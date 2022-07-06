Украинцы уже меняли Россию. Что из этого вышло
Для того чтобы понять, что получится, если украинцы станут помогать россиянам менять их государство, вместо того, чтобы строить собственное, не нужно придумывать будущее. Достаточно оглянуться в прошлое
Для некоторых в Украине мало Украины, чтобы реализовать свои большие амбиции. Им слишком тесна «маленькая украинская культура». Строить сильную независимую демократическую Украину — недостаточно масштабная миссия. Поэтому они грезят идеями перестройки России, поэтому ищут «других россиян», которые должны стать союзниками в этой наконец-то «истинно амбициозной задаче».
Поэтому с восхищением слушают тех россиян, которые, не найдя себя в путинской, хотят именно у нас строить «другую Россию», чтобы потом, возможно, экспортировать ее на родину.
А что если действительно направить все свои силы на то, чтобы вместе с другими россиянами (либеральными, прозападными) изменить нашего соседа в демократическую страну? Это действительно будет глобальное преобразование. Оно изменит не только Россию, но и весь мир.
Может быть, в этом новом мире и нам украинцам будет жить лучше и безопаснее?
Но для того, чтобы понять, что получится, когда украинцы будут помогать россиянам менять их государство, вместо того, чтобы строить собственное, не нужно придумывать будущее. Достаточно оглянуться в прошлое.
История создания Российской империи в начале 18 века или Советского Союза в 20-м — это в частности история тех амбициозных украинцев, которым было мало Украины.
Таких, как мой земляк, уроженец Галиции и выпускник Могилянки Степан Яворский. Один из приспешников создателя русской империи Петра I, фактический руководитель русской церкви периода ее превращения из независимого института в инструмент в руках императора.
Он не только принял сторону Петра I в войне с Мазепой, но и наложил анафему на украинского гетмана.
Однако сотрудничество Яворского с российским императором не просто предательство.
Украинцы были среди тех, кто превратил ее в имперского монстра
Для него лично это возможность реализовать масштабные амбиции. Такие, как преобразование Московской академии по образцу его родной Могилянской. В этом ему помогали многие другие высоколобые украинцы, которые еще десятилетиями составляли основу преподавательского состава академии в Москве. В целом активными строителями новой империи было много глав реформированной церкви и большинство среди них (70 из 127) в первой половине 18 века были украинцами.
Еще один выпускник Могилянки, Феофан Прокопович был автором упомянутого проекта огосударствления церкви, ликвидировавшего «двоевластие» и сконцентрировавшего всю власть, в том числе и церковную, в руках царя. Именно он сыграл огромную роль в создании России как централизованной империи.
Украинцы не только строили внутреннюю структуру России, но и распространяли ее границы, участвуя в нападениях россиян на соседние государства. Выходец из казацкой старшины Киевский полковник Александр Безбородько стал инициатором завоевания и оккупации Крыма, Грузии, раздела Польши.
Не забыл он и свою родину: обложил жителей Украины дополнительными налогами, которые должны компенсировать дефицит бюджета империи.
Многие украинцы считали для себя слишком мелким делом построение украинского государства и после революции 1917 года.
Большевистская идея перестройки Российской империи и мира выглядела более масштабной. Поэтому, например, Юрий Коцюбинский, сын одного из известнейших украинских писателей, стал главнокомандующим вооруженными силами так называемой советской Украинской народной республики, в гибридной войне большевиков против настоящей Украинской Народной Республики.
Впоследствии, спустя 20 лет, большевики «отблагодарили» его за служение арестом и расстрелом.
Но судьба Юрия Коцюбинского не сдерживала других, считавших нормальным реализовывать амбиции, служа империи против своего народа.
Прекрасную карьеру в советской системе сделал уроженец Киевщины Виталий Федорчук, возглавивший союзный КГБ, а затем Министерство внутренних дел. Двигаясь к вершине по ступеням чекистской лестницы, он еще в должности главы республиканского КГБ в Киеве беспощадно уничтожал украинское национальное движение, разворачивая масштабные репрессии против Черновола, Стуса, Светличного и сотен других диссидентов.
И даже нынешний восстановитель российской империи Путин имеет рядом с собой верного украинского казачка, то есть Козака. Уроженец Кировоградской области Дмитрий Козак еще со времен мэрии Санкт-Петербурга стал одним из приближенных к нынешнему президенту РФ.
С 2014 года он отвечал в правительстве России за дела оккупированного Крыма. С 2020 — заместитель главы администрации президента России, ответственный за политику в отношении Украины. Дмитрий Козак — участник переговоров с Украиной, которые, наконец, закончились в феврале этого года масштабной российской агрессией.
Так что украинцы уже меняли Россию. Они были среди тех, кто превратил ее в имперского монстра. Вымышленный киевскими умниками в XVIII веке он уже триста лет стремится убить свою мать. Это наш монстр Франкенштейна.
У некоторых украинцев он вызывает восхищение или даже восхищение тем, каким сильным и страшным он получился. Это ведь о нашей силе, нашем разуме, способном сотворить такое.
Но восхищение — смертельно опасное. Ибо монстр хочет только одного: убить нас.
Так же опасны попытки разглядеть в нем что-то человеческое, близкое нам, что-то, с чем можно жить. Нет там такого. Он наша смерть, или мы его погибель.
Уверен наше поколение должно реализовать второе. Должны сделать с нашим монстром то, что не удалось доктору Франкенштейну с его чудовищем — уничтожить, помочь наконец разложиться его на самом деле уже мертвому телу.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ
материалов раздела Мнения
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.