейских цепочках поставок: производство боеприпасов, ремонт, серийные компоненты, сервисные центры. Наша сила — в скорости, мгновенной адаптации и сетевых возможностях — дроны, связь, РЭБ.

Проблема в том, что нас пока не видят как системного игрока. Чтобы это изменить, надо навести порядок у себя — наладить производство боеприпасов, модернизировать ПВО, развернуть сервисные центры, обеспечить серийный выпуск компонентов. Плюс политика длинных контрактов и предсказуемого спроса — это про стабильность, инвестиции и технологический апгрейд.

Читайте также: Катерина Михалко Красные линии для экспорта украинского оружия

Если думать в категориях «или — или», рискуем выпасть из институционального ритма партнеров. Это означает проблемы с доступом к крупному финансированию, стандартам и сертификации. Другая угроза — технологическая зависимость от узких поставщиков и ставка на отдельные решения без системной интеграции.

Что делать уже сейчас. Было бы правильно, если бы наши дипломаты говорили с партнерами на языке конкретных предложений, а не только убеждений и просьб:

Объяснять, что дроны — элемент экосистемы, который умножает эффективность артиллерии и ПВО, а не подменяет их.

Просить долгосрочных рамочных контрактов — многим проектам нужен предсказуемый рынок и многолетние гарантии.

Сосредоточиться на стандартах и совместимости — логика STANAG, единые требования к безопасности и сертификации. Это единственный билет в большие программы.

Лоббировать правило «Buy European — integrate Ukrainian» — доступ к стандартам, тестированиям и предоплатам должен сочетаться с реальными возможностями для украинских производителей.

Если совсем просто: не «классика против дронов», а «классика плюс дроны». Для нашей индустрии — это призыв не останавливаться на производстве «железа». Успех не в количестве дронов, а в способности создавать стандарты — производственные, эксплуатационные, учебные. Индустриальная база плюс сетевые инновации — если мы предложим партнерам именно такую системную комбинацию и подкрепим ее длинными контрактами, стандартами, нас увидят, услышат и привлекут.

У них просто не будет другого выбора.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора