Что должна сделать Украина, чтобы подготовиться к суду над военными преступниками 29 апреля, 13:55 Цей матеріал також доступний українською

Мы не имеем права забыть все то, что шокировало мир, установить и наказать нелюдей, даже если придется ждать годами

Всем понятно, что главная наша задача сейчас — военным путем защитить территории и освободить те, которые оккупированы. Сейчас мы не думаем об инфраструктуре или даже экономике. Главная задача — победа в войне.

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Но после того, как я, практикующий юрист, увидел своими глазами ужасные последствия преступлений в Буче, стало понятно, что одной из главных наших обязанностей является поиск и наказание преступников, совершавших на нашей земле эти зверства. Мы не имеем права забыть все то, что шокировало мир, установить и наказать извергов, даже если придется ждать годами.

И здесь в первую очередь следует расширить количественный состав правоохранительных органов, занимающихся расследованиями на деоккупированной территории. По заявлениям городского головы Бучи Анатолия Федорука, каждый третий погибший в Киевской области — из Бучи. И это только маленький городок, не считая Ирпень, Макаров, Бородянку и т. д. Или территории, до сих пор остающиеся оккупированными, например часть Мариуполя, количество жертв в котором составляет десятки тысяч. Представьте, какой это объем работы по сбору доказательств зверских преступлений.

Считаю, что офису генпрокурора обязательно нужно сформировать специальную группу из лучших прокуроров страны и поручить проведение расследований наиболее профессиональным следователям. В эту группу следует привлекать и следователей с международным опытом, пока в мире еще помнят о трагедии в Буче.

Расследование сотен убийств — это огромный и кропотливый объем работы. Обзор мест преступления, подробный допрос свидетелей, поиск фото и видео материалов, которых нет в публичном доступе. Это работа, с которой не справятся десятки работников районного отделения полиции, до этого преимущественно расследовавших бытовые преступления и кражи.

Лишь после того, как увидим палачей за решеткой — можно говорить о настоящей победе

Понятно, что мы интуитивно убеждены, что российские войска хотели своими зверствами сломать наш дух и запугать украинцев, но для Международного уголовного суда нужны доказательства, чем основательнее, тем лучше. Именно здесь важен детальный анализ радио- и мобильных перехватов. Отдельное внимание — показания свидетелей и потерпевших. Здесь важно время, пока у людей еще в памяти голоса и глаза палачей, даже если те носили балаклавы. Как говорит журналист, бывший пленник Станислав Асеев, проведший 31 месяц в оккупированном Донецке, в настоящем концлагере под названием «Изоляция», «тех людей, которые пытали меня и были в балаклаве, я все равно узнал по глазам».

Речь о колоссальном объеме работы — допрос тысячи свидетелей, которые были в плену, но им удалось из него выбраться, свидетельства родственников погибших, которые до последнего пытались держать связь с пленными, свидетельства местных жителей, все время проживших в оккупации.

Лично мне известны случаи, когда потерпевших свидетелей до сих пор не опросили после почти месяца деоккупации. К примеру, Антонина Помазанко, на глазах которой россияне убили ее дочь 27 февраля. Детали этой трагедии она сообщила только журналистке издания The New York Times, но до сих пор не дала показаний правоохранителям.

Напоследок, наконец, мы должны привести в соответствие наше национальное законодательство. Речь идет о необходимости приведения положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами современного международного права (в том числе — в соответствие с положениями Римского устава). Так, 15 апреля 2022 года Кабмин внес в парламент законопроект № 7290, положения которого направлены на обеспечение имплементации в наше законодательство уголовно-правового преследования за так называемые основные преступления по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления).

Кроме того, Украина должна ратифицировать Римский устав, устанавливающий четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. На сегодняшний день это соглашение ратифицировали 123 государства. Ратификация Римского устава предоставит Украине правовые возможности влиять на работу и функционирование Международного уголовного суда.

В частности, Украина сможет получить право быть членом Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда, право выносить вопросы на повестку дня Ассамблеи и активно участвовать в ее работе, право вносить кандидатуру судьи Международного уголовного суда от Украины, право участвовать в выборах Прокурора Международного уголовного суда и другие права, которые, пока что, нам недоступны.

Придет время, и мы должны быть готовы к суду над военными преступниками. С основательными уликами и установленными лицами. И только после того, как мы сможем увидеть палачей за решеткой, только тогда можно говорить о настоящей победе.

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