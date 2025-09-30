Не пора ли вспомнить о защите?

На прошлой неделе мы обсуждали непростую судьбу украинского инвестора, который из-за невозможности вывести деньги из страны вынужден держать их под матрасом либо инвестировать в рисковые и неликвидные активы вроде ОВГЗ, недвижимости или земли. У тех предусмотрительных людей, которые успели перевести средства на иностранные счета, пока это было официально разрешено, таких проблем нет — перед ними открыт весь мир финансовых инструментов, но забот от этого не меньше, ведь свобода выбора и разнообразие доступных вариантов тоже добавляют немало сложностей в нашу беспокойную жизнь. Просто было только гражданам СССР, которые не имели денег, чтобы инвестировать, или если и имели, то никогда не стояли перед выбором, за них его раз и навсегда сделало государство — 3% в сберегательной кассе, нравится или нет.

Что же волнует инвесторов, которых не зажало в прокрустовом ложе вечно недооцененных украинских инвестиционных «активов» и кто обладает возможностью наслаждаться широтой выбора и глубиной ликвидности международных рынков от Нью-Йорка до Лондона и от Парижа до Токио? Пожалуй, самым популярным вопросом, который инвесторы сегодня задают сами себе и друг другу, рассматривая графики индексов, большинство из которых за последние пять лет выросли в полтора-два раза — пузырь уже надулся и скоро лопнет или есть возможность еще немного подождать и немало заработать?

Именно так — немало — потому что именно последние стадии надувания пузыря сопровождаются наиболее иррациональным поведением инвесторов, которые дуют в полную силу легких, без всяких сомнений, размышлений и страха.