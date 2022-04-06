Украина победит. И вот при каком условии 6 апреля, 11:30 Цей матеріал також доступний українською

Если Украина без промедления будет обеспечена необходимым вооружением, шансы на положительный исход велики

Пока Украина продолжает освобождать районы к северу от Киева, мировая аудитория сталкивается с шокирующими фото- и видеодоказательствами преступлений против человечности. Недели, проведенные под российской оккупацией, превратили когда-то сонные пригороды украинской столицы в огромное поле, заполненное жертвами убийств. Становится все более очевидным, что путинские войска совершали военные преступления, которые перекликаются с худшими эксцессами тоталитарного двадцатого века.

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Это не единичные случаи или случайные акты жестокости. Наоборот, они раскрывают истинную цель, лежащую в основе путинской войны в Украине: геноцид целого народа. В городах и селах по всему региону украинские войска сталкиваются с поразительно похожими сценами звериной бойни, которые указывают на преднамеренный план истребления. По улицам — тела, многие со связанными руками. Жертв хоронят в братских могилах или складывают в подвалы. Автомагистрали усеяны сгоревшими машинами и обугленными человеческими останками.

Раскрытые под Киевом зверства дают мрачный намек на то, что может происходить в других частях Украины, в регионах, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией. Мы уже знаем, что путинская армия наносила удары по гражданскому населению в ходе кампании неизбирательных артиллерийских и воздушных бомбардировок, в результате которых целые города превратились в руины, а тысячи людей погибли. Тем, кто пережил натиск, грозит принудительная депортация в Россию и неопределенное будущее в изгнании.

Тем временем сообщения о сексуальном насилии и пытках в оккупированных частях Украины стали удручающе обыденными. В городах, контролируемых Россией, путинские войска систематически арестовывают местных чиновников, журналистов, активистов и общественных деятелей в ходе сталинских зачисток, призванных обезглавить любое потенциальное украинское сопротивление. Когда целям удается избежать захвата, родственников берут в заложники. Сообщается, что многие из этих похищенных были казнены, но точное число погибших невозможно уточнить, пока украинский контроль не будет восстановлен.

Масштабы преступлений России в Украине, к сожалению, не удивительны. В течение последних восьми лет путинский режим подверг российский народ идеологической обработке непрекращающимся потоком пропаганды, направленной на демонизацию и дегуманизацию украинцев. На протяжении всего этого периода подконтрольные Кремлю российские СМИ последовательно изображали украинцев вероломными лакеями западного империализма и оголтелыми националистами, движимыми иррациональной русофобией.

Украинские военные уже продемонстрировали свою способность победить Россию

Между тем, сам Путин неоднократно ставил под сомнение право Украины на существование, часто утверждая, что украинцы — это просто заблудшие русские, которые были сбиты с пути и искусственно отделены от своей родины. Путин изложил свое отрицание украинской идентичности в длинном эссе от июля 2021 года, в котором современная Украина обвинялась в оккупации исторически русских земель, при этом странным образом утверждая, что украинский суверенитет возможен только в партнерстве с Россией.

Личная зацикленность российского правителя на Украине усиливалась на протяжении всего его правления и отражала его жгучее негодование по поводу предполагаемой несправедливости распада Советского Союза. Путин рассматривает развал СССР как «кончину исторической России», а последующее распространение демократии — как западный заговор против его страны. Постсоветское становление независимой и демократической Украины стало своего рода воплощением этих двух навязчивых идей.

В серии тревожно-безрассудных обращений, произнесенных во время февральского вторжения, Путин заклеймил Украину как «анти-Россию», возглавляемую «неонацистами» и пообещал «денацифицировать» страну. Учитывая, что Украина является демократической страной с всенародно избранным президентом-евреем, в которой ультраправые занимают маргинальное положение и которым никак не удается получить более 2% голосов, эти заявления о нацистах самоочевидно смехотворны. Тем не менее, беспочвенные утверждения Путина с готовностью воспринимаются десятками миллионов россиян, живущих в кремлевском пропагандистском пузыре.

Этот сфабрикованный нарратив о «нацистской Украине» играет решающую роль в поддержке населением войны и в то же время повышает терпимость российского общества к зверствам. Несмотря на широкую осведомленность о разрушениях, происходящих в Украине, рядовые россияне в подавляющем большинстве поддерживают вторжение. Недавний опрос, проведенный самым авторитетным независимым социологическим центром России, Левада-центром, показал, что рейтинг одобрения Путина фактически вырос на 12% до четырехлетнего максимума в 83% после начала боевых действий с Украиной.

Сейчас мы наблюдаем пугающее подтверждение знаменитого предупреждения Вольтера о том, что те, кто может заставить вас поверить в абсурд, могут также заставить вас совершать злодеяния. Российских солдат учили отрицать само существование Украины и призывали относиться ко всем украинцам как к нацистам, участвующим в кампании скоординированных военных преступлений, которая грозит переступить порог геноцида. Их искаженное определение «нациста» стало включать любого украинца, который с ними не согласен, и превратило более 40 миллионов украинцев в легитимизированные мишени в войне.

Подробности недавних военных преступлений России в Киевской области вызвали широкое международное возмущение. Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил шок, испытанный от «преследующих картин зверств, совершенных российской армией», и пообещал, что дальнейшие санкции и поддержка со стороны ЕС не за горами. В заявлении от 3 апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала: «Мы не успокоимся, пока виновные в злодеяниях, в том числе военачальники и отдельные лица режима Путина, не предстанут перед правосудием».

Хотя разговоры о привлечении России к юридической ответственности приветствуются, текущим приоритетом должна быть защита населения Украины от дальнейших преступлений против человечности. Этого можно добиться только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину.

Западная военная помощь уже оказала серьезное влияние на конфликт, но большая часть оружия, доставленного в Украину до сих пор, подходила для повстанцев, тогда как Киеву теперь нужно выиграть войну с применением обычных вооружений. Для этого потребуется больше танков, артиллерии, самолетов, вертолетов, ракетных систем и боеприпасов, а также достаточно дополнительных запасов противотанковых и зенитных средств, которые уже доказали свою эффективность против армии вторжения Путина.

Увеличение поставок оружия в Украину потребует немалого политического мужества. В течение нескольких месяцев западные лидеры колебались по поводу доставки в Украину наступательного вооружения, опасаясь спровоцировать Путина. Однако по мере эскалации российских злодеяний это предостережение необходимо соизмерять с гораздо большей опасностью развертывания геноцида в самом сердце Европы. Сейчас явно необходимы срочные военные действия, чтобы предотвратить то, что в противном случае вскоре может стать одним из самых тяжких преступлений против человечества со времен Гитлера и Сталина.

Если Украина без промедления будет обеспечена необходимым вооружением, шансы на положительный исход велики. Украинские военные уже продемонстрировали свою способность победить Россию на поле боя и полны решимости защищать свои дома. Они осознают, что само существование их страны зависит от их способности победить Путина, и остро осознают судьбу, которая ждет их и их близких, если они потерпят неудачу. Западные лидеры должны теперь снабдить их инструментами для того, чтобы они закончили эту работу.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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