Украинцы уже меняли Россию. Что из этого вышло 6 июля, 13:34

Для того чтобы понять, что получится, если украинцы станут помогать россиянам менять их государство, вместо того, чтобы строить собственное, не нужно придумывать будущее. Достаточно оглянуться в прошлое

Для некоторых в Украине мало Украины, чтобы реализовать свои большие амбиции. Им слишком тесна «маленькая украинская культура». Строить сильную независимую демократическую Украину — недостаточно масштабная миссия. Поэтому они грезят идеями перестройки России, поэтому ищут «других россиян», которые должны стать союзниками в этой наконец-то «истинно амбициозной задаче».

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Поэтому с восхищением слушают тех россиян, которые, не найдя себя в путинской, хотят именно у нас строить «другую Россию», чтобы потом, возможно, экспортировать ее на родину.

А что если действительно направить все свои силы на то, чтобы вместе с другими россиянами (либеральными, прозападными) изменить нашего соседа в демократическую страну? Это действительно будет глобальное преобразование. Оно изменит не только Россию, но и весь мир.

Может быть, в этом новом мире и нам украинцам будет жить лучше и безопаснее?

Но для того, чтобы понять, что получится, когда украинцы будут помогать россиянам менять их государство, вместо того, чтобы строить собственное, не нужно придумывать будущее. Достаточно оглянуться в прошлое.

История создания Российской империи в начале 18 века или Советского Союза в 20-м — это в частности история тех амбициозных украинцев, которым было мало Украины.

Таких, как мой земляк, уроженец Галиции и выпускник Могилянки Степан Яворский. Один из приспешников создателя русской империи Петра I, фактический руководитель русской церкви периода ее превращения из независимого института в инструмент в руках императора.

Он не только принял сторону Петра I в войне с Мазепой, но и наложил анафему на украинского гетмана.

Однако сотрудничество Яворского с российским императором не просто предательство.

Украинцы были среди тех, кто превратил ее в имперского монстра

Для него лично это возможность реализовать масштабные амбиции. Такие, как преобразование Московской академии по образцу его родной Могилянской. В этом ему помогали многие другие высоколобые украинцы, которые еще десятилетиями составляли основу преподавательского состава академии в Москве. В целом активными строителями новой империи было много глав реформированной церкви и большинство среди них (70 из 127) в первой половине 18 века были украинцами.

Еще один выпускник Могилянки, Феофан Прокопович был автором упомянутого проекта огосударствления церкви, ликвидировавшего «двоевластие» и сконцентрировавшего всю власть, в том числе и церковную, в руках царя. Именно он сыграл огромную роль в создании России как централизованной империи.

Украинцы не только строили внутреннюю структуру России, но и распространяли ее границы, участвуя в нападениях россиян на соседние государства. Выходец из казацкой старшины Киевский полковник Александр Безбородько стал инициатором завоевания и оккупации Крыма, Грузии, раздела Польши.

Не забыл он и свою родину: обложил жителей Украины дополнительными налогами, которые должны компенсировать дефицит бюджета империи.

Многие украинцы считали для себя слишком мелким делом построение украинского государства и после революции 1917 года.

Большевистская идея перестройки Российской империи и мира выглядела более масштабной. Поэтому, например, Юрий Коцюбинский, сын одного из известнейших украинских писателей, стал главнокомандующим вооруженными силами так называемой советской Украинской народной республики, в гибридной войне большевиков против настоящей Украинской Народной Республики.

Впоследствии, спустя 20 лет, большевики «отблагодарили» его за служение арестом и расстрелом.

Но судьба Юрия Коцюбинского не сдерживала других, считавших нормальным реализовывать амбиции, служа империи против своего народа.

Прекрасную карьеру в советской системе сделал уроженец Киевщины Виталий Федорчук, возглавивший союзный КГБ, а затем Министерство внутренних дел. Двигаясь к вершине по ступеням чекистской лестницы, он еще в должности главы республиканского КГБ в Киеве беспощадно уничтожал украинское национальное движение, разворачивая масштабные репрессии против Черновола, Стуса, Светличного и сотен других диссидентов.

И даже нынешний восстановитель российской империи Путин имеет рядом с собой верного украинского казачка, то есть Козака. Уроженец Кировоградской области Дмитрий Козак еще со времен мэрии Санкт-Петербурга стал одним из приближенных к нынешнему президенту РФ.



С 2014 года он отвечал в правительстве России за дела оккупированного Крыма. С 2020 — заместитель главы администрации президента России, ответственный за политику в отношении Украины. Дмитрий Козак — участник переговоров с Украиной, которые, наконец, закончились в феврале этого года масштабной российской агрессией.

Так что украинцы уже меняли Россию. Они были среди тех, кто превратил ее в имперского монстра. Вымышленный киевскими умниками в XVIII веке он уже триста лет стремится убить свою мать. Это наш монстр Франкенштейна.

У некоторых украинцев он вызывает восхищение или даже восхищение тем, каким сильным и страшным он получился. Это ведь о нашей силе, нашем разуме, способном сотворить такое.

Но восхищение — смертельно опасное. Ибо монстр хочет только одного: убить нас.

Так же опасны попытки разглядеть в нем что-то человеческое, близкое нам, что-то, с чем можно жить. Нет там такого. Он наша смерть, или мы его погибель.

Уверен наше поколение должно реализовать второе. Должны сделать с нашим монстром то, что не удалось доктору Франкенштейну с его чудовищем — уничтожить, помочь наконец разложиться его на самом деле уже мертвому телу.

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